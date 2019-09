Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Holger Bingmann ist Unternehmer und seit 2017 Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).

Herr Bingmann. Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Brandenburg ihr Ergebnis verdoppelt und in Sachsen verdreifacht. Fürchten Sie nach diesen massiven Stimmenzuwächsen ökonomische Folgen für Deutschland?

In dem Wahlergebnis zeigt sich, dass wir auch in Deutschland nicht vor dem fortschreitenden Hang zum Populismus gefeilt sind. Anstatt unentwegt empört mit dem Finger auf die Populisten in den USA, im Vereinigten Königreich oder in Italien zu zeigen, sollten wir lieber vor der eigenen Haustüre kehren. Gott sei Dank sind die Wahlergebnisse so, dass eine Regierungsbildung auch ohne Einbindung der Populisten möglich ist. Deshalb sehe ich keinen unmittelbaren Schaden, aber der Imageschaden für die Republik wächst.

Deutschland ist sehr abhängig von Geschäften in und mit aller Welt. Das sichert auch viele Arbeitsplätze in Deutschland. Was bedeutet es, wenn Deutschland nicht mehr für Offenheit sondern für eine stärker national orientierte Politik steht?

Als einer der größten Außenhändler der Welt richtet sich das zunächst am meisten gegen uns selbst. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die den freien Welthandel zugunsten nationaler Abschottung eingrenzen wollen. Eine permanente Forderung an die deutsche Politik muss daher immer sein, vehement für Freihandel und offene Märkte einzutreten.

Deutschland beklagt in vielen Bereichen einen Fachkräftemangel und benötigt daher unter anderem auch eine Arbeitskräftezuwanderung aus dem Ausland. Haben die AfD-Erfolge auch darauf Auswirkungen?

Nur wenn es interessierten Kreisen gelingt, Asyl, Flucht, Vertreibung und Fachkräftezuwanderung in einen Topf zu werfen und daraus eine populistische Melange anzurühren.

Die Wahlergebnisse drücken einen Abschied von der dominierenden Rolle von CDU und SPD aus. Wie beurteilen sie, dass für Regierungen in Deutschland künftig meist Dreierbündnisse nötig werden?

Die Erfahrung zeigt, je mehr Parteien, umso instabiler die Regierung. Ansonsten ist das die berechtigte Umsetzung des Wählerwillens.

Ist Deutschland auf dem Weg, in Sachen politischer Stabilität ein unsicherer Kantonist zu werden?

Die Sorge habe ich nicht. Die Republik hat 70 Jahre stabilste Verhältnisse auf dem Buckel. Das ist ein solides Fundament. Die Parteienlandschaft wird vielfältiger und spiegelt daher nur die unterschiedlichsten Partikularinteressen einer überaus erfolgreichen Wohlstandsgesellschaft wider.