Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Herr Meidinger, warum geht es bei der Digitalisierung des Schulbetriebs nicht voran? Wo hapert es?

Fortschritte gibt es bei der Ausstattung mit Endgeräten. Die Verteilung von einer Million Leih-Laptops an Schüler, die zuhause keinen Computer nutzen können, ist bereits angelaufen. Einen Durchbruch bedeutet es auch, dass endlich alle Lehrkräfte mit Dienstcomputern ausgestattet werden sollen, eine Forderung der Lehrerverbände seit über 20 Jahren. Noch in den Sternen steht, wann endlich die versprochene professionelle Betreuung der IT-Systeme an Schulen flächendeckend umgesetzt werden kann. Ein richtiges Trauerspiel ist die Umsetzung des Digitalpakts, bei dem es in erster Linie um die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet, Glasfaser, Breitband und W-Lan geht. Da ist leider bislang kaum etwas passiert. Die notwendigen Investitionen sind irgendwo in den bürokratischen Mühlen stecken geblieben.

Nach den Schulferien ist der Unterricht wieder angelaufen. Wie fällt Ihre Bilanz des Neustarts aus?

Nach über einem halben Jahr findet jetzt überall in Deutschland wieder fast vollständiger Präsenzunterricht statt. Das haben wir uns alle gewünscht und darauf haben wir sehnlichst gewartet. Nur im Präsenzunterricht können wir übrigens jetzt auch versuchen, die Lücken zu schließen, die bei vielen Schülern im letzten halben Jahr entstanden sind. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Ein Resümee darüber, ob die ergriffenen Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen ausreichen und wirken, können wir noch nicht ziehen. Dafür sind die derzeitigen Infektionszahlen noch zu gering.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Wir sind auf die erwartete zweite Welle im Herbst und Winter an den Schulen nicht ausreichend vorbereitet. Jetzt sitzen wieder 25 oder mehr Schüler ohne Abstand in Klassenzimmern von oft weniger als 60 Quadratmetern. Simulationen von Wissenschaftlern haben gezeigt, dass bei nur einem Infizierten in einer Klasse mit hohen Ansteckungsquoten zu rechnen ist, wenn es keine Luftfilteranlagen, keine Abstandswahrung und keine Maskenpflicht gibt. Lüftungskonzepte in Klassenzimmer, wo die Fenster nur spaltweise zu öffnen sind und wenn draußen dann wieder Minusgrade herrschen, sind da auch keine Lösung. Sorgen bereitet mir auch, dass es zwar in manchen Ländern Stufenpläne gibt, aber selbst bei Erreichen der entsprechenden Infektionsquoten oft nicht gehandelt wird. In Baden-Württemberg hat das Landesgesundheitsamt angesichts stark steigender Infektionszahlen die Verwendung von Masken auch im Unterricht empfohlen – eine Empfehlung, die das Kultusministerium komplett ignoriert hat. Das stärkt natürlich nicht unser Vertrauen in die Politik.