Läuft gut für ihn: Olaf Scholz könnte die SPD in die Bundestagswahl 2021 führen. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jetzt soll es ganz schnell gehen. Nach der Sommerpause Anfang September werde die SPD ihren Kanzlerkandidaten präsentieren, hat Generalsekretär Lars Klingbeil am Wochenende in einem Interview angekündigt. "Im Spätsommer werden wir über den Kanzlerkandidaten entscheiden, und dann ist die SPD als erste aller Parteien startklar", sagte er. Die SPD prescht vor, will die K-Frage rasch und bereits ein Jahr vor der Bundestagswahl beantworten.

Zuletzt hatten sich mehrere führende SPD-Politiker dafür ausgesprochen, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Partei in die Bundestagswahl 2021 führen solle – darunter der baden-württembergische SPD-Chef Andreas Stoch im RNZ-Interview. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der als Scholz-Befürworter gilt, fordert eine rasche Kür direkt nach der Sommerpause. Womöglich gebe es bereits im September einen Vorschlag, der auf breite Zustimmung stoße. Die SPD würde dann bereits auf dem dem Spielfeld stehen, während sich die Union noch warmlaufe, so Weil. Vorteil für die SPD, oder geht dem SPD-Kandidaten am Ende auf der langen Strecke bis zur Wahl die Luft aus? Die Genossen setzen auf den Überraschungscoup. Wären da nur nicht die Umfragen, die Partei aktuell bei nur 15 Prozent sehen, weit hinter der Union und auch hinter den Grünen.

Bahn frei für Olaf Scholz? Es bleibe dabei, das Vorschlagsrecht liege bei den Parteivorsitzenden, erklärte SPD-General Klingbeil, lobte Scholz, will sich aber noch nicht festlegen. Anders als die Union werde die SPD das Thema nicht im Streit lösen. "Und sie wird den besseren Kandidaten haben", sagte er. Olaf Scholz leiste als Vizekanzler und Bundesfinanzminister gerade in dieser Krise herausragende Arbeit erklärte die Sprecherin des Seeheimer Kreises, Siemtje Möller im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion (s. Interview).

Die Antwort auf die K-Frage in der Union lässt auf sich warten. CSU-Chef Markus Söder spricht sich dafür aus, dass CDU und CSU erst im März 2021 einen gemeinsamen Kandidaten nominieren. Die CDU wählt zunächst am 4. Dezember auf ihrem Bundesparteitag in Stuttgart ihren neuen Parteivorsitzenden, der den ersten Zugriff und das Vorschlagsrecht in Sachen Kanzlerkandidatur hätte.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach sich unterdessen indirekt für ein Regierungsbündnis mit der Linkspartei und den Grünen auf Bundesebene aus. Ziel der Sozialdemokraten sei es, führende Kraft in einem Regierungsbündnis zu werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stelle. Die Große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage. Dies sähen auch Vizekanzler Olaf Scholz, Parteichefin Saskia Ecken und Fraktionschef Rolf Mützenich so.

Esken lehnte sich noch mehr aus dem Fenster und sagte, ein Bündnis mit der Linken sei "möglich und denkbar". Auf die Frage, ob die SPD-Forderung nach einem progressiven Regierungsbündnis auch für den Fall gelte, dass die Grünen in einer solchen Konstellation das Kanzleramt innehätten, sagte Esken: "Da geht nicht um Eitelkeiten, sondern es geht tatsächlich darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen, und da ist die SPD auch bereit dazu, in so eine Verantwortung zu gehen."

Ob das Scholz genauso sieht? Offiziell hat der Finanzminister bisher die Frage einer Kanzlerkandidatur bewusst offengelassen, nur angekündigt, dass er sich um ein Bundestagsmandat bewirbt. Dass er gerne Kandidat und Kanzler werden würde, ist aber kein Geheimnis. Doch würde wirklich die gesamte Partei hinter einem Kandidaten Scholz stehen? Es gibt Fans und Kritiker. Was die einen als "spröde" und "langweilig" kritisieren, ihm den spöttischen Spitznamen "Scholzomat" eingebracht hatte, loben andere als "professionell".

Scholz selbst verbreitet jedenfalls Optimismus: "Ich bin zuversichtlich, dass wir den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin stellen werden", hatte er bereits nach seinem Amtsantritt als Finanzminister erklärt. Jetzt muss sich nur Scholz’ Beliebtheit in den Umfragen auf die eigene Partei übertragen.