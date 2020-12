Von Matthias Kehl

Heidelberg. Johannes "Joe" Laschet weiß sich in Szene zu setzen. Seinen knapp 94.000 Abonnenten bei Instagram zeigt sich der 32-jährige Modeblogger in maßgeschneiderten Anzügen, Nobelkarossen oder auf Luxusjachten. Doch millionenschwere Deals mit einer Modefirma schlagen nun für seinen Vater, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, hohe Wellen.

Ausgerechnet das Mönchengladbacher Unternehmen van Laack, in deren Hemden Laschet junior häufig posiert, bekam die Zuschläge der Landesregierung für die Produktion von Corona-Schutztextilien. Konkret geht es um den Auftrag für 1,25 Millionen Polizei-Masken sowie über zehn Millionen Schutzkittel für Klinikpersonal. Gesamtwert: 45 Millionen Euro. Handelt es sich bei der Vermittlung des Deals durch den Influencer um Vetternwirtschaft?

Johannes Laschet spielte einst selbst mit dem Gedanken, in die Politik zu gehen. Doch dann wurde der Fashion-Experte, der an der Uni Bonn Jura studiert und 2015 bei Instagram einstieg, in Sachen Selbstvermarktung immer erfolgreicher.

Mit seinen Geschwistern Julius und Eva wächst Johannes im Hause Laschet in Aachen auf. Als er fünf ist, wird Vater Armin in den Bundestag gewählt. Mutter Susanne Laschet ist gelernte Buchhändlerin. "Ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert und bin schon in der Schule gerne mal mit einer Krawatte zum Unterricht erschienen", blickt Laschet zurück.

Zu seinem Vater pflegt Johannes Laschet ein enges Verhältnis. Beide sind Anhänger des heimischen Fußballvereins Alemannia Aachen. Armin Laschet, der bei Instagram halb so viele Follower hat wie "Joe", lässt sich vom Sohn in Styling-Fragen Tipps geben. Etwa bei der Wahl der passenden Krawatte.

Seit bekannt wurde, dass Laschet junior bei den Millionen-Aufträgen der Landesregierung für Schutzmittel als Vermittler auftrat, fühlen sich Konkurrenzfirmen auf den Schlips getreten.

So klagt nun eine Unternehmerin aus Wuppertal, die den Zuschlag für die Schutzmaskenproduktion von der Landesregierung nicht bekommen hatte. Ihr Anwalt verweist auf ein fehlendes reguläres Ausschreibungsverfahren. Das NRW-Innenministerium erklärte, der Kauf der Masken erfolgte im Rahmen einer freihändigen Vergabe. Die erlaubt ist, sofern eine besondere Dringlichkeit vorliegt – etwa im Falle einer pandemiebedingten Schutzmittelknappheit. Die SPD wittert hingegen "Influencer-Marketing" in der Staatskanzlei.

Johannes Laschet beteuert, "nur einen Kontakt" weitergegeben und keinerlei Vermittlungsprovision erhalten zu haben. Hat der vergebene Frauenschwarm – der seinen Kleidungsstil als von James Bond inspiriert beschreibt – mit seinem Vater im Namen der Landesregierung in geheimer Mission gehandelt? Derzeit prüft das die Vergabekammer Rheinland.

Auf die Vorwürfe reagierte Armin Laschet dünnhäutig: "Ich werde nicht zulassen, dass das Engagement, was auch mein Sohn gezeigt hat, in den Dreck gezogen wird. Wir sind in einer der schwersten Krisen und mussten schnell handeln". Die Anschuldigungen der SPD seien haltlos, schäbig und unanständig, so Laschet.

Am Mittwoch beschäftigten die Laschet-Deals erneut den NRW-Landtag. Die SPD möchte wissen, ob Armin Laschet der Modefirma weitere Auftragszusagen gegeben hat. Die Grünen bohren nach, welche Unternehmen der Ministerpräsident – außer van Laack – noch kontaktierte.

Währendessen postet "Joe" Laschet weiter Fotos: Pfeife rauchend, mit offenem Hemd und Lederjacke. Seine Follower-Zahl ist jüngst erneut gestiegen.