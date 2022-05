Von Felix Lill

Hongkong. Sie sollen sich mit "ausländischen Kräften" abgesprochen und so das Nationale Sicherheitsgesetz verletzt haben: Das genügte, um am Mittwoch die ehemalige Oppositionsabgeordnete Margaret Ng, die Sängerin Denise Ho und den Hongkonger Ex-Bischof Joseph Zen festzunehmen. Laut Berichten der Zeitung South China Morning Post hatten die drei Prominenten aus der 7,5-Millionenmetropole einen Hilfsfonds eingerichtet, um liberale Aktivisten zu unterstützen.

Und im Hongkong von heute ist so etwas kein Spaß mehr. Zwar wurde unter anderem Joseph Zen, der heute Kardinal ist, einige Stunden nach seiner Festnahme gegen Kaution wieder freigelassen. Allerdings ist der politisch aktive Geistliche, der für Hongkong Autonomie fordert, damit inoffiziell angezählt.

Die Meinungsfreiheit ist in Hongkong nicht mehr die, die sie mal war. Seit 2020 gilt hier das von der chinesischen Regierung in Peking beschlossene Nationale Sicherheitsgesetz, das Kritik am Pekinger Ein-Parteiensystem praktisch verbietet. Auf Zuwiderhandlungen drohen lange Haftstrafen. Neben der Presse werden auch Aktivisten unterdrückt und verhaftet. Die Autonomierechte, die Hongkong zugestanden wurden – darunter Presse- und Meinungsfreiheit und freie Wahlen – sind nicht mehr viel wert.

Die Null-Toleranz-Linie fällt auch beim Umgang mit Religionsgruppen auf. Seit Jahrzehnten geht die chinesische Regierung auf dem Festland etwa gegen die Meditationsbewegung Falun Gong vor. Im Westen des Landes machen Lager für die muslimischen Uiguren Schlagzeilen.

In Hongkong herrscht eigentlich Religionsfreiheit. Auch deshalb unterhält etwa die katholische Kirche auf dem gesamten chinesischen Staatsgebiet nur in Hongkong eine Art diplomatische Mission. Denn auch wenn Hongkong nur 400.000 Katholiken zählt, hat die Kirche bisher als einflussreich gegolten. Hier ist etwa die katholische Nachrichtenagentur UCA News beheimatet, zudem zählt Hongkong mehrere christliche Universitäten. Katholiken gelten generell als Sympathisanten der Demokratiebewegung.

In Peking gefällt dies offenbar nicht. Vermehrt wurden zuletzt katholische Geistliche festgenommen. Am letzten Jahrestag des Tiananmen-Massakers wurden auch mehrere Kirchen zur Zielscheibe patriotischer Demonstrationen. Der nun gegen Kaution freigelassene Joseph Zen wurde dabei auf Plakaten als gehörnter Teufel dargestellt, die Kirchen als "bösartiger Kult".

Zunächst könnten solche Entwicklungen verwundern. So sind die bisherige Regierungschefin Hongkongs, Carrie Lam, ebenso wie ihr Nachfolger John Lee, der am 1. Juli sein Amt antreten soll, selbst Katholiken. Zugleich machen allerdings gut organisierte Gruppen in einem autoritären Regime schnell misstrauisch. Zumal dann, wenn ihr prominentestes Gesicht mit der Opposition verbunden wird. Menschenrechtsorganisationen erwarten auch nicht, dass Lee seinen Brüdern und Schwestern im Glauben eine Sonderbehandlung geben wird.

Die Verhaftung von Joseph Zen stellt nun auch die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China auf eine neue Probe. "Der Heilige Stuhl hat mit Sorge von der Festnahme des Kardinals Zen erfahren und verfolgt die Entwicklungen mit größter Aufmerksamkeit", sagte etwa ein offensichtlich vorsichtiger Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Der Vatikan bemüht sich seit einigen Jahren in einer Verständigung mit China, auch um besseren Zugang zu Millionen gläubige Chinesinnen und Chinesen.

Zen wiederum gehört zu den Kritikern eines Abkommens des Vatikans mit der chinesischen Regierung. Auf diese Weise werden schließlich auch Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung normalisiert. Demgegenüber steht die Sorge von Kirchenvertretern, dass ansonsten die chinesische Regierung mehr Einfluss auf die Katholiken im Land hat.