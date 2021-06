Von Klaus Welzel

Heidelberg. Rainer Viktor Dulger ist in Heidelberg aufgewachsen und lebt auch hier mit seiner Familie. Der 57-Jährige studierte in Kaiserslautern Maschinenwesen, wurde, als er bereits für Audi arbeitete, im Fach Ingenieurwissenschaften promoviert und ist geschäftsführender Gesellschafter des Heidelberger Familienunternehmens Prominent GmbH. Seit dem 26. November 2020 ist er Arbeitgeberpräsident – zunächst gewählt für die Dauer von zwei Jahren; zuvor war Dulger Präsident des Verbandes Gesamtmetall. Das Interview führte Dulger per Video mit der RNZ – zeitweilige Bild- und Tonaussetzer zeigen, dass die Digitalisierung trotz Corona immer noch ausbaufähig ist. Und schon sind wir mitten im Thema.

Herr Dulger, der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, fordert deutlich höhere Löhne für Facharbeiter, um dem Facharbeitermangel zu bekämpfen. Haben Sie Einwände?

Herr Fuest ist unbestritten ein kluger Kopf. Und deshalb hat er auch recht, dass wir mehr dafür tun müssen in Deutschland den Fachkräftemangel einzudämmen. Allerdings ist die Findung des richtigen Lohnniveaus immer Aufgabe der Sozialpartner. Klar ist: Je stärker die Unternehmen in diesem und im kommenden Jahr mit eigener Ausbildung für künftige Fachkräfte sorgen, desto besser wird ein kraftvoller Neustart nach der Krise gelingen. Es liegt deshalb in unserem ureigenen Interesse, alles zu tun, um den notwendigen Nachwuchs an Fachkräften zu gewinnen. Und wenn Herr Fuest Facharbeitermangel mit höheren Löhnen bekämpfen will, kann ich nur sagen: Wir zahlen schon sehr faire Löhne und Gehälter. Da spreche ich als Arbeitgeberpräsident sowohl für das Handwerk, als auch für viele andere Bereiche. Und selbst, wenn es nicht die tariflichen Löhne sind, die steigen, werden außertarifliche Zulagen gezahlt. Das funktioniert eigentlich alles sehr gut.

Die Coronakrise klingt derzeit ab – welche Lehren ziehen Sie aus den letzten eineinviertel Jahren?

Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Wirtschaft seit eineinhalb Jahren Marathon läuft – und das noch bergauf bei strahlendem Sonnenschein, also widrigsten Bedingungen. Da geht auf der Strecke leider auch einigen die Puste aus. Es gibt gegenwärtig immer noch eine Zweiteilung der Wirtschaft, die heimische Wirtschaft leidet vor allem noch im Dienstleistungsbereich, wie Hotellerie, die Kulturbranche oder die Gastronomie. Die exportorientierte Industrie hingegen entwickelt sich vergleichsweise gut. Es ist doch bildlich gesprochen so: Da liegen einige noch in der Reha und müssen eigentlich aufgepäppelt werden und dann kommen schon wieder neue Belastungen auf sie zu. Das Mindeste, was wir deshalb nach wie vor brauchen, ist so schnell wie möglich ein Belastungsmoratorium, eher noch eine Entfesselungsoffensive. Wenn ich daran denke, was uns in der Coronakrise alles an Belastungen und Regulierungen aufgebürdet wurde: Home-Office-Pflicht, Testpflicht ...

Aber das Home-Office ist doch auch eine Entlastung, wenn es zum Beispiel um die Raumprogramme für die Unternehmen geht.

Ich spreche hier von den Verpflichtungen. Wir haben ja beim Thema Homeoffice auf freiwilliger Basis gemeinsam mit unseren Beschäftigten viel erreicht. Und dann hat die Bundesregierung dann wirklich gegen alle Absprachen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften trotzdem eine Homeoffice-Pflicht verordnet. Das Gleiche gilt für die Testpflicht, die uns aufgebürdet worden ist, als noch gar nicht genug Tests auf dem Markt vorhanden waren. Teile der Bundesregierung haben die gesamtstaatliche Verantwortung der Unternehmen in Frage gestellt. Das hat mich und viele andere Unternehmer, die sich wirklich sehr beim Thema Testen engagieren, sehr irritiert und auch verärgert. Die Bundesregierung hat dann von ihren wenig realistischen Maximalpositionen Abstand genommen – das war gut so. Damit hat sie die Kritik der Wirtschaft aufgenommen und den Anstrengungen der vielen Unternehmen Rechnung getragen.

