Verwaist ist der Platz der Bundeskanzlerin auch im Kabinett: Sie bleibt weiterhin in häuslicher Quarantäne, nachdem ein Arzt, der sie impfte, an Covid-19 erkrankt ist. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Angela Merkel kommt gleich auf den Punkt: Kein Ende der Verbote! Die Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus werden weiter über Ostern bis zum 19. April verlängert. Darauf haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer gestern Nachmittag in einer Telefonkonferenz verständigt. "Es ist bei Weitem zu früh, darüber nachzudenken, die Maßnahmen zu lockern", stellte Merkel im Anschluss in einer Audio-Pressekonferenz aus ihrer Wohnung klar.

Auf private Reisen verzichten

"Eine Pandemie kennt keine Feiertage", sagt Merkel. Ihr Appell an die Bürger: Sie sollen sich auch zu Ostern an die Auflagen und Verbote halten. Es gehe darum, Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. "Die Bürger sind aufgefordert, auf private Reisen auch von Verwandten zu verzichten", erklärt sie. Familienfeste, der Besuch von Gottesdiensten und Reisen – all das werde nicht wie gewohnt stattfinden können. Ostern daheim, keine Besuche bei den Großeltern, kein Kurzurlaub – es sind Feiertage, wie es sie noch nie in Nachkriegsdeutschland gegeben hat.

Die Bürger "bleiben angehalten, auch während der Ostertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren", heißt in dem Beschluss von Bund und Ländern. Das gelte auch für Verwandtenbesuche. Eine Neubewertung soll erst nach den Feiertagen am 14. April erfolgen. Eine Aufhebung der Maßnahmen stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung, so die Kanzlerin: "Wir sind von Lockerungen weit entfernt." Es gehe jetzt um die Durchhaltefähigkeit der Maßnahmen. "Ganz schlimm" wäre es, die Beschränkungen zu früh aufzuheben und "vom Regen in die Traufe" zu kommen.

Bund und Länder seien sich einig darin, die Kontaktverbote weiter bis zum 19. April zu verlängern, lobt die Kanzlerin das bundeseinheitliche Vorgehen. Es gebe eine Linie, die für alle gelte. Waren anfangs einzelne Länder wie Bayern beim Krisenmanagement vorgeprescht, ziehen Bund und Länder im Kampf gegen die Epidemie offenbar jetzt an einem Strang.

Wie lange lassen sich die Einschränkungen und Verbote noch durchhalten? Wann kippen die Stimmung und die Akzeptanz? Die Kanzlerin lässt die Frage offen, will sich nicht festlegen: "Heute kann man dazu keine Aussage machen", sagt Merkel nur. Die große Mehrheit der Bevölkerung verstehe das und dafür sei sie dankbar. "Wir müssen noch durchhalten", mahnt die Regierungschefin zur Geduld und Verständnis. "Ich weiß, dass es hart ist, aber es rettet Menschenleben", verteidigt Merkel die Einschränkungen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobt die "absolute Einigkeit", die beim Krisengipfel geherrscht habe. "Es gibt eine Linie, die für alle gilt", sagt der CSU-Chef. "Wir wollen zwar keine Verschärfung, aber eine Verlängerung der Maßnahmen", erklärt er. Es gebe überhaupt keinen Grund zur Entwarnung. Erst nach Ostern werde man darüber reden, wie es weitergehe. Doch sei auch dann noch nicht damit zu rechnen, dass danach gleich alles wieder so werde wie vor dem Beginn der Epidemie.

Merkel und die Ministerpräsidenten sind sich einig: Kein schnelles Ende der Ausgangsbeschränkungen und Verbote. Vor allem gebe es die "tiefe Sorge" um die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Erst wenn die Zeitspanne zwischen der Verdopplung der Zahl der Neuinfizierten deutlich größer werde und über zehn Tage liege, könne man über Lockerungen der Beschränkungen nachdenken, so Merkel.

In der Telefonschalte hätten sowohl Merkel als auch Söder angemahnt, dass es vor Ostern keine weiteren Debatten mehr über mögliche Lockerungen und ein Ausstiegsszenario geben solle, berichteten Teilnehmer der Runde.

Ausbau des Gesundheitssystems

Die Zeit, in der das öffentliche Leben heruntergefahren bleibt, solle dafür genutzt werden, das Gesundheitssystem und die Kliniken auszubauen und auf den weiteren drohenden Anstieg von Corona-Infizierten besser vorzubereiten. Jetzt gelte es, vor allem auch mehr Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte und Schutzkleidung zu beschaffen, sind sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten einig. Über den Einsatz von Handy-Apps zur Eindämmung der Epidemie habe die Bund-Länder-Runde nicht beraten, heißt es. Doch gibt es immer mehr Befürworter, die den freiwilligen Einsatz dieser digitalen Technik befürworten, um mögliche Infektionsketten verfolgen zu können. Die Bundeswehr testet die bereits mit 50 Mann in einer Berliner Kaserne.

"Das Corona-Virus kennt keine Feiertage. Es kennt auch keine Ländergrenzen", appelliert auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher an die Bürger. "Geduld und Vorsicht" seien das Gebot der Stunde. "Wir müssen noch durchhalten", mahnt die Kanzlerin am Ende. Nur gemeinsam werde man diese Aufgabe bewältigen. "Bleiben Sie weiter stark und halten Sie die Regelungen ein. Sie helfen anderen", bittet Merkel.