Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Katrin Göring-Eckardt ist Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Frau Göring-Eckardt, die Union will mit einem Mix aus höherer Bepreisung, Zertifikatehandel und Entlastung bei den Strompreisen den Klimaschutz verbessern. Sind das die richtigen Weichenstellungen?

Es wäre zu hoffen, dass die Union beim Klimaschutz jetzt endlich aufwacht. Leider sind die Vorhaben der Union zu schwach, um unseren deutschen Teil des Klimavertrags von Paris zu erfüllen. An die großen Aufgaben wagt sie sich nicht. Dazu gehört, endlich einen verbindlichen Ausstiegsplan aus der Kohle vorzulegen, die Verkehrswende einzuleiten und eine nachhaltige Landwirtschaft. Beim Klimaschutz geht’s jetzt darum, jedes Zehntel Grad Erwärmung zu verhindern, also Gramm für Gramm weniger CO2 in die Luft zu pusten. Das wird erstmal viel Geld kosten. Doch Investitionen, die wir heute beim Klimaschutz tätigen, vermeiden die Schulden von morgen. Denn wenn wir jetzt nicht gegen die Klimakrise angehen, wird das gewaltige Folgen mit immensen Kosten für die künftigen Generationen haben.

CDU und CSU wollen für den Klimaschutz keine neuen Schulden…

Die Schwarze Null war immer ein Instrument für Generationengerechtigkeit. Jetzt geht es darum, massiv in die Zukunft zu investieren. Klimaschutz ist die neue Generationenaufgabe. Wir werden nicht umhin kommen, diese Zukunftsinvestitionen zu finanzieren, indem wir über die derzeitige Haushaltsplanung hinausgehen, und sollten nicht um jeden Preis an der Schwarzen Null festhalten.

Die Union lehnt eine CO2-Steuer weiter ab und setzt auf Emissionshandel. Was spricht dagegen?

Das Problem ist, wenn der Emissionshandel wirklich gut funktionieren soll, dann geht das nur auf EU-Ebene. Und das dauert Jahre, bis das vereinbart ist. Wir haben aber keine Zeit mehr zu verlieren, wir brauchen schnelle Ergebnisse. Mit den Plänen der Union werden wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen. Deshalb brauchen wir einen sozial ausgestalteten CO2-Preis und ein umfassendes Klimaschutzpaket. Der Kohleausstieg muss sofort umgesetzt werden. Der Deckel beim Ausbau von Erneuerbaren Energien muss weg und wir müssen den Ausbau schneller vorantreiben. Es muss mehr in Gebäudesanierung und Wärmedämmung investiert werden. Steuergeld muss anders ausgegeben werden. Die Bundesregierung muss aufhören, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau Ölheizungen mit 3000 Euro zu subventionieren.

Aber CDU und CSU haben sich beim Klimaschutz bewegt. Reicht das für einen parteiübergreifenden Klimakompromiss?

Die Union dreht an vielen kleinen Schräubchen, aber nicht am großen Rad. CDU und CSU sehen nicht das Große und Ganze. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Wenn wir jetzt nicht endlich anfangen und entschlossen handeln, erreichen wir die Klimaschutzziele nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass sich Union und SPD endlich auf ein Klimaschutzgesetz einigen und am 20. September das Klimakabinett liefert.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wirbt dafür, dass man beim Klimaschutz mehr auf Innovation und weniger auf Verzicht setzen sollte…

Diese Gegenüberstellung ist so alt, dass sie langweilt. Natürlich braucht es mehr Innovationen. Wir werden in Zukunft nur wirtschaftlich erfolgreich und weltweit Vorreiter sein können, wenn wir Innovationen fördern und dann auch zur Marktreife bringen. Das gilt gerade für den Bereich Klimaschutz. Die Industrie muss sich umstellen und will dies auch. Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen klar und sicher sein. Da braucht es Planungssicherheit. Davon hängt am Ende auch unser wirtschaftlicher Erfolg ab. Klimaschutz kann ein Konjunkturprogramm sein.