Von Tim Müller

Schwetzingen. Sebastian Timm ist stolz auf seinen Betrieb. "Wir geben uns große Mühe bei der Gestaltung unseres Ladens", erklärt der Lagerleiter der Schwetzinger Tafel Appel + Ei. Und das sieht man auch: Die Regale sind voll und mit bunten Verpackungen schön dekoriert. Süßteile und Brötchen laden in der Backwarenabteilung zum Kaufen ein. Menschen gehen ein und aus, vor der Tafel warten noch weitere 20. Man kennt und grüßt sich. "Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden ein echtes Kauferlebnis haben", sagt Timm zufrieden.

Für dieses Kauferlebnis müssen der 38-Jährige und seine Kollegen allerdings einen immer größeren Aufwand betreiben. Denn die galoppierende Inflation trifft auch die gemeinnützigen Tafeln. Für Timm ist das nicht nur aus seinem Beruf heraus ein Problem, sondern auch als Kunde. Denn er bezieht Hartz-IV und darf wie andere Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen bei der Tafel einkaufen. In seinem Betrieb arbeitet er ehrenamtlich. Dafür erhält er eine sogenannte Aufwandsentschädigung von 100 Euro.

Früher arbeitete Timm als Einzelhandelskaufmann bei einer großen Kette. Als alleinerziehender Vater einer Tochter wurde es aber zunehmend schwierig, Arbeit und Erziehung miteinander zu vereinbaren.

Lagerleiter Sebastian Timm vor einem Transporter der Schwetzinger Tafel. Foto: tml

Timm ist zufrieden mit seinem Leben, auch wenn am Ende des Monats nicht viel übrig bleibt. "Ich war schon immer ein eher sparsamer Mensch", sagt der gebürtige Thüringer mit einem Lächeln. Dass die steigende Inflation das Wenige nun allerdings auch noch auffrisst, bereitet ihm doch Sorgen. "Vor allem die Einschnitte, die man in der Freizeit oder bei Lebensmitteln in Kauf nehmen muss, schmerzen", so der 38-Jährige. Ein Eis für die Tochter? Klar! Er selbst verzichte aber. Ausflüge nach Heidelberg oder Mannheim mit der Bahn? Mittlerweile zu teuer. Ein Besuch mit der Tochter in einem Kinderparadies? Bleibt ein Traum.

Wie Timm geht es vielen Menschen in Deutschland. Zuletzt lagen die Verbraucherpreise dem Statistischen Bundesamt zufolge um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Manche Ökonomen warnen, dass die Teuerungsrate für das gesamte Jahr 2022 bei über fünf Prozent rangieren könnte. Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen kommen an dadurch an ihre Schmerzgrenze.

Damit wird auch für die Tafeln das Problem größer. Denn mit der höheren Inflation steigt die Zahl der Personen, die bei ihnen einkaufen. "Momentan haben wir eigentlich 1164 Kunden registriert", erklärt der Leiter der Tafel, Alexander Schweitzer. Nun seien kurzfristig noch 126 ukrainische Flüchtlinge hinzugekommen, die in Schwetzingen untergebracht sind, fügt er hinzu. Gleichzeitig spenden Supermärkte und Discounter weniger Lebensmittel. Denn statt ihre Produkte bereits einige Tage vor dem Verfallsdatum an die Tafeln abzugeben, behalten die Märkte ihren Waren, um sie selbst noch verkaufen zu können.

"Ich bediene mich im Laden immer ganz zum Schluss", sagt Lagerleiter Timm. Er sei daher ein kleineres Angebot gewöhnt. "Doch mittlerweile wird es oft schon für die Kunden eng, die später am Tag bei uns einkaufen. Dementsprechend wenig bleibt dann am Ende für einen selbst." Er könne aber mit der Situation gut umgehen, so der 38-Jährige. Wichtig sei ihm allerdings, dass seine Tochter gut versorgt ist.

"Das knappere Angebot wirkt sich momentan noch nicht auf die Preise im Laden aus", erklärt Schweitzer. Doch wegen den immer höheren Energiepreisen und den daher steigenden Nebenkosten für die Lager- und Geschäftsräume müsse selbst die Tafel irgendwann mit einer Preiserhöhung reagieren. "Allerdings versuchen wir das dann auf Nicht-Lebensmittel wie Cremes oder Ähnliches umzulegen. Unsere Kundschaft soll auf Nahrungsmittel auch zukünftig nichts draufzahlen müssen", so Schweitzer.

Um die Situation kurzfristig zu entschärfen, brauche es jetzt vor allem mehr Lebensmittel-Spenden. Langfristig sei aber ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung nötig, wie es dies bereits in Frankreich gebe, so Timm. Seit 2016 sind im Nachbarland Supermärkte dazu verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel zu spenden. Laut dem französischen Dachverband der Tafeln gibt es seit der Einführung des Gesetzes rund 22 Prozent mehr Lebensmittel für die gemeinnützigen Läden.

Für viele Menschen seien Tafeln aber viel mehr als nur erschwingliche Nahrungsmittel, erklärt Timm. "Bei uns erfahren sie Wertschätzung – ganz unabhängig von Einkommen und Arbeit", so der 38-Jährige.