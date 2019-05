Von Peter Riesbeck

Berlin. Die Ulmer Abgeordnete Hilde Mattheis ist Sprecherin beim "Forum Demokratische Linke" in der SPD.

Frau Mattheis, Juso-Chef Kevin Kühnert träumt vom demokratischen Sozialismus und regt an, BMW zu vergesellschaften. Wie stehen Sie dazu?

Es ist richtig, sich Gedanken über unser Wirtschafts- und Sozialmodell zu machen angesichts der krassen Ungerechtigkeiten, die der Kapitalismus produziert. Stichwort Vermögensungleichheit: 45 Menschen besitzen in Deutschland so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Angesichts solcher Entwicklungen müssen wir überlegen, wie wir diese auseinanderdriftende Gesellschaft wieder zusammenbringen.

Kühnert geht weiter und stellt privates Eigentum von Wohnraum infrage. Stimmen Sie seiner Analyse zu?

Er verneint nicht Privateigentum, sondern stellt die Frage, ob es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen Gewinne zu machen. Da Wohnen ein Grundrecht ist, ist diese Frage berechtigt. Wie kann es sein, dass sich einerseits große Immobilienunternehmen mit immer höheren Gewinnen und Dividenden brüsten und andererseits Menschen ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können? Diese Ungerechtigkeit spüren viele Menschen, das birgt enormen Sprengstoff.

Eine Zerschlagung von Internetkonzernen wie Facebook oder Google findet breite Zustimmung. Die Enteignung von Wohnungskonzernen stößt dagegen auch in der SPD auf Kritik. Woran liegt das?

Die Frage der Zerschlagung von Internetgiganten ist meines Wissens eine Idee aus dem Kandidatenumfeld der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahl. Uns in Europa geht es darum, dass diese Unternehmen Milliardengewinne machen, aber hier dafür nur sehr wenig oder gar keine Steuern zahlen. Das ist nicht gerecht. Enteignungen sind eine Möglichkeit, die das Grundgesetz eindeutig hergibt, und finden auch heute übrigens schon statt, beispielsweise wenn der Staat neue Infrastrukturprojekte wie Straßen und Autobahnen anschiebt. Dass in einer solchen Notlage, wie sie derzeit auf dem Wohnungsmarkt herrscht, der Ruf nach Enteignungen lauter wird, kann ich nachvollziehen. Denn das Grundrecht Wohnen wird durch das Profitstreben von Immobilienunternehmen beschnitten.

Was bedeutet demokratischer Sozialismus für Sie?

Wichtig sind mir zwei Dinge: Erstens sind die beiden Begriffe "demokratischer Sozialismus" untrennbar verbunden, das heißt, für mich gibt es keinen Sozialismus ohne Demokratie. Zweitens geht es mir darum, dass der demokratische Sozialismus die Grundlage für die Verwirklichung der Grundwerte der SPD - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität - bildet. Sie bedingen sich gegenseitig und bauen aufeinander auf. Echte Freiheit gibt es nur in einer gerechten Gesellschaft, in der die Menschen solidarisch miteinander umgehen. In der Lebensrealität heißt das, dass alle Menschen ohne Angst vor Abstieg und Armut in diesem Land leben können; das kann der Kapitalismus nicht gewährleisten.