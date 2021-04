Von Michael Abschlag

Heidelberg. Gerald Knaus (51; Foto: Christian T. Joergensen) ist Mitbegründer und Vorsitzender der liberalen Denkfabrik European Stability Initative (ESI). Seit 2012 untersucht die Organisation die Einflussnahme Aserbaidschans in Europa.

Herr Knaus, das aserbaidschanische Regime hat Kontakt zu europäischen Politikern geknüpft. Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben das schon im Mai 2012 beschrieben, also vor neun Jahren. Es gibt inzwischen auch etliche Untersuchungen dazu und in Italien ein Gerichtsurteil von Anfang dieses Jahres. Dort ist genau beschrieben, wie das ablief. Aserbaidschan hat gezielt Leute angesprochen, Geschenke angeboten und Einladungen ausgesprochen. Dutzende Abgeordnete aus ganz Europa wurden in den letzten 15 Jahren eingeladen, Jahr für Jahr. Dann wurden Geschenke verteilt, und wer sich interessiert zeigte, wurde wieder eingeladen. Es ging um Urlaube, um Schmuck - Kaviar war nur das Symbol des Ganzen. Manche haben dann Beratungsfirmen eingerichtet, und auf diese Firmen wurden über Briefkastenfirmen Gelder überwiesen. Damit wurde Laufe von einigen Jahren eine erstaunliche Entwicklung im Europarat befördert, wo plötzlich, trotz der sich verschlechternden Menschenrechtslage in dem Land, immer mehr Abgeordnete aus vielen Ländern Europas und aus allen Fraktionen für Aserbaidschan Partei ergriffen haben. Erklärbar wurde das durch diese Kaviar-Diplomatie.

Welches Interesse hat den Aserbaidschan an europäischen Politikern?

Man muss dazusagen, dass der derzeitige aserbaidschanische Präsident den Europarat gut kannte, denn er war selbst für zwei Jahre Mitglied der Versammlung, bevor er Präsident wurde. Aber Aserbaidschan verhält sich nicht nur im Europarat so. Das Land versucht gezielt, überall in Europa Freunde zu gewinnen. Im Europarat geht es darum, dass Regime zu legitimieren. Es gibt den Fall eines italienischen Abgeordneten, dem zehn Millionen Euro versprochen wurden und der zweieinhalb Millionen Euro auch schon erhielt, ehe die italienischen Behörden das Ganze stoppten. Und dabei ging es um eine politische Abstimmung über politische Gefangene im Januar 2013. Dieser Abgeordnete war immerhin der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europarat. Die Frage ist: Hat er das Geld für sich behalten oder weiterverteilt? Bis jetzt ist wohl nur die Spitze des Eisbergs bekannt.

Dieser Abgeordnete – Luca Volontè – scheint am Anfang dieser Geschichte zu stehen...

Das spannende ist: Anhand von Volontè wissen wir von dieser ganzen Geschichte. Da saß ein Aserbaidschaner in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, der Bargeld in Couverts und Überweisungen über Briefkastenfirmen an andere übernommen hat. Wir wissen das in diesem Fall, weil italienische Staatsanwälte die Kommunikation zwischen Volontè und diesem Aserbaidschaner – die beide inzwischen zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurden – sichergestellt haben. Wir können hier also anhand eines Beispiels sehen, wie das im Detail funktionierte.

Es waren ja auch sehr dubiose Verbindungen, unter anderem über eine schottische Firma...

Die Infrastruktur zeigt uns, dass es nicht darum ging, ein Mal einen Abgeordneten zu bestechen. Das waren Strukturen mit Briefkastenfirmen in Großbritannien, mit Konten in den baltischen Staaten und Besitzern auf den Jungfern- und Marshall-Inseln. Am Ende war aber für das Konto immer ein Aserbaidschaner zeichnungsberechtigt. Über diese Konten flossen Milliarden. Von dort kam Geld zu Volontè und auch zu dem deutschen Abgeordneten Eduard Lintner. Der hat wiederum Geld an andere Freunde Aserbaidschans überwiesen, wie etwa Karin Strenz.

Die haben das System übernommen?

Es gab hier ein ausgeklügeltes System, dass über Jahre funktioniert hat und das – und das war das entscheidende – für Aserbaidschan ohne jedes Risiko war. Hätten wir nicht zufällig 2012 diese Kaviar-Diplomatie entdeckt, und hätten dann nicht italienische Staatsanwälte und die Bankenaufsicht zufällig Fragen gestellt, als sie das Geld für Luca Volontè entdeckten, und hätten dann nicht Abgeordnete 2017 im Europarat eine Untersuchung in Auftrag gegeben – dann wäre gar nichts passiert. Aber selbst mit dieser Aufdeckung hat Aserbaidschan überhaupt keinen Nachteil gehabt. Das Regime hat über Jahre hinweg den Europarat unterwandert, doch die anderen Regierungen haben bis jetzt noch nicht einmal auf Aufklärung gedrängt. Bis auf Volontè ist das für die Schuldigen ohne Folgen geblieben. Das ist das eigentlich Beunruhigende: Es zeigt uns, wie einfach es ist, Abgeordnete in ganz Europa zu bestechen.

