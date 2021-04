Von Alexander Rechner

Heidelberg. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus tritt in eine neue Phase ein: Von Mittwoch an können Hausärzte Patienten in ihren Praxen die Vakzine spritzen. Das bundesweite Netz der Praxen geht an den Start. Und damit ein Nachschub-System über den Großhandel und die Apotheken. Fragen und Antworten:

Welche Hausärzte dürfen derzeit impfen? 35.000 Hausärzte wollen loslegen. Allerdings sollen nur Kassenärzte zunächst gegen Covid-19 impfen – Privat- und Betriebsärzte hingegen nicht. Diese Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums stößt auf Kritik bei dem Heidelberger Privathausarzt Dr. Matthias Schiffer. Die Gleichberechtigung der an der Versorgung teilnehmenden Ärzte werde mit der Allgemeinverfügung des Bundesgesundheitsministeriums außer Kraft gesetzt, sagt Schiffer, "das ist eine völlig unverständliche Maßnahme". Seit Anfang der 1980er-Jahre praktiziert Matthias Schiffer als Facharzt für Allgemeinmedizin, bis vor wenigen Jahren war er noch Mitglied in der Kassenärztlichen Vereinigung. "Mit dieser Entscheidung lässt man meine privat versicherten Patientinnen und Patienten in der Luft hängen", ärgert er sich. Außerdem fragt sich der Mediziner: Wie soll ein anderer Kollege eine persönliche Risikoaufklärung von unter anderem chronisch kranken Patienten vornehmen?

In seiner Praxis habe er alle Vorbereitungen bereits getroffen. Er könnte sofort den ersehnten Impfstoff an seine Patienten verabreichen. Warum er aber nicht starten darf, das könne er nicht nachvollziehen.

Unterstützung erfährt Schiffer indes vom baden-württembergischen Ministerium für Soziales und Integration. "Als Land sehen wir diese Einschränkung durch den Bund kritisch und werden uns dazu an den Bund wenden", sagt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der RNZ. "Aus unserer Sicht sollte die Impfstoffversorgung der niedergelassenen Praxen und der Betriebsärzte grundsätzlich über die Apotheken erfolgen."

Warum erhalten Privatärzte noch keine Impfdosen? Dass Privatärzte aktuell noch nicht impfen können, begründet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg mit organisatorischen Abwicklungen. "Das hängt damit zusammen, dass sie an dem System, über das die Impfungen abgewickelt werden, nicht teilnehmen", sagt ein Sprecher gegenüber der RNZ. Es beginne bei der Bestellung, gehe über die Dokumentation gegenüber dem Robert-Koch-Institut und ende bei der Abrechnung. "Für das alles sind die Prozesse festgelegt und laufen über die bewährten Systeme der vertragsärztlichen Versorgung", so der Pressesprecher weiter.

Das Bundesgesundheitsministerium sieht darin keine Benachteiligung von Privatpatient. "Die Impfungen in Hausarztpraxen ändern nichts an der in der Impfverordnung festgelegten Priorisierung", sagt eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage.

Wie hoch sind die Kosten? Pro Impfung inklusive Aufklärung und Beratung bekommen die Ärzte 20 Euro Vergütung. Die Praxen können das über die Kassenärztlichen Vereinigungen abrechnen – egal, ob für gesetzlich oder privat Versicherte. Die Kosten übernimmt der Bund und hat dafür vorerst bis zu 1,5 Milliarden Euro einkalkuliert: parallel zu steigenden Impfstofflieferungen voraussichtlich 100 Millionen Euro im April, dann 650 Millionen Euro im Mai und 730 Millionen Euro im Juni, wie aus einer Vorlage des Finanzministeriums hervorgeht.