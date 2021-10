Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Die Rufe nach einem raschen finanziellen Ausgleich für die stark gestiegenen Öl- und Gaspreise zugunsten ärmerer Menschen und Haushalte werden lauter. So forderte gestern Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner, dessen Partei Verhandlungen mit der SPD und der FDP zur Bildung einer Ampel-Koalition aufgenommen hat: "Wir müssen kurzfristig was tun, wenn die Preise sich weiterhin so entwickeln". Da könne man nicht warten, bis die neue Bundesregierung im Amt sei. Vielmehr sieht Kellner die alte Regierung in der Pflicht, für solche gezielte Hilfen Vorarbeiten zu leisten. Sonst daure es zu lange. Ähnlich sieht das die Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Dessen Präsidentin Verena Bentele äußerte sich im Interview mit unserem Berliner Büro ähnlich (siehe unten). "Es muss schnell gehandelt werden", drängte sie. "Auch die alte Regierung muss Lösungswege erarbeiten."

Allerdings – bei der ist von irgendwelchen Schritten in diese Richtung nicht die Rede. Vielmehr verwies Regierungssprecher Steffen Seibert nur auf die Debatte, die gerade beim EU-Gipfel über gestiegene Energiepreise und mögliche Abfederungen bei den Verbrauchern geführt worden war. Zudem sprach er generelle Bemühungen der Regierung an, die Strompreise zu dämpfen – etwa zur Absenkung der EEG-Umlage.

Das Problem selbst allerdings ist akut und ruft nach raschem Handeln. Die hohen Energiepreise spielen daher auch eine Rolle in den Koalitionsgesprächen von SPD, Grünen und FDP, die am Mittwoch mit der Aufnahme der Sitzungen der 22 Facharbeitsgruppen in ihre konkrete Phase einmünden. Kellner sieht für soziale Abfederungsmaßnahmen der Folgen des Energiepreisanstiegs auch bei den anderen Ampel-Partnern Chancen.

Als Instrument, um soziale Verwerfungen zu verhindern, favorisierte Kellner einen Zuschuss zum Wohngeld oder andere direkte Zahlungen an Menschen mit niedrigen Einkommen, wie zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger. Einen solchen Vorstoß seines Parteifreundes, des Ex-Umweltministers Jürgen Trittin, nannte er einen "guten Vorschlag".

Die Preise von Öl und Gas hatten in den letzten Tagen historische Spitzenstände erreicht, was unter anderem eine Folge einer massiv erhöhten Nachfrage in Verbindung mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise ist. Das dürfte die Heizungsrechnungen vieler Haushalte massiv nach oben treiben.

Ein Drehen an der Steuerschraube, wie der Stromsteuer, hält Kellner dagegen für weniger gut. Dann, so sein Argument, würden, unabhängig vom Einkommen, alle profitieren. Das aber sei die falsche Stoßrichtung. Auf längere Sicht sollten der Ausbau der erneuerbaren Energien und flankierende Maßnahmen zur Energiewende, wie der Abbau der Ökostrom-Umlage, die Preisprobleme bei fossilen Energien deutlich lindern.

VdK-Präsidentin Bentele fürchtet, dass sich bei vielen ärmeren Menschen, wenn der Winter heraufzieht, die Frage stellt, entweder etwas Ordentliches zu essen oder eine warme Wohnung zu haben. Ähnlich hatten andere Sozialverbände gewarnt und daher gezielte Zuschüsse gefordert. Eine höhere Pendlerpauschale zur Dämpfung des Spritpreisanstiegs jedoch trifft auf Widerstände – mit dem Argument, dass davon Menschen mit höherem Einkommen besonders profitieren, wie Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband der RNZ sagte.

Der noch amtierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich jüngst für eine höhere Pendlerpauschale und eine Senkung der Mineralölsteuer ausgesprochen. Olaf Scholz hatte er in dessen Eigenschaft als aktuell amtierendem Bundesfinanzminister dazu aufgefordert, den Weg für kurzfristige Entlastungen der Leidtragenden der stark gestiegenen Energiepreise freizumachen.

Die EU-Kommission hatte kürzlich einen Werkzeugkasten mit einer Reihe von Instrumenten zur Linderung der Auswirkungen der Energiepreiserhöhungen für sozial Schwache vorgelegt: von Energieschecks bis zu verschiedenen Arten von Zuschüssen.

Mitte vergangener Woche hatte die Bundesregierung noch erklärt, sie analysiere die Lage "sehr genau". Das gelte auch für die Frage, inwieweit es einen Bedarf für eine temporäre Unterstützung für besonders schutzbedürftige Verbraucher oder Unternehmen bei weiteren Kostensteigerungen geben sollte.