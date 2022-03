Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Völkerrechtsexperte Matthias Hartwig ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg.

Herr Dr. Hartwig, der Generalbundesanwalt sammelt Beweise für mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wer könnte dafür angeklagt werden?

Matthias Hartwig. Foto: privat

Grundsätzlich alle Funktionsträger, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren, außer jenen, die Immunität genießen. Immunität genießen in diesem Fall der russische Präsident Wladimir Putin und jedenfalls der Ministerpräsident und der Außenminister; im Hinblick auf andere Minister ist es völkerrechtlich strittig.

Angeklagt werden könnten also Militärs oder leitende Beamte?

Das ist richtig. Der Bundesgerichtshof hat im Januar letzten Jahres im Fall eines afghanischen Oberleutnants entschieden, dass Soldaten und andere Funktionsträger des Staates keine sogenannte funktionale Immunität genießen, wenn sie in Ausübung ihrer staatlichen Funktionen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen oder schwere Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht.

Auch gegen Altkanzler Gerhard Schröder ist Strafanzeige gestellt worden. Hat das Aussicht auf Erfolg?

Es scheint mir doch eher abwegig zu sein, dass Gerhard Schröder in irgendeiner Weise einen dieser Tatbestände erfüllt oder Beihilfe dazu geleistet hat. Allein durch seine Verbindungen zu Gazprom begeht Schröder weder ein schweres Kriegsverbrechen noch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt eine Anklage gibt?

Die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering. Bei Putin gehe ich wie gesagt fest davon aus, dass er Immunität genießen wird. Bei den Militärs, vom General bis hin zum Grenadier, nehme ich an, dass Deutschland es nach einem Friedensschluss schon aus politischen Gründen vermeiden wird, hier jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Das würde das Verhältnis zu Russland nur belasten.

Warum glauben Sie das?

Es gab einmal den Fall eines usbekischen Ministers, der 2005 zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gekommen ist. Ihm wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen einer Aufstandsbekämpfung in Usbekistan vorgeworfen; er wurde aber nicht verhaftet. Der Grund dafür war, dass die Bundeswehr einen Flughafen im usbekischen Termes im Rahmen ihres Afghanistan-Einsatzes unterhielt und man die usbekische Regierung nicht verärgern wollte.

Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Ist es hier einfacher, jemanden anzuklagen?

Das kommt darauf an. Vertragliche Grundlage für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs ist das Römische Statut. In Den Haag können deshalb nur Personen angeklagt werden, die entweder auf dem Territorium eines Mitgliedsstaates, der das Statut ratifiziert hat, ein Verbrechen begangen haben, oder die Staatsangehörige eines solchen Staates sind. Nun haben weder Russland noch die Ukraine das Statut ratifiziert. Die Ukraine hat aber erklärt, dass sie die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen, die im Römischen Statut stehen, anerkennt. Das hat der Chefankläger als Grundlage dafür genommen, dass gegen an den Kriegshandlungen beteiligte Personen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder schweren Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht Ermittlungen eingeleitet werden können.

Aber es müsste sich auch hier ein Staat finden, der die Verdächtigen verhaftet?

Das ist richtig. Wenn man der Verdächtigen nicht habhaft wird, kann man gegen sie kein Verfahren durchführen. Dass die Russen Staatsangehörige an den Internationalen Strafgerichtshof überstellen, ist nicht zu erwarten; soweit darin eine Auslieferung gesehen wird, ist sie nach der russischen Verfassung sogar verboten. Aber es wäre durchaus denkbar, dass die Ukraine Gefangene, denen solche Taten vorgeworfen werden, nach Den Haag überstellt.

Könnte Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden?

Theoretisch ja. Aber solange er in Russland an der Macht ist, halte ich das in der Tat nur für eine theoretische Möglichkeit. Wenn es aber in Moskau zu einem Umsturz kommen sollte und eine Putin feindlich gesonnene Partei an die Macht käme, wäre es natürlich möglich, dass diese die Voraussetzungen dafür schafft, dass Putin in Den Haag zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Das dritte Gericht, das ins Spiel kommt, ist der Internationale Gerichtshof (IGH). Hier hat die Ukraine Russland verklagt. Ist das zulässig?

Ja, denn hierbei geht es um den gegenseitigen Vorwurf des Genozids zwischen Russland und der Ukraine. In der Genozidkonvention ist festgehalten, dass alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen, von dem IGH entschieden werden. Und da sowohl Russland als auch die Ukraine diese Konvention ratifiziert haben, kann der IGH hier auch verhandeln.

Worum geht es bei der Klage?

Die Ukraine argumentiert in zweierlei Hinsicht. Zum einen wehrt sie sich gegen die Behauptung Russlands, die Ukraine habe im Osten des Landes in Donezk und Luhansk einen Genozid begangen. Zum anderen wirft die Ukraine den Russen vor, im Rahmen des Krieges nun einen Genozid an den Ukrainern zu verüben. Es geht dabei aber nur um die Frage eines Genozids. Der IGH kann nicht darüber entscheiden, ob die Russen einen Angriffskrieg führen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen.

Welche Folgen hätte denn eine Verurteilung Russlands?

Ich gehe davon aus, dass der IGH eine einstweilige Maßnahme anordnet. In dieser wird er vermutlich beide Kriegsparteien dazu auffordern, die Kampfhandlungen einzustellen, bis in der Hauptsache entschieden ist. Wenn es dann zu einem Urteil kommt, ist natürlich die Frage, wie dieses implementiert wird. Wenn etwa Russland sich weigern sollte, das Urteil umzusetzen, hat der UN-Sicherheitsrat die Kompetenz, die Implementierung durchzusetzen. Allerdings besitzt Russland in diesem Organ ein Vetorecht.

Das heißt die juristischen Bemühungen haben derzeit eher symbolische Bedeutung ?

Das kann man so sagen. Allerdings würde der IGH natürlich trotzdem ein wichtiges Ausrufezeichen setzen, wenn er feststellte, dass ein Genozid begangen wurde. Ich glaube allerdings nicht, dass der IGH zu diesem Ergebnis gelangen wird. Auf gar keinen Fall in Bezug auf die Ukraine. Der entsprechende Vorwurf vonseiten der Russen ist meiner Ansicht nach absurd.

Und im Falle Russlands in der Ukraine?

Das hängt von den Geschehnissen im weiteren Kriegsverlauf ab. Die Russen beschießen zwar offensichtlich Städte. Aber sie werden vermutlich vortragen, dass die ukrainischen Kämpfer sich in den Städten aufhalten. Und wenn aus Städten heraus Kampfhandlungen stattfinden, ist es nach Kriegsrecht auch möglich, gegen diese Städte militärisch vorzugehen. Selbst wenn die russischen Kriegshandlungen wegen ihrer Unverhältnismäßigkeit gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen, sind sie doch nicht als ein Genozid zu verstehen, weil dieser voraussetzt, dass eine ethnische Gruppe ganz oder teilweise zerstört werden soll. Die russischen Kriegshandlungen - so ungeheuerlich sie sind - zielen aber - soweit ersichtlich - bis zum Augenblick nicht auf die Vernichtung der Ukrainer als ethnischer Gruppe. Wenn Kriegshandlungen vorgenommen werden sollten, welche denen von Serben gegen Bosniaken in Srebrenica 1995 gleichkommen, wo mindestens 8000 bosnische Zivilisten gezielt massakriert wurden, müssen sie als Genozid qualifiziert werden.