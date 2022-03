Von Harald Raab, RNZ Jerusalem

Jerusalem. Die rund 200.000 Juden der Ukraine haben eine besondere Option. Sie können von ihrem Recht Gebrauch machen, nach Israel einzuwandern und dort automatisch die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die Jewish Agency hat dafür eine Hotline geschaltet. An Grenzübergangsstellen von der Ukraine nach Polen, Moldawien, Rumänien und Ungarn wurden Dokumentationsstellen eingerichtet. Bei ihnen können sich jüdische Ukrainer melden, die in Israel Schutz und eine neue Heimat suchen. Eine erste Gruppe von Menschen, die von Warschau aus nach Tel Aviv ausgeflogen werden, ist bereits zusammengestellt.

Bei der Hotline der Jewish Agency haben sich 5000 Ukrainer gemeldet und um Hilfe gebeten. 2500 wünschen, sofort nach Israel zu übersiedeln. Die Ukraine, aber auch Russland sind die beiden Länder, die in den vergangenen Jahren bereits die meisten Zuwanderer nach Israel gestellt haben. Damit diese von Israel ausdrücklich gewünschte Ausreise auch weiterhin klappen kann und die jüdischen Gemeinden in der Ukraine nicht unter Druck geraten, wenn die russischen Truppen die Ukraine in ihre Gewalt gebracht haben, betreibt die Regierung unter Naftali Bennett eine sehr vorsichtige Politik gegenüber dem Kreml. So hat sich Israels Vertretung bei den Vereinten Nationen nicht hinter die USA gestellt, als diese im Sicherheitsrat die russische Invasion der Ukraine verurteilt wissen wollte.

Erst gestern rang sich Israels Außenminister, Yair Lapid, zu einem Positionswechsel durch. "Wir werden auf der richtigen Seite der Geschichte stehen," sagte er. Israel werde in der UN-Vollversammlung einer Missbilligung des russischen Vorgehens zustimmen. Weiterhin werden aber keine Waffen an die Ukraine geliefert. Die hatten besonders um das sehr erfolgreiche Raketenabwehrsystem Iron Dome gebeten. Stattdessen lieferte Israel Hilfsgüter. Lapid sagte: "Unser Prinzip ist klar: Wir kümmern uns um Israelis. Wir kümmern uns um Juden. Und unsere Herzen sind bei den Bürgern der Ukraine."

Nach israelischen Presseberichten soll auch Ministerpräsident Bennett abgelehnt haben, eine Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine einzunehmen. Darum soll ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der auch Jude ist, eindringlich ersucht haben.

Israels Regierung glaubt sich sicher sein zu können, dass ihre Schutzmacht, die Vereinigten Staaten, ihre Sonderrolle verstehen. Lapid verweist auf den "Kooperationsmechanismus" mit Russland zur Abwehr iranischen Militärpotenzials in Syrien, das gegen Israel gerichtet ist. Russland sorgt dafür, dass israelische Kampfjets regelmäßig Munitionslager und militärische Anlagen bombardieren können, die von iranischen Revolutionsgarden und der Hisbollah auf syrischem Boden unterhalten werden.

Israels ganz spezielle Beziehungen haben darüber hinaus eine lange Tradition. So ließ sich Benjamin Netanjahu für seinen letzten Wahlkampf auf Großplakaten mit Putin und Trump abbilden. Damit wollte er zeigen, welch mächtige Freunde er in der Welt habe. Naftali Bennett, sein Nachfolger, setzte bei seinem Treffen mit Putin in Sotschi im Herbst 2021 noch eins drauf. Er nannte Putin einen "wahren Freund des jüdischen Volkes". Das sehen nicht alle Israelis so. Am Wochenende gab es auch in Israel Demonstrationen, bei denen Solidarität mit den überfallenen Ukrainern bekundet wurde.