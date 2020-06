Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Irene Mihalic ist innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und selbst Polizeibeamtin.

Frau Mihalic, nach der Tötung von George Floyd gibt es auch in Deutschland Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Wie groß ist das Problem hierzulande?

Die Probleme, die es in den Vereinigten Staaten gibt, unterscheiden sich deutlich von denen hier in Deutschland. In den USA hat das Ausmaß von Rassismus und rechtswidriger Polizeigewalt eine ganz andere Dimension. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in Deutschland Probleme haben. Es gibt immer wieder Berichte über rassistisch wirkende Polizeikontrollen, das so genannte racial profiling. Wir haben nicht-aufgeklärte Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Bei der NSU-Mordserie wurde mit fragwürdigen Methoden ermittelt, weil man nicht gesehen hat, dass die Täter aus einem rechtsextremistischen Milieu kommen. Auch bei der deutschen Polizei gibt es Vorfälle, die nicht akzeptabel sind. Unsere Polizei ist auf einem guten Niveau. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser werden kann.

Drohen Polizisten da nicht unter Generalverdacht zu geraten?

Wir führen diese Debatte nicht erst seit der Tötung von George Floyd, sondern seit vielen Jahren. Es müssen nicht erst solch gravierende Taten geschehen, um zu erkennen, dass es auch bei uns in der Polizei noch Verbesserungsbedarf gibt. Da geht es nicht darum, Polizistinnen und Polizisten unter einen Generalverdacht zu stellen. Ganz im Gegenteil: Ich erhalte viele Nachrichten von der Basis, von Polizistinnen und Polizisten, die sich wünschen, dass es einen unabhängigen Ansprechpartner gibt, an den sie sich wenden können. Jede professionelle Institution lässt sich von außen überprüfen, um sich zu verbessern. Das gehört zu einer optimalen Aufstellung der Polizei einfach dazu. Gut, dass Frau Esken das jetzt auch erkannt hat und sich hinter die Forderung nach einem Polizeibeauftragten stellt. Unser Gesetzentwurf liegt vor. Die SPD kann sich dem anschließen oder eine eigene Initiative starten.

Das Bundesinnenministerium sieht nur Einzelfälle von Rassismus und rechtswidriger Gewalt in der Polizei...

Uns fehlt eine richtige empirische Datengrundlage. Bei der Polizei Hessen hat es eine Reihe von rechtsextremistischen Vorfällen gegeben. Daraufhin hat man dann einen sehr klugen Weg gewählt und eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, um dann herauszufinden, wie es eigentlich um verfassungsfeindliche Einstellungen innerhalb der Polizei steht. Solche Untersuchungen sollten wir auch in anderen Ländern aktuell durchführen. So lässt sich klären, ob es sich nur um Einzelfälle handelt oder ob es strukturelle Probleme gibt. Ich habe 20 Jahre Polizeidienst in Nordrhein-Westfalen geleistet. Dabei habe ich keine Erfahrung mit rassistischem Verhalten gemacht. Das ist aber nicht repräsentativ.

Wenn Tausende bei Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, müssten die Polizeikräfte dann nicht einschreiten?

Das ist eine schwierige Abwägung. Natürlich ist es nicht gut, wenn unter Missachtung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln solche Versammlungen stattfinden. Es gab aber auch andere Beispiele, die gezeigt haben, dass es geht – demonstrieren und die Regeln einhalten. Ob solche Demonstrationen aufgelöst werden, ist immer im Einzelfall zu entscheiden. Das ist nicht einfach. Gut, dass die Polizei da mit dem gebotenen Augenmaß vorgeht.