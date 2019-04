Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Sven Giegold war einer der Mitbegründer der globalisierungskritischen Initiative attac Deutschland. Seit 2009 vertritt er die Grünen im Europaparlament, wo er unter anderem in den Untersuchungsausschüssen zu LuxLeaks und Panama Papers saß. Bei der Europawahl Ende Mai bildet der studierte Ökonom mit Ska Keller das deutsche Spitzenduo der Grünen.

Herr Giegold, es liegt ein erster Zwischenbericht zu deutschen Ermittlungen im Fall der Panama Papers vor. Bislang wurden hierzulande 4,2 Millionen Steuern nachgefordert. Das klingt nicht nach viel angesichts der Milliardensummen, die im Spiel sind - oder wie bewerten Sie das?

Das ist in der Tat keine große Summe. Viele Verfahren sind aber auch noch nicht abgeschlossen, die Ermittlungen dauern an. Das heißt, wir sehen nur die Spitze eines Eisbergs von Steuerskandalen. Viele Fragen sind weiter offen: Gegen wie viele Deutsche wird ermittelt? Wie viele deutsche Unternehmen und Privatpersonen finden sich in den Daten. Insofern hätte ich mir von den hessischen Behörden mehr Klarheit gewünscht. Und: Wir müssen die Daten mit mehr Personal aufarbeiten.

Steuerhinterziehung lässt sich nur im internationalen Rahmen angehen. Was sind die Lehren aus dem LuxLeaks-Skandal?

Es bewegt sich was. Wenn auch noch nicht genug. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren in Europa mehr gegen Finanzkriminalität erreicht als in den 25 Jahren davor. Zu nennen sind etwa der automatische Austausch über Steuerdaten zwischen den Mitgliedstaaten oder ein neues Transparenzregister für Briefkastenfirmen in der EU. An einem Punkt ist das Europaparlament aber an einem entscheidenden Punkt an der Großen Koalition gescheitert: dem Kampf gegen Strohmänner. Noch immer muss bei Firmen nur der Geschäftsführer angegeben werden, nicht die eigentlichen Eigentümer, die hinter dem Unternehmen stecken. Das erschwert den Kampf gegen Geldwäsche - in Europa und darüber hinaus.

Bei den Panama Papers geht es um globale Geldflüsse. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Wir haben große Fortschritte gemacht. Aber das reicht nicht. Es ist in vielen Ländern weiter möglich, anonyme Briefkastenfirmen zu gründen. Wir brauchen endlich ein umfassendes Vermögensregister. Dabei geht es nicht allein um Bareinlagen bei der Bank oder um Aktienbesitz. Wir müssen auch den Immobilienbesitz erfassen, damit dort nicht weiter Schwarzgeld gewaschen werden kann. Der deutsche Immobilienmarkt ist inzwischen ein Geldwaschsalon für die organisierte Kriminalität. Auch das treibt übrigens die Mietpreise nach oben.

Die EU hat eine Schwarze Liste mit Steueroasen veröffentlicht. Europäische Staaten wie Luxemburg, die Niederlande oder Malta sind darauf nicht zu finden …

Eine schwarze Liste ist ein internationales Blaming und Shaming. Das hilft dort, wo das EU-Recht nicht greift. In der EU könnten wir Steuerdumping aber einfach vermeiden, indem wir Recht setzen und uns etwa auf einen Mindeststeuersatz für Unternehmen verständigen. Leider wird das von Christdemokraten und Liberalen im Europaparlament noch nicht unterstützt.

Finanzminister Olaf Scholz bremst bei der Digitalsteuer und setzt auf die OECD. Führt dieser Weg ans Ziel?

Je mehr Länder im Kampf gegen Steuerdumping eingebunden werden, desto besser. Im Rahmen der OECD ist in den letzten vier Jahren bei der Digitalsteuer aber nicht viel passiert, und dass sich das mit Trump ändert, ist mehr als unwahrscheinlich. Deshalb war die Blockade von Olaf Scholz für eine europäische Digitalsteuer ein maximal großer Fehler. Nun geht Frankreich mit einer nationalen Digitalsteuer voran. Andere EU-Staaten werden dank Herrn Scholz mit Einzellösungen folgen. Das wird den Binnenmarkt weiter fragmentieren.