Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen Trittin (65) ist ehemaliger Bundesvorsitzender der Grünen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages.

Herr Trittin, den früheren amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden hatten viele bereits abgeschrieben. Jetzt ist er der Gewinner der US-Demokraten am "Super Tuesday". Wird er der Trump-Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen?

Das ist die Wiederauferstehung von Joe Biden, aber das Rennen ist überhaupt nicht entschieden. Am "Super Tuesday" hat sich gezeigt, dass die Demokraten beider Flügel zusammenrücken. Gleichzeitig geht von dieser Wahl noch immer nicht der große Impuls aus, Präsident Donald Trump gefährlich zu werden. Es stehen sich zwei schwer vereinbare Wahlkampfkonzepte gegenüber, um Trump zu schlagen. Auf der einen Seite Joe Biden, der moderierend in die Mitte wirken will. Auf der anderen Seite Bernie Sanders, der versucht, das ganze Potential in der demokratischen Wählerschaft zu mobilisieren. Die Demokraten sind darauf angewiesen, gut vier Millionen Wählerinnen und Wähler mehr als Trump bei der Präsidentschaftswahl zu mobilisieren. Das müssen sie in den Staaten tun, die sie das letzte Mal verloren haben. Das Rennen ist weiter offen.

Die Spaltung der Demokraten hilft vor allem Trump.

Mit dem "Super Tuesday" sind die Wiederwahl-Chancen von Donald Trump zumindest nicht schlechter geworden. Bei Bill Clinton und Barack Obama ist aus dem Nominierungsprozess ein Hoffnungsimpuls hervorgegangen. Das ist diesmal auf der demokratischen Seite noch nicht geschehen.

Der Milliardär Michael Bloomberg war am "Super Tuesday" chancenlos. Allein mit Geld gewinnt man doch keine Wahlen, oder?

In den USA brauchen Kandidaten viel Geld, um Wahlen zu gewinnen. Die Frage ist, woher es kommt. Bernie Sanders und andere Kandidaten haben in der ersten Phase viel Wert daraufgelegt, das Geld durch Kleinspenden aufzubringen. Sie können nun mithalten. Eine Kampagne mit vielen freiwilligen, engagierten Helfern ist wirksamer, als im ganzen Land Büros anzumieten und Helfer anzustellen. Das hat die Kampagne Sanders im Vergleich zu Bloomberg gezeigt. Menschen streiten politisch für eine Idee. Sanders hat viele junge Anhänger.

Muss Joe Biden fürchten, dass ihn die Ukraine-Affäre noch einmal einholt?

Das ist eine große Schwäche von Biden. Die Ukraine-Erpressung hat gezeigt, wie weit Trump bereit ist zu gehen. Das Thema wird Biden weiterverfolgen.

Biden mobilisiert im Vergleich zu Sanders weniger Menschen in der Zivilgesellschaft. Bei der letzten Präsidentschaftswahl hatte Hillary Clinton immerhin drei Millionen mehr Stimmen als Donald Trump. Die Demokraten haben damals verloren, weil in entscheidenden Staaten entscheidende Wählerschichten nicht an die Urne gegangen sind. Diese Gefahr droht wieder, wenn die Demokraten weiterhin gespalten durch den Vorwahlprozess gehen.

Die Umfragewerte von Trump sind zuletzt deutlich nach oben gegangen. Ist seine Wiederwahl schon so gut wie sicher?

Mit solchen Vorhersagen sollte man vorsichtig sein. Das Rennen um die Präsidentschaft wie um die demokratische Nominierung ist offen. Es hängt auch davon, ob es einen Wirtschaftsabschwung gibt. Die gute Wirtschaft war bisher das stärkste Argument von Trump. Er hat den Aufschwung von seinem Vorgänger Obama geerbt und ihn für sich verbucht. Die Wirtschaft ist nun durch das Coronavirus in einem Krisenmodus. Wenn er anhält, ist alles ungewiss.

Wer ist der aussichtsreichere Kandidat: Biden oder Sanders?

Viele Umfragen räumen Sanders die besseren Chancen ein. Anders als von Trump-Anhängern dargestellt, ist Sanders kein Sozialist, sondern mit seinen sozial- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen mit Ludwig Erhards Sozialer Marktwirtschaft zu vergleichen. Deshalb unterstützen ihn viele benachteiligte Wähler - viele schwarze und junge Menschen. Jeder Kandidat jenseits von Trump wäre ein Fortschritt. Zu den guten transatlantischen Beziehungen unter Obama wird man aber nicht zurückkehren können, egal wer die Wahl gewinnt. Die strukturellen Probleme der USA, wie die Konflikte im Nahen Osten, bleiben erhalten. Es kommt darauf an, die Interessenkonflikte zwischen den USA und Europa durch Verhandlungen und Vereinbarungen zu lösen. Trumps Politik der versuchten Erpressung darf nicht weiter anhalten.

An der türkisch-griechischen Grenze drängen zurzeit tausende Flüchtlinge auf eine Einreise nach Europa. Wie lässt sich die Krise entschärfen?

Griechenland muss entlastet werden, das haben die Grünen schon Ende vergangenen Jahres gefordert. Auf den griechischen Inseln leben 5000 unbegleitete, minderjährigen Flüchtlinge. Sie sind vor dem Terror im syrischen Idlib geflohen. Sie sollten aufgenommen werden. Auch die Türkei muss entlastet werden. Ein Teil der Menschen, der an der türkisch-syrischen Grenze wartet, besonders schutzbedürftig ist, sollte in Europa aufgenommen werden. Die EU darf sich aber nicht von der Türkei erpressen lassen. Es ist völlig inakzeptabel, dass die Türkei die Menschen unter Androhung von Polizeigewalt auf die griechische Grenze zutreibt. Das muss beendet werden. Wenn die Türkei dies nicht unterlässt, muss die EU sie sanktionieren. In Idlib müssen die Kampfhandlungen eingestellt und die Roten Korridore wieder eingeführt werden. Wenn sich der syrische und russische Präsident nicht daran halten, muss es auch dort zu Sanktionen kommen. Wir sollten klare Kante gegen die Verursacher des Elends zeigen und Humanität gegenüber den Geflüchteten.

Nicht nur die Union fordert, 2015 dürfe sich nicht wiederholen.

Es nützt nichts, den AfD-Sprech nachzusabbeln. Wir müssen eine starke politische Antwort finden und dabei ein humanitäres Angebot machen. 2015 gab es innerhalb der EU keine Antwort darauf, wie man mit dem europäischen Problem des anwachsenden Drucks durch Geflüchtete umzugehen hat. 2015 darf sich nicht wiederholen, denn wir brauchen innerhalb Europas Verteilmechanismen und -quoten. Einzelne Staaten können nicht glauben, dass sie sich zulasten anderer von dem Problem verabschieden können.