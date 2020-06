Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Otto Fricke ist haushaltspolitischer Sprecher der FDP.

Herr Fricke, die Koalition bringt das größte Konjunkturprogramm der Nachkriegsgeschichte auf den Weg. Ein wirksames Mittel gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona?

Daran, dass so viel Geld Wirkungen entfalten wird, besteht kein Zweifel. Es wird aber nicht mit den Milliarden die größtmögliche und zugleich nachhaltige Wirkung erzielt. Branchenspezifische Subventionen, wie etwa die geplante Autokaufprämie, steigern zwar kurzfristig die inländischen Absätze – die im globalen Automobilmarkt allerdings nur begrenzt von Bedeutung sind. Sie entziehen zugleich aber anderen Branchen, die ebenfalls leiden, dringend nötige Konsummittel. Solche politisch motivierten Eingriffe in das Konsumverhalten sind deshalb immer gefährlich. Besser wäre es, die Menschen zu entlasten. Auch das kurbelt den Konsum und die Wirtschaft an, überlässt ihnen aber selbst die Entscheidung, wofür sie ihr Geld ausgeben möchten.

Was spricht gegen Hilfen für die Autoindustrie, um die Branche zu stützen oder Arbeitsplätze zu sichern?

Gerade der Automobilmarkt ist ein sehr globaler Markt. Deutsche Hersteller sind besonders exportabhängig. Zu glauben, dass man diese Global Player mit einer nationalen Kaufprämie retten kann, während die Weltwirtschaft kriselt, ist naiv. Knüpft man eine solche Prämie dann noch an den Kauf von Elektrofahrzeugen, sorgt man schlimmstenfalls sogar für den schnelleren Verlust von Arbeitsplätzen. Diese Industrie befindet sich auch ohne Corona in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Für den Bau von Elektrofahrzeugen werden viel weniger Teile und somit Menschen benötigt als bei Verbrennern. Fördern wir allein den Kauf von Elektrofahrzeugen, würden schneller Jobs in der klassischen Produktion wegfallen.

Viele Familien stoßen auch an ihre finanziellen Grenzen. Ist da der Kinderbonus nicht ein wichtiges Signal?

Wenn der Kinderbonus zielgenau bei den Familien ankommen würde, die spürbare Einkommensverluste in den letzten Monaten hatten, könnte man ja darüber reden. Aber Ziel einer solchen Leistung muss doch sein, dass sie bei allen Kindern ankommt. Deswegen geht es eher darum, auch für die nächste Krise, die richtige Ausstattung von Schulen, Kindern und bei den Netzen zu erreichen.

Brauchen wir eine Obergrenze für die neuen Kredite?

In einer Notsituation ist eine Obergrenze sinnlos. Aber wir müssen alles dafür tun, damit nach der Beendigung der Notsituation die Regeln der Schuldenbremse, die ja immer noch eine gewisse Neuverschuldung erlauben, wieder volle Geltung haben. Die Erfahrung lehrt leider: Eine Obergrenze definiert bei den beiden Volksparteien, wie viele Schulden noch zusätzlich gemacht werden können, und eben nicht, wie man zusätzliche unnötige Schulden vermeidet.

Was spricht gegen die Übernahme der Altschulden von Kommunen?

Eine Übernahme von Altschulden gibt den Kommunen keinen einzigen Cent zusätzlich, um die Konjunkturkrise zu bekämpfen. Wenn man Kommunen helfen will, muss man ihnen strukturell mehr Mittel an die Hand geben und kritisch prüfen, welche von Bund und Ländern beschlossenen Ausgaben wir zukünftig noch tragen müssen. Wir müssen die Kommunen von der stark schwankenden Gewerbesteuer unabhängiger machen und ihnen einen erhöhten Anteil an der relativ stabilen Umsatzsteuer geben.

Wie sähe ein Konjunkturpaket mit der Handschrift der Liberalen aus?

Wir plädieren für einen Dreiklang aus Entlastung, zusätzlichen Zukunftsinvestitionen und Entfesselung der Wirtschaft. Konkret bedeutet dies eine Reduzierung der Steuerlast für die Mitte der Gesellschaft, auch durch eine Reduzierung der Stromsteuer, mehr öffentliche Mittel für Bildung, Forschung und Innovationen, sowie die Abschaffung unnötiger, lähmender Bürokratie.