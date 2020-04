Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. "Hätte man mir damals prophezeit wo wir heute stehen, ich hätte das für eine Utopie gehalten, einfach unmöglich", sagt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma. Damals, das war 1980 und Romani Rose ein zorniger, junger Mann von 33 Jahren, der im "Schatten von Auschwitz" aufgewachsen war. 500.000 Sinti und Roma, von den Nationalsozialisten "Zigeuner" genannt, waren im NS-besetzten Europa umgebracht worden. Alleine aus seiner Familie 13 Angehörige.

Und noch 35 Jahre nach dem Holocaust, war der Staatsapparat von den alten Nazis durchsetzt, die nie Rechenschaft ablegen mussten, die den Überlebenden bei den Entschädigungsverfahren in Gerichtssälen begegneten, die als Polizeibeamte die Angehörigen der Minderheit immer noch aufgrund ihrer ethnischen Abstammung erfassten und kriminalisierten, wie es zuvor die Nazis getan hatten und deren Akten – die sie unterschlugen – ihnen weiterhin als Grundlage dienten. Sie erließen als Richter eines demokratischen Rechtsstaat diskriminierende Urteile, noch 1956 betitelte der Bundesgerichtshof sie als "artfremd" und "primitive Urmenschen" ganz im Sinne der Nazi-Ideologe. Und die Politiker im Nachkriegs-Deutschland? Die weigerten sich das anzuerkennen, was die Verbrechen an den Sinti und Roma im Hitler-Staat waren: Völkermord.

Es bedurfte des Zorns, des Empörens, der Hartnäckigkeit, aber auch der zahllosen Gespräche, der jahrelangen öffentlichen Auseinandersetzung – in der Hauptsache geführt über die Medien – dass in die Köpfe der Deutschen ein anderes Bewusstsein einzog. "Wir wollten und wollen keine Privilegien, sondern unsere Rechte, die Dank unserer Verfassung einklagbar sind, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern im Alltag auch eingelöst werden müssen", sagte Rose damals wie heute.

Den Zorn von 1980, den trägt der Bürgerrechtler nicht mehr in sich. Geblieben ist aber sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, sein Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Als Rose am 4. April 1980, es war der Karfreitag, zusammen mit elf weiteren Unterstützern in der Gedenkstätte Dachau mit einem weltweit beachteten Hungerstreik auf den "vergessenen Holocaust" aufmerksam machte, da hätte er sich nicht vorstellen können, dass er Jahrzehnte später mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden würde, dass Bundeskanzler- und präsidenten zu seinen Gesprächspartnern zählen würden. Damals provozierte er mit der Forderung, die längst überfällige Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten, ein gesellschaftliches Umdenken. Der Anspruch der 68er, nämlich die Abrechnung mit der Täter-Generation, fand in dem Hungerstreik seine Fortsetzung und erwies sich als Kristallisationspunkt einer Bürgerrechtsarbeit, die auch vom großen US-Bürgerrechtler Jesse Jackson im letzten Jahr im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz geadelt wurde.

Vierzig Jahre ist es her, dass die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern für fünf Überlebende, sechs junge Sinti und eine engagierte Münchner Sozialarbeiterin Pritschen aufstellen ließ. In der Versöhnungskirche auf dem Gelände des ehemaligen Dachauer Konzentrationslagers. Hier wollten sie mit ihrem Hungerstreik folgendes erreichen: Anerkennung des Völkermords, Ende der Sondererfassung und die Beendigung von staatlicher Diskriminierung. Die zuständige "Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen" lehnte die Aktion der Bürgerrechtler zunächst ab. Mit dem Hinweis auf ihr "Hausrecht". Unakzeptabel für Romani Rose: "Das Hausrecht haben die Überlebenden des Holocaust und ihre Nachkommen", hielt er dagegen. Sie sollten das Hausrecht für acht Tage bekommen.

Die aufsehenerregende Aktion der jungen Sinti aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen hatte Erfolg. Dazu trugen neben der tatkräftigen Hilfe der Gedenkstätten-Leiterin, Barbara Diestel (sie versorgte die Aktivisten mit Getränken), vor allem der große Zuspruch aus der Bevölkerung bei, aber auch die Aufmerksamkeit durch die Medien. Alle inländischen Zeitungen und Rundfunkanstalten berichteten. Selbst Blätter wie die "New York Times" und die "Harald Tribune" lenkten ihr Augenmerk auf die kleine Gruppe, die erst einmal vor allem eines wollte: Aufklärung über den Verbleib der NS-Akten aus der "Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens".

Diese Behörde war Teil des Reichssicherheitshauptamtes, das Heinrich Himmler unterstand. Zusammen mit der "Rassenhygienischen Forschungsstelle" hatten die Mitarbeiter der Reichszentrale die Erfassung der Sinti und Roma betrieben und ihre Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager organisiert. Nach Kriegsende wurden sowohl die Akten, als auch große Teile des Personals der Reichszentrale in das Bayrische Landeskriminalamt wieder übernommen. Die zuständige Behörde wurde verschleiernd in "Landfahrerzentrale" umfirmiert. Sie war bundesweit tätig.

