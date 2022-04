Ein zerstörtes Auto auf einer Landstraße in Butscha. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße in Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet. Foto: dpa

Von Tim Müller

Potsdam. Jan C. Behrends (52) ist Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Seine Schwerpunkte sind die Zeitgeschichte Osteuropas, europäische Diktaturen sowie Gewaltforschung.

Jan C. Behrends. Foto: Andy Küchenmeister/ZZF Potsdam

Herr Behrends, was waren Ihre Gedanken, als Sie von dem Massaker in Butscha erfahren haben?

Man ist schockiert von den Bildern. Auch, wenn man sich professionell mit solchen Kriegsverbrechen befasst. Gleichzeitig fängt man natürlich an, das Geschehene in historische Zusammenhänge und die Geschichte der russischen Armee einzuordnen. Und da zeigt sich, dass es solche Gräueltaten leider schon zuvor gegeben hat.

Also beging die russische Armee schon früher ähnliche Massaker?

Insbesondere wenn die russische – beziehungsweise die sowjetische – Armee in der Vergangenheit in die Defensive geriet, sah man bereits vor Butscha solche Gräueltaten. Frustration und Rückschläge waren bereits in Tschetschenien Anfang der 2000er-Jahre und in Afghanistan in den 80ern Auslöser von Gewaltverbrechen der Streitkräfte an der Zivilbevölkerung des jeweiligen Landes.

Dahinter steht also kein systematisches Vorgehen, sondern spontane Gewalt?

Für die Taten in Butscha ist das im Moment noch schwierig zu beantworten. Hierzu muss es nun Ermittlungen geben. Generell kann man allerdings sagen, dass es ein typischen Verhalten der russischen Armee ist, wenn sie in Bedrängnis gerät. Für den Tschetschenien-Krieg sind ähnliche Massaker durch die Akten des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte gut rekonstruiert und belegt worden. Damals waren diese Gräueltaten meist Racheaktionen, die spontan aufkamen, wenn es zuvor – durch beispielsweise misslungene Militäroperationen – zu großen Verlusten unter den Soldaten gekommen war.

Russische Streitkräfte morden aus Frust?

Russische Soldaten sind deutlich schlechter ausgebildet als die von westlichen Staaten. Daher können sie auch schlechter mit Erfahrungen wie Niederlage und Verlust umgehen, was zu Gewaltakten führen kann. Gleichzeitig fehlt es der Truppe an Disziplin. Zudem ist die Armee auch in sich gewalttätig. Wehrpflichtige werden zum Beispiel äußerst schlecht behandelt. Offiziere haben kein gutes Verhältnis zu ihren Mannschaften. In vielen Bereichen herrscht Korruption.

Wie erklären Sie sich diese Probleme?

Meine These ist, dass Armeen immer auch Spiegelbilder ihrer Gesellschaften sind. Dementsprechend bleibt auch die russische Armee nicht frei von Phänomen der Putinschen Herrschaft, wie Korruption, Unterdrückung, Lügen, Angst und Gewalt.

Und Verbrechen wie in Butscha werden von der Militärführung als Konsequenz der eigenen Unfähigkeit geduldet?

Es scheint so. In der Vergangenheit wurde keiner der Verantwortlichen für die Massaker in Afghanistan oder Tschetschenien zur Rechenschaft gezogen. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass auch die aktuellen Taten in der Ukraine ungesühnt bleiben. Die Militärgerichtsbarkeit in Russland funktioniert eben nicht wie in westlichen Ländern, wo man als Armeeangehöriger für Verstöße gegen die Genfer Konventionen oder der Haager Landkriegsordnung bestraft wird. Die russischen Soldaten wissen das und agieren entsprechend – wie zuletzt in Butscha.

Belohnen die russischen Streitkräfte solche Taten in manchen Fällen sogar?

Das ist durchaus denkbar. In russischen Konflikt kämpfen ja nicht nur reguläre Soldaten, sondern oft auch Söldner wie die berüchtigte Gruppe Wagner oder die tschetschenischen Kadyrowzy. In diesen Trupps gibt es Untereinheiten, in den es eine Gewaltkultur existiert, in der Gräueltaten belohnt werden und die Skrupellosesten aufsteigen. Diese Einheiten werden nach derzeitigem Wissen auch in der Ukraine eingesetzt. Ob sie für die Massaker in Butscha verantwortlich sind, weiß man allerdings nicht.

Berichte von Bomben auf Kliniken in Mariupol gab es ebenfalls. Solche Attacken sind auch Kriegsverbrechen. Sie sind aber keine spontanen Gewaltausbrüche, sondern geplante Gräueltaten …

Jedes Verbrechen in diesem Krieg steht zunächst für sich alleine und muss auch so betrachtet werden – der Bombenangriff genauso wie das Massaker. Es sind ganz unterschiedliche Formen von Gewalt. Aber es gibt natürlich eine übergeordnete Logik bei allen von Russland begangenen Kriegsverbrechen: Es ist die Kommunikation durch Gewalt. Dem Gegner soll durch sie mit aller Deutlichkeit klargemacht werden, wie weit man bereit ist, in dem Konflikt zu gehen. Diese öffentlich kommunizierte Brutalität soll Terror verbreiten und letztendlich zur Unterwerfung der Ukraine führen.