Heidelberg. (abs) Seine Bilder zeigen bunte Figuren, große, in- und nebeneinander liegende Gesichter, Tiere und leuchtende Hintergründe. Rudolf Seibeb (Foto: Willem Vrei) verbindet in seinem Werk traditionelle afrikanische Symbolik mit modernen Formen und Stilmitteln. Nun hat der namibische Künstler ein besonderes Werk geschaffen: Auf Einladung des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hat Seibeb das diesjährige Bild zum Tag der Pressefreiheit gestaltet.

Seibeb, geboren 1963, stammt aus Okahandja, einer Kleinstadt in Namibia. "Hier bin ich geboren und aufgewachsen", erzählt er in einem Interview für den BDZV. "Erst vor Kurzem habe ich hier auch mein Studio – aus verwittertem Wellblech – selbst errichtet. Es liegt in der Ortsmitte am Holz-Markt. (...) Die Räume sollen als Studio, als Galerie und auch für Workshops genutzt werden."

Seibeb hatte sich schon als Kind für Kunst interessiert. "Als Kind habe ich oft Objekte aus lose herumfliegendem Material gebaut und kleine Stühle und andere Möbel hergestellt oder Bilderrahmen dekoriert", so Seibeb. In den 1990er Jahren studierte er am John Muafageyo Art Centre in der namibischen Hauptstadt Windhoek. Seither ist ein fester Bestandteil der namibischen Kunstszene, ist mit seinen Werken regelmäßig in Gruppenausstellungen vertreten und beteiligt sich an Künstler-Workshops. Neben Acryl und Leinwand nutzt er dabei verschiedene Materialien, darunter Holz, Sand, Eisen, Tierhäute, Beton, Baumwurzeln und Lehm. Oft arbeitet er auch Fundstücke in seine Werke ein.

2020 wagte Seibeb seine erste Einzelausstellung: In "Hokverhale – Navigieren im Lockdown", das während der Corona-Krise und dem teils harten Lockdown in seiner Heimat entstanden war.

Zum Thema Meinungsfreiheit sagt Seibeb: "Ich bin frei und ich fühle mich gesegnet. Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Was ich tue, tue ich aus meiner Liebe zur Kunst."