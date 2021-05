Heidelberg. (abs) Jedes Jahr am 3. Mai wird der internationale Tag der Pressefreiheit (World Press Freedom Day) begangen. Der Ursprung des Tages ist die Deklaration von Windhoek: 1991 bekannten sich 30 Journalisten auf einer UN-Tagung in der namibischen Hauptstadt zu dem Ziel, eine "unabhängige, pluralistische und freie Presse" als "Eckstein für Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung" zu schaffen. Die Unesco rief in Erinnerung an das Ereignis zwei Jahre später den Aktionstag aus. An ihm wird an die Bedeutung der Pressefreiheit aufmerksam gemacht, aber auch auf ihre Bedrohung und Verletzung.

So nutzt etwa die Organisation "Reporter ohne Grenzen" den Tag, um auf die Einschüchterung, Inhaftierung oder gar Ermordung von Journalisten in zahlreichen Ländern der Welt aufmerksam zu machen. Die Organisation veröffentlich jährlich einen Bericht, in dem der Zustand der Presse- und Informationsfreiheit untersucht und anhand bestimmter Kriterien ein Ranking sämtlicher Länder erstellt wird. Dort werden neben staatlicher Zensur und Unterdrückung in Diktaturen auch bedenkliche Entwicklungen in Demokratien wie etwa Stimmungsmache gegen die Medien und Übergriffe auf Journalisten erfasst.

Die Unesco verleiht an dem Tag zudem den Guillermo Cano Preis für Pressefreiheit, der nach einem ermordeten kolumbianischen Journalisten benannt ist. Dieses Jahr geht er an die philippinische Investigativjournalistin Maria Ressa.

Der Zeitungsverband BDZV macht an dem Tag seit 2016 mit einem Plakat auf die Pressefreiheit aufmerksam, das von zahlreichen deutschen Tageszeitungen auf der Titelseite abgedruckt wird und immer von einem anderen Künstler gestaltet wird. Den Anfang machte 2016 der chinesische Konzeptkünstler und Regimekritiker Ai Weiwei, gefolgt von der Musikerin Yoko Ono (2017) und dem Maler Georg Baselitz (2018).

In diesem Jahr steht der Tag der Pressefreiheit unter dem Motto "Journalism without Fear or Favour" – übersetzt also: Journalismus ohne Angst oder Bevorzugung. Damit soll die Bedeutung eines politisch und wirtschaftlich unabhängigen Journalismus betont werden.