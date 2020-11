Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Zum dritten Mal in diesem Pandemie-Jahr ändert der Bundestag das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Die Aufregung ist groß: Von einem "Ermächtigungsgesetz" ist die Rede, von der Abschaffung von Grundrechten oder davon, dass die Corona-Auflagen verewigt würden. Wenig davon ist wahr, dennoch gibt es berechtigte Kritik. Hintergründe:

> Maßnahmen ins Gesetz: Bislang verhängen Landesregierungen die meisten Corona-Regeln per Verordnung. Dazu hat sie der Bundestag im März berechtigt, als er eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" ausrief. Dabei wird es im Prinzip bleiben. Ein neuer Paragraph im IfSG zählt beispielhaft die bekannten Maßnahmen auf.

> Be- statt Entfristung: Neu ist, dass Maßnahmen – in der Regel auf vier Wochen – befristet sein müssen und eine Begründung brauchen. "Das ist in der Summe für eine Übergangszeit tragfähig", sagt Juraprofessor Hinnerk Wißmann aus Münster. "Die Frage ist, ob das nächste Woche bei der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten eine Rolle spielt. Da steht die Nagelprobe an!" Insgesamt zeigt Wißmann sich vom Gesetz, wie es am Dienstag vorlag, "positiv überrascht", wie er sagt. "Der Bundestag hat deutlich nachgebessert." Was ihm fehlt: "Es gibt keine scharfe Berichtspflicht gegenüber den Parlamenten."

Die meisten Regelungen des Gesetzes gelten – wie bislang – nur bis 31. März 2021. Es sei denn, der Bundestag erklärt vorher den nationalen Pandemiezustand für beendet.

> Landtage gestärkt: Auch nach Ende der nationalen Pandemie können in einzelnen Ländern Auflagen gelten, wenn es dort noch Covid-Fälle gibt. Dann aber muss das dortige Parlament zustimmen.

> Pandemie ohne Verfallsdatum: Die pandemische Lage selbst bleibt unbefristet, wird aber an den weltweiten WHO-Notstand gekoppelt und würde mit diesem enden. Außerdem gibt das Gesetz künftig ein Kriterium einer nationalen Pandemie ("dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit" in mehreren Ländern). Jurist Wißmann begrüßt das, hätte sich aber mehr erhofft: "Die Grundrechtseingriffe sind so fundamental, dass das immer wieder einer aktiven Bestätigung bedürfte", sagt er. Die FDP etwa fordert, dass der Pandemiezustand immer nur für zwei Monate gelten soll.

> Stufensystem: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 müssen "umfassende" Maßnahmen ergriffen werden, ab 35 "breit angelegte", darunter solche, "die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unterstützen", so das Gesetz. Welche das sind, bleibt offen – was etwa FDP-Fraktionsvize Michael Theurer kritisiert.

> Ultima Ratio: Immerhin erhalten bestimmte Bereiche besonderen Schutz. Ein Verbot von Demos und Gottesdiensten käme künftig erst in Frage, wenn alles andere nicht geholfen hat. Wißmann lobt das. Schließlich sei "Meinungsfreiheit für eine freie Gesellschaft konstitutiv". Auch eine Ausgangssperre kommt nur als ultima ratio in Frage, ebenso Besuchsverbote in Kliniken und Heimen. Der Entwurf verbietet explizit die "vollständige Isolation" der Bewohner.

> Demokratische Defizite: Das Gesetz umfasst eine Vielzahl von Regelungen, von den Impfkosten für Nicht-Versicherte über FFP2-Masken bis zum Aufbau eines neuen Meldesystems. Zeit, alles auf Herz und Nieren zu prüfen, blieb kaum, kritisieren Opposition und Experten. Von "demokratischer Zumutung" spricht Theurer. Der Bundestag hätte sich schon im Sommer vorbereiten müssen, sagt Wißmann. "Was man jetzt auf die Schnelle beschließt, ist schon aus strukturellen Gründen sozusagen B-Ware."

> Heimliche Impfpflicht? Ein Aspekt sorgt für Aufsehen: Die Regierung wird ermächtigt, für Reisende aus Risikogebieten bestimmte Pflichten anzuordnen. Dazu gehören ein ärztliches Attest – und ein Impfnachweis. Verkehrsunternehmen sollen keine Passagiere ohne diese Unterlagen mitnehmen. Ein Rückkehrverbot für Ungeimpfte also?

Nein, sagt selbst Kritiker Theurer. "Es geht hier um die Sicherung, dass gefährliche Krankheiten nicht durch Einreisende übertragen werden und diese nötigenfalls untersucht werden." Fakt ist: Ohne Negativ-Test schreibt das Gesetz eine Testpflicht vor. "Das halte ich – bei aller Ablehnung für das Gesetz als Ganzes – für vertretbar", so Theurer. Dass auch die Impfung die Testpflicht aufhebt, sie also nur Alternative zum Negativ-Test wäre, stand allerdings bis Dienstag nicht im Entwurf.

Eine solche Vorlagepflicht ermöglicht schon das geltende IfSG. Die Ermächtigung für die Regierung, sie anzuordnen, erlischt nach alter und neuer Fassung am 31. März 2021. Dann wäre eine "heimliche Impfpflicht" wieder passé.

In verschiedenen Petitionen heißt es, dass z.B. für Konzerte oder Berufe mit Publikumskontakt eine Impfung Pflicht werden könnte. Im Gesetzentwurf steht dazu – nichts.

Tatsächlich können Gesundheitsministerium und Bundesrat eine Impfung für Risikogruppen anordnen. Das aber ist keine Erfindung des Jahres 2020, sondern steht schon länger im IfSG. Bislang hat Minister Jens Spahn (CDU) betont, dass er dies bei Covid-19 nicht vorhat.

> Angriff auf die Wohnung? Wenn ein Gesetz in Grundrechte eingreift, muss dies explizit benannt werden. Das geplante IfSG führt unter anderem die Unverletzlichkeit der Wohnung auf. Schon heute ist Gesetz, dass Menschen in Quarantäne das Gesundheitsamt für Befragungen oder Untersuchungen einlassen müssen. Hier sieht die Reform keine Änderung vor, auch keinen vergleichbaren Einschnitt. Was aber ist dann mit dem Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung gemeint? Gesundheitspolitiker der Koalition und das Ministerium ließen die Frage gestern unbeantwortet. Eine harmlose Erklärung wäre, dass Kontaktbeschränkungen auch in den privaten Bereich reichen können – die Wohnung.