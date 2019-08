Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Drei Fragen an Johannes Kahrs, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Herr Kahrs, für alle die mit der Geschichte der Weimarer Republik nicht ganz so vertraut sind. Was macht das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold?

Wir setzen uns ein für die Werte der liberalen, sozialen Demokratie wie sie in der Weimarer Verfassung von Staatsrechtler Hugo Preuß auf Betreiben des Sozialdemokraten Friedrich Ebert in diesen Tagen vor genau 100 Jahren verankert wurden. Unsere Wurzeln reichen zurück ins Jahr 1924. Das Reichsbanner verteidigte die Demokratie gegen die Ewiggestrigen Verfechter der Monarchie sowie gegen Angriffe der Nationalsozialisten von rechts, aber auch der Kommunisten von links. Dabei ist es bis heute geblieben. Wir demonstrieren gegen die AfD, aber auch der Schwarze Block staunt nicht schlecht über unsere Fahne: Schwarz-Rot-Gold mit dem Bundesadler.

Der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio sagt jetzt, Schwarz-Rot-Gold werde mehr und mehr die Farbe der AfD, die liberale Elite schmücke sich mit der Europaflagge…

Aus solchen Aussagen spricht eine gewisse intellektuelle Arroganz. Schwarz-Rot-Gold steht für die Tradition eines demokratischen Deutschland. Das reicht vom Hambacher Fest 1832 über die Frankfurter Paulskirche bis Weimar. Diese Farben werden wir nicht einfach so preisgeben.

Es fällt aber auf, dass die AfD versucht, diese Symbole zu kapern, wenn sich die Anhänger der Rechtspopulisten auf dem Hambacher Schloss treffen. Wie lässt sich die demokratische Tradition verteidigen?

In dem wir zu unseren Werten stehen und ihren historischen Wurzeln. Mit dem Sozialrevolutionär Johann Philipp Becker gibt es ja eine direkte Linie vom Hambacher Fest zur Arbeiterbewegung. Fest steht: Wer sich in Hambach versammelt, muss sich auch zur Pressefreiheit bekennen. Aus der Tradition der Paulskirche folgt das Bekenntnis zu Parlamentarismus und Gewaltenteilung. All das liegt in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Das lassen wir uns von rechten Gesellen wie der AfD nicht nehmen.