Der Staat nahm immerhin im Gegenzug Milliarden in die Hand, um Pleiten zu verhindern.

Die Hilfsmaßnahmen waren gut und für viele Branchen auch überlebenswichtig. Sie haben einiges auffangen können – wobei hier viele Auszahlungen sehr schleppend bei den Unternehmen angekommen sind. Wichtig ist, dass wir alles tun, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Die beschlossene Verlängerung der Fristen für die erleichterten Kurzarbeitergeldregelungen wird den Belangen der durch die Pandemie sehr stark betroffenen Branchen gerecht. Wesentlich ist aber: Jegliche Verlängerung muss zwingend mit der verbindlichen Zusage verbunden sein, das durch Kurzarbeitergeld verursachte Defizit der Arbeitslosenversicherung mit einem Bundeszuschuss auszugleichen.

Wenn der Bundeshaushalt gerade stehen soll, geht das nur über neue Schulden oder höhere Steuern.

Die Schuldenbremse bleibt richtig und hat sich bewährt. Die verbindliche und schrittweise Zurückführung der Verschuldung ist ebenso ehrgeizig, wie richtig, da die langfristigen Folgen im Haushalt ja auch in den nächsten Jahren zu spüren sein werden. Richtig ist: Wir haben jetzt unsere Kassen leer gemacht, wir haben uns verschuldet. Die Wirtschaft wurde teilweise sehr in die Knie gezwungen. Und deshalb müssen wir jetzt irgendwie wieder auf die Beine kommen. Dass wir bei unserer Verschuldung von rund 180 Milliarden Euro in einem Jahr auf null Verschuldung im nächsten Jahr gehen, ist kein realistisches Szenario. Die Erholungsphase wird wohl mehr Zeit brauchen. Und höhere Steuern würden die Wirtschaft sofort abwürgen und das Gegenteil von dem bewirken, was wir jetzt eigentlich brauchen.

Welches Land hat es eigentlich besser gemacht als Deutschland? Und was kann man sich bei welchem Land abschauen?

Nach der Krise werden wir viel aufarbeiten müssen, denn die Pandemie hat ja schonungslos offengelegt, wo wir große Baustellen haben, beispielsweise beim Mega-Thema Digitalisierung: in der Bildung, in der öffentlichen Verwaltung, in den Gesundheitsämtern. Da geht es ja dann auch um die Frage: Was erwarten die deutschen Arbeitgeber von einer neuen Bundesregierung?

Und was erwarten Sie?

Wir haben diese Krise gemeinsam gut gemeistert – Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben zusammen gestanden. Das hat gut funktioniert und gezeigt, wie stark diese Sozialpartnerschaft hier in diesem Land ist. Wir haben aber auch gesehen, dass wir dringenden Reformbedarf in unserem Land haben, um diese Stützpfeiler tragfähig zu halten. Wir dürfen uns jetzt nicht einigeln, sondern wir müssen mutiger sein. Wir sehen wie sich China oder die USA im Wettbewerb aufstellen: innovativ, technologieoffen. Bei uns wollen uns die Politiker auch noch Technologie vorschreiben! Das halte ich für einen vollkommen falschen Weg.

In China und den USA kann man aber nicht besonders viel Technologieoffenheit sehen, wenn es zum Beispiel um die strengen Vorgaben für Elektromobilität geht?

Wenn ich mir die USA anschaue, sehe ich eine vollkommene Technologieoffenheit. Ganz ehrlich, ich habe Zweifel daran, dass die Technik von immer wieder aufzuladenden Fahrzeugen die Technik der Zukunft ist. Ich halte das für einen Übergang. Wasserstoff ist die Technik der Zukunft – wir können ihn ganz einfach und relativ günstig herstellen. Über die Sonnenergie wäre wieder der Nahe und Mittlere Osten im Spiel und damit wären auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge gewahrt, dadurch dass diese Region Energielieferant bleibt. Dazu kommen noch synthetische Kraftstoffe. Es ist ganz wichtig für uns als Industrienation, technologieoffen zu bleiben. Sie werden sehen, dass auch China und die USA in Wasserstofftechnologie investieren werden. Präsident Biden hat ja gesagt: "The race is on".

Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser entdeckte kürzlich in Annalena Baerbock einen Hauch von Merkel. Bedeutet das für Sie eher Verheißung oder Schrecken?

Da sollten wir wohl Herrn Kaeser fragen, was er sich dabei gedacht hat. Bewertungen von einzelnen Persönlichkeiten werde ich ganz sicher nicht vornehmen. Aber ich habe eine sehr klare Meinung davon, was im Grünen-Parteiprogramm steht. Wir haben das schon einmal bei der SPD und Peer Steinbrück erlebt. Da passte das Programm auch nicht zum Kandidaten. Ein Programm für wirtschaftliches Wachstum muss anders aussehen. Es gibt ja nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit. Es gibt auch eine ökonomische Nachhaltigkeit – und nur die wird uns unseren Wohlstand erhalten. Das Wahlprogramm der Grünen ist alles andere als wirtschaftsfreundlich. Es bleibt uns die Antworten schuldig, wie die Grünen alle diese Wohltaten, die sie ankündigen, finanzieren wollen. Bei Abgabenerhöhungen und Reichensteuer fehlt mir auch die klare Abgrenzung zur Linken.

Sollte Baerbock Kanzlerin werden, würde das Stand heute nur in einer Ampel-Koalition, also gemeinsam mit der FDP, funktionieren. Gegen FDP-Positionen haben Sie ja wenig Einwände geäußert …

Die FDP-Positionen wurden von mir sogar öffentlich gelobt, weil es bisher wirklich die einzige Partei ist, die sich Gedanken macht, wie wir unseren Wohlstand erhalten und wie wir auch in Zukunft gut wirtschaften können. Die Prämisse, mit der ich alle Wahlprogramme beurteile – das der CDU steht ja noch aus und da bin ich sehr gespannt – lautet: Deutschland muss einfacher, digitaler und wirtschaftsfreundlicher werden. Und da ist das Programm der Grünen ein wildes Sammelsurium von höheren Steuern, Regulierungen, mehr Abgaben – das kommt mir alles sehr rückwärtsgewandt vor. Dieses Programm sorgt jedenfalls nicht für mehr Dynamik und Wirtschaftswachstum.

Jüngst riet der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums zu einer radikalen Rentenreform. Sie wiederum forderten eine ehrliche Debatte auch über die Rente ein. Was lief denn Ihrer Meinung nach unehrlich in der Debatte?

Ganz einfach: Alle Zahlen, die wir dem demografischen Wandel zu verdanken haben, sind schon lange bekannt, aber in Berlin will niemand offen darüber reden. Im schlimmsten Fall werden wir mehr Leistungsempfänger als Leistungsgeber in die Sozialkassen haben. Die Babyboomer gehen in Rente – da gehöre ich auch dazu. Und meine Generation hat die Verantwortung, länger zu arbeiten, wo sie kann und wo es möglich ist. Es gibt keine Alternative, als dass die Kosten aus der Alterung der Gesellschaft fair auf die Generationen verteilt werden – denn nur so kann das langfristige Vertrauen in die gesetzliche Rente erhalten werden. Fakt ist, dass die Sozialbeiträge auf unter 40 Prozent gedeckelt werden müssen.

Gehört zu einer ehrlichen Diskussion nicht auch der Umstand, dass auf dem Finanzmarkt ein Großteil an Geld verdient wird, das abgabenfrei auf privaten Konten landet, während die Wertsteigerung durch Arbeit schrumpft?

Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist und die Anteile der Gewinne an den Finanzmärkten bezogen auf das Bruttosozialprodukt wirklich so hoch sind und ob das überhaupt eine Rolle spielt. Fakt ist, dass Gewinne aus Börsengeschäften, die auf Privatkonten landen, in Deutschland pauschal mit 25 Prozent Kapitalertragsteuer besteuert werden.

Der Anteil liegt knapp bei vier Prozent in Deutschland, in anderen Ländern wie Großbritannien ist er höher.

Wir reden hier von drei Billionen Euro im Jahr 2020, die die deutsche Wirtschaft jährlich erwirtschaftet. Der Finanzmarkt hat daran keinen wesentlichen Anteil. Wir sind und bleiben eine exportorientierte Industrienation. Dass das so gut funktioniert, liegt natürlich an unserer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft und der starken Sozialpartnerschaft. Und ich möchte auch, dass das so bleibt.