Hier hatten die bayrischen Polizeibeamten bis in die 70er Jahre hinein Namen, Fingerabdrücke und persönliche Daten von Sinti und Roma aus dem gesamten Bundesgebiet weiter erfasst, ganz im Stil der Nazis, deren Bestände ihnen als Grundlage diente. Zur Überprüfung der Identität der Holocaust-Überlebenden ließen sich die Beamten sogar die KZ-Nummern auf den Armen zeigen. Eintätowiert in Auschwitz.

Mit Hilfe der Öffentlichkeit erzwang Rose aus dem Hungerstreik heraus ein Gespräch im bayrischen Innenministerium, das damals von Gerold Tandler geführt wurde. Ihm wurde versichert, dass das aus der NS-Zeit stammende anthropologische Material wie auch die "Rasse-Gutachten" vernichtet worden seien. Allerdings: Eineinhalb Jahre später konnte Romani Rose zumindest den anthropologische Teil dieses NS-"Forschungsmaterials" sicherstellen. Eine ehemalige leitende Mitarbeiterin aus dem NS-Forschungsinstitut hatte diese Unterlagen, die den Völkermord begründeten, weiterhin für ihre pseudowissenschaftlichen Forschungen genutzt. Bis 1968. Als Professorin an der Universität Tübingen. Die Aufzeichnungen der "Rassehygienischen Forschungsstelle" waren im Keller des Tübinger Universitätsarchivs gelandet. Verschwunden blieben aber bis heute die ca. 20.000 "Rassegutachten", sowie die polizeilichen Aufzeichnungen, die nach dem Krieg rechtswidrig weitergeführt wurden.

Doch schon vorher hatten die Bürgerrechtler viel erreicht: Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Schicksal auch dieser Minderheit. Darum hatten noch Roses Vater Oskar und dessen Bruder Vinzenz vergebens gekämpft. 1948 hatten sie den "Verband rassisch Verfolgter nicht-jüdischen Glaubens" ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Hitlers "willige Vollstrecker" vor Gericht zu bringen. Ein aussichtsloses Unterfangen unter einem Bundeskanzler Konrad Adenauer, der zum Chef seines Bundeskanzleramtes Hans Globke berief. Adenauer machte damals einen Mann zu seinem engsten Vertrauten, der die "Nürnberger Rassegesetze" von 1935 mitzuverantworten hatte, die Juden ebenso wie die Sinti und Roma aus der "arischen" deutschen Gesellschaft ausschlossen. Diese Gesetze lieferten die juristische Grundlage für deren spätere Verfolgung und Ermordung. Globke wurde zur Symbolfigur für die unaufgearbeitete braune Vergangenheit der Bundesrepublik. "Dieser Vergangenheit galt es, sich in einem Rechtsstaat zu stellen", so Rose.

Bereits 1949 hatte die Bundesrepublik die Vernichtung der Juden als Völkermord anerkannt, genau dies forderten die Sinti auch für ihre Minderheit. Einer, der das erkannte, war auch der damalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel. Der SPD-Politiker kam zum offiziellen Abschluss des Hungerstreiks in die Versöhnungskirche und sagte seine Unterstützung zu und bezeichnete die Protestaktion als "ganz wichtigen Anstoß" zum Abbau von Vorurteilen.

Den Kampf gegen Diskriminierung führt Rose heute noch immer. Trotz der Erfolge seit 1980. Für ihn haben sich die Bundesrepublik und deren politische Vertreter "ihrer Verantwortung gestellt". Was Rose aber nicht ruhen lässt, das sind die rassistischen, rechtsradikalen Tendenzen, das ist der latente Antiziganismus, die Vorurteile in der Bevölkerung. Und wenn laut der im Jahr 2018 veröffentlichten Leipziger-Studie 56 Prozent der Befragten Sinti und Roma als Nachbarn ablehnen, "dann wird offensichtlich, dass es weiterer Anstrengungen bedarf", so Rose. Aber dieser Einsatz ist für für ihn nicht aussichtslos, wie noch bei seinem Vater und Onkel vor über 70 Jahren, sondern dieser Kampf ist zu gewinnen: "Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die große Mehrheit demokratisch ist", sagt der Bürgerrechtler aus Überzeugung.

Dass sich das gesellschaftliche Bewusstsein auch an diesem Teil der deutschen Geschichte grundlegend ändert, ist vor allem auf die Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma und die Arbeit ihres Zentralrates zurückzuführen. Dieser wurde im Februar 1982 gegründet und noch im selben Jahr erkannte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die Verbrechen des Völkermords an der Minderheit offiziell an. Der Hungerstreik war dafür der Ausgangspunkt.