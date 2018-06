Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Danyal Bayaz lebt in Heidelberg, hier wurde er geboren, hier ist er aufgewachsen. Doch der 34-Jährige hat auch die türkische Staatsbürgerschaft - und war deshalb bei der aktuellen Parlaments- und Präsidentschaftswahl wahlberechtigt. Im RNZ-Interview erklärt der Grünen-Politiker, warum er sich, auch als Bundestagsabgeordneter, in der Pflicht sah, gegen den türkischen Präsidenten Erdogan zu stimmen.

Herr Bayaz, erstmals haben Sie Ihre Stimme bei der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahl abgegeben. Warum?

Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Türke, daher habe ich seit Geburt beide Pässe. Ich habe lange mit mir gerungen, da meine Bindung an die Türkei natürlich wesentlich geringer ist als zu Deutschland. Hier bin ich geboren und aufgewachsen, hier ist meine Heimat. Am Ende war entscheidend, dass ich gesagt habe: Es ist durch meine Herkunft auch mein Land, auch ein bisschen Heimat. Und auch wenn der türkische Pass weit hinten in der Schublade lag und ich seit dem Putschversuch nicht mehr in der Türkei gewesen bin, stehe ich in Verantwortung. Es würde mir wehtun, wenn ich sehe, welchen Irrweg die Türkei weiter geht bei Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie, und ich meine Stimme aus falsch verstandenem Anstand nicht eingebracht habe.

Sie haben sich schon in der Vergangenheit kritisch über die Politik unter Erdogan geäußert. Sie haben sich mit dem Journalisten Deniz Yücel getroffen. Warum gehen Sie das Risiko einer so deutlichen Positionierung ein?

Es ist ja kein Risiko in dem Sinne, wie andere es auf sich nehmen. Viele Kritiker Erdogans sitzen in der Türkei im Gefängnis, einige müssen um Leib und Leben fürchten. Ich merke allerdings, dass meine Haltung nicht allen passt. Von rechts kommt die Forderung, als Abgeordneter habe ich gefälligst deutsche Interessen zu vertreten. Und manche Türken sagen: Was mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Aber es ist mir wichtig. Gerade, weil die Wahl knapp ausfallen könnte. Es geht um jede Stimme.

Beim Referendum zur Verfassungsreform gab es scharfe Kritik an Deutsch-Türken, die über Fragen abgestimmt haben, die ihr eigenes Leben kaum betreffen. Gilt das nicht auch für Sie? Wieso nehmen Sie sich das Recht heraus, ein Parlament zu wählen, das nicht Ihres ist?

Die Kritik richtete sich nicht dagegen, dass abgestimmt wurde. Sondern dagegen, dass diejenigen, die damals für die Verfassungsreform gestimmt haben, in der Konsequenz für weniger Rechtsstaat, weniger Gewaltenteilung, weniger Demokratie gestimmt haben. In Deutschland nehmen sie all diese Rechte wahr, aber den 80 Millionen Menschen in der Türken drücken sie das Gegenteil aufs Auge. Das hat auch mich geschockt.

Sie sind Bundestagsabgeordneter. Müsste man sich gerade in dieser Rolle nicht zurücknehmen, was die "Einmischung" in die Politik eines anderen Landes angeht?

Es ist zumindest ein Dilemma. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber aus zwei Gründen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es im konkreten Fall richtig ist: Erstens bin ich es den Menschen in der Türkei schuldig. Zweitens ist es auch im deutschen Interesse, wieder einen demokratischen Partner in der Türkei zu haben. Gerade als deutscher Abgeordneter ist es meine Pflicht, mich darum zu kümmern.

Wäre Ihre Aufgabe dann nicht, in der Rolle als Abgeordneter aktiv zu sein - statt über die Hintertür als türkischer Wähler?

Als Hintertür würde ich das nicht bezeichnen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin kein Außenpolitiker, ich kümmere mich nicht tagtäglich um die Türkei. Aber es ist auch eine innenpolitische Frage aufgrund der großen türkeistämmigen Gemeinschaft bei uns in Deutschland. Die Spaltung, die sich an der Haltung zu Erdogan festmacht, zieht sich durch Familien, durch Freundschaften. Darum kümmere ich mich auch - nicht nur einmalig, mit der aktuellen Stimmabgabe.

Mit Ihrer kritischen Haltung zu Erdogan stehen Sie im deutschen Mainstream. Würde Sie auch deutsch-türkischen Parlamentskollegen, die vielleicht für die AKP stimmen, raten, sich mit ihrer Wahlentscheidung so öffentlich zu positionieren?

Es wäre ihr gutes Recht. Es sind freie Wahlen - Gott sei Dank noch. Freie Wahlen, auch wenn man - aus meiner Sicht - das Kreuz inhaltlich an der falschen Stelle macht. Man müsste mir sehr genau erklären, wie man zu dem Entschluss kommt, für Erdogan zu stimmen. Denn ich glaube, als überzeugter Demokrat ist es sehr fragwürdig, diesen Kurs zu unterstützen.

Beim Verfassungsreferendum wurde sehr intensiv über die verschärften Konflikte innerhalb der deutsch-türkischen Community berichtet. Wie haben Sie die Stimmungslage jetzt erlebt?

Der Wahlkampf ist wieder einmal sehr polarisiert. Man merkt, dass nicht nur der Staatsapparat, sondern auch die Medien sehr stark von Erdogan-Getreuen besetzt sind. Deshalb dringen die Konflikte medial nicht mehr so durch. Aber wenn man mit der türkeistämmigen Bevölkerung spricht, bemerkt man die Spaltung. Hinzu kommt die schwierige wirtschaftliche Lage. Das merken die Leute. Deshalb ist es ein enges Rennen, Beobachter schließen eine Stichwahl nicht aus.

Deutschland hat Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker untersagt. Hat das zur innenpolitischen Befriedung beigetragen?

Ich glaube, dass dieser Schritt richtig war. Es ist ein Dilemma, weil man die freie Meinungsäußerung nicht einschränken möchte. Aber nach der Erfahrung beim letzten Mal, als diese Polarisierung mitten in unser Land hineingetragen wurde, haben wir gemerkt, dass wir der Demokratie und dem sozialen Zusammenhalt keinen großen Gefallen getan haben. Daraus wurde die richtige Konsequenz gezogen.

Noch ein Blick auf den Fußball: Özil und Gündogan sind gerade sehr in der Kritik. Auch die Loyalitätsfrage mit Blick auf den Doppelpass bricht damit wieder auf...

Die Loyalitätsfrage hängt nicht am Doppelpass. Die beiden haben ja auch gar keinen Doppelpass. Ich selbst habe sie auch kritisiert. Aber es macht einen Unterschied, ob man sie als deutsche Staatsbürger und Nationalspieler kritisiert, oder ob man jetzt eine Ausbürgerung oder einen Rausschmiss aus der Nationalmannschaft fordert. Das ist Fremdenfeindlichkeit über die Hintertür. Schauen Sie sich Gerhard Schröder an, den ich einst durchaus bewundert habe: Seine Nähe zu Putin kann man nicht mehr mit einfacher Männerfreundschaft erklären. Da beide Augen zuzudrücken, aber die beiden Fußballer so hart ranzunehmen - da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Die Loyalitätsdebatte ist nicht immer ehrlich und aufrichtig.