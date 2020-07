Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. CSU-Politikerin Andrea Lindholz ist Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages.

Innenminister Horst Seehofer lehnt eine wissenschaftliche Untersuchung über "Racial Profiling", rassistische Polizeikontrollen, ab. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?

Entscheidend ist doch, unter welchen Voraussetzungen eine solche Studie durchgeführt wird. Aktuell übertragen einige den Protest gegen die schockierende Polizeigewalt in den USA völlig undifferenziert auf die deutsche Polizei. Die SPD-Vorsitzende unterstellt unserer Polizei pauschal latenten Rassismus, die taz veröffentlicht menschenverachtende Hetze gegen die Polizei und in Stuttgart rechtfertigen Randalierer damit brutale Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. In diesem aggressiv aufgeheizten Klima müssen wir unsere Polizei schützen. Wir sollten die Debatte endlich vom Kopf auf die Füße stellen: Deutschland ist nicht die USA! Ausbildung, Taktik und Bilanz der deutschen Polizei zeigen deutlich, dass die Situation in Deutschland ganz anders ist. Wenn diese Fakten in den Köpfen der Menschen und vor allem bei SPD, Grünen und Linken angekommen sind, spricht auch nichts gegen eine wirklich objektive wissenschaftliche Untersuchung.

Aber die EU-Kommission empfiehlt solche Studien ausdrücklich …

Die aktuell zitierte Empfehlung stammt von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz aus dem Jahr 2007 und richtet sich an alle 47 Mitgliedstaaten des Europarates. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat 2015 in einem Gutachten zu "Racial Profiling" eindeutig festgestellt, dass im deutschen Recht das Diskriminierungsverbot hinreichend abgesichert ist. Auch die genannten Zahlen sind viel zu gering, um davon strukturelle Probleme abzuleiten. Eine plötzliche Eilbedürftigkeit erkenne ich jedenfalls nicht. Trotzdem muss auch die deutsche Polizei ihre Arbeit prüfen und weiterentwickeln. Dazu braucht es natürlich verlässliche und objektive Daten und Fakten.

Selbst Vertreter der Polizeigewerkschaften sprechen sich für derartige Untersuchungen aus. Erweist der Bundesinnenminister mit seiner Ablehnung der Polizei nicht einen Bärendienst?

In meinen Augen spricht nichts gegen Untersuchungen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Eines darf man nicht vergessen: Horst Seehofer hat als Bundesinnenminister dem Rechtsextremismus den Krieg erklärt und ihn als größtes Sicherheitsrisiko für Deutschland eingestuft. Rechtsextremismus wird heute mit denselben Mitteln bekämpft, wie islamistischer Terror. Einen Hinweis darauf geben die diversen Razzien und Verbote in letzter Zeit. Im Verfassungsschutz wurde zudem eine eigene Zentralstelle gegen Rechtsextremismus im Öffentlichen Dienst eingerichtet, die ein Lagebild erarbeitet. Bund und Länder arbeiten hier intensiv an belastbaren und rechtsstaatlich einwandfreien Daten. Die Bundesregierung hat einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus gebildet, um das Thema auf höchster Ebene kontinuierlich zu bearbeiten. Das alles zeigt doch, dass der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus längst höchste Priorität hat.

Droht die Gefahr, dass die Polizei unter Generalverdacht gerät?

Ja, diese Gefahr sehe ich durchaus. Natürlich muss auch die Polizei Fehler aufarbeiten und disziplinarrechtlich verfolgen. Schwierig wird es, wenn solche Studien politisch instrumentalisiert werden, um eine ideologische Ablehnung gegen Polizei und Sicherheitsbehörden zu rechtfertigen. Objektive Studien können aber auch helfen, unberechtigte Kritik zu entkräften und tatsächlichen Handlungsbedarf zielgerichtet aufzeigen. Mein Eindruck aus der letzten Innenausschusssitzung ist, dass fast alle Fraktionen inzwischen sensibilisiert sind und sich hinter unsere Polizei stellen.