Welche Rolle spielt Herr Lintner dabei?

Wir wissen, dass er sich schon seit Jahren im Europarat immer wieder für Aserbaidschan ausgesprochen hat. Er war immer wieder bei Wahlbeobachtermissionen in dem Land. Er hat dann, als er offiziell mit Aserbaidschan zusammengearbeitet hat, engen Kontakt gehabt mit vielen, die in dem Bericht der Kommission auftauchen. Dass Geld an ihn über die gleichen Firmen floss wie an Volontè, dass er mit dem aserbaidschanischen Abgeordneten zusammengearbeitet hat, der in Italien zu vier Jahren Haft verurteilt wurde – all das wirft natürlich sehr viele Frage auf. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der ehemalige Botschafter Aserbaidschans beim Europarat aussagte, dass es jedes Jahr 30 Millionen Euro für diese Politik gab. Da stellt sich die Frage: Wo floss das hin? Und wie wahrscheinlich ist es, dass jemand wie Eduard Lintner von all dem nichts bemerkt hat?

Sie haben die Wahlbeobachtungen angesprochen. Wie liefen die ab?

Wir haben 2013 einen detaillierten Bericht über eine Wahl geschrieben. Was dort passiert ist, erschien uns so absurd, dass wir es rekonstruieren wollten. Da kamen aus ganz Europa Hunderte Politiker nach Aserbaidschan, in verschiedenen Missionen, darunter etlichen privaten Wahlbeobachtermissionen. Die professionellen Wahlbeobachter der OSZE haben festgestellt, dass die Wahlen so abliefen wie in der DDR. All diese anderen Beobachter haben behauptet, die Wahlen liefen so fair und reibungslos ab wie in Deutschland – darunter Herr Lintner und auch viele andere. Die haben das festgestellt, obwohl sie nur sehr kurz im Land waren und die offiziellen Wahlbeobachter genau darlegen konnten, was alles schieflief. Es war ein wenig so, wie wenn 49 von 50 Personen behaupten, die Sonne scheint und die einzige Person, die sich die Mühe macht, aus dem Fenster zu blicken, strömenden Regen sieht.

Herr Lintner hat uns erklärt, seine Mission sei nur kurz in Aserbaidschan gewesen und hätte keine Langzeitbeobachter gehabt wie die OSZE – deshalb hätte er viele Einschränkungen nicht feststellen können.

Wie naiv muss man sein, um als erfahrener Politiker in ein Land zu fahren, bei dem bei allen Wahlen davor Probleme aufgetaucht sind und sich so zu verhalten? Herr Lintner war in der Parlamentarischen Versammlung bei der Diskussion über die Wahlen 2005. Er wusste, wie die Wahlen und das Referendum 2008 abliefen. Die Vorstellung, dass man nach Aserbaidschan fährt, sich dort als Kurzbeobachter ja gar nicht viel ansehen kann, wie er selbst sagt, und dann im Fernsehen sagt, die Wahlen seien frei und fair gewesen – das wirft schon grundsätzliche Fragen der Glaubwürdigkeit auf.

Frau Strenz war ja auch zweimal als Wahlbeobachterin in Aserbaidschan.

Ja. 2010 fuhr sie in einer von Herr Lintners Organisation bezahlten privaten Wahlbeobachtermission, zusammen mit einem belgischen Politiker, der ebenfalls eine private, von Herrn Linter finanzierte Wahlbeobachterorganisation betrieben hat. Dass erfahrene Politiker nicht gemerkt haben, was da passiert, ist schwer zu glauben. Meine Hoffnung wäre ja, dass Herr Lintner, der ja viel erlebt und gesehen hat, vielleicht die Karten auf den Tisch legt und beschreibt, wie das System ausgesehen hat. Oder dass jemand angesichts der Menschenrechtsverletzungen und der politischen Verfolgungen in Aserbaidschan auspackt, in dem patriotischen Interesse, so etwas in Zukunft zu verhindern.

Ein zweiter Weg der Einflussnahme Aserbaidschans waren die Abstimmungen im Europarat. Wie sah das aus?

Es gab einige dubiose Abstimmungen, aber nehmen wir die im Januar 2013. Da kam eine Rekordzahl von Abgeordneten, um voller Motivation eine Resolution über politische Gefangene niederzustimmen. Danach lagen sich die Abgeordneten in der Armen und haben gefeiert – Iren, Briten, Spanier und so weiter. Das war eine Resolution, die von einem deutschen Abgeordneten geschrieben worden war und feststellte, dass es in Aserbaidschan politische Gefangene gibt. Der Vorsitzende der aserbaidschanischen Delegation hat danach gesagt: "Der Europarat gehört jetzt uns." Und das stimmt. Es ging so weit, dass alle wichtigen Gremien bis hin zum Präsidenten Aserbaidschan verteidigten. Das erstaunliche ist, dass so etwas gelungen ist, weil alle anderen weggesehen haben.

Das zerstört auch die Autorität der Institution...

Ja, und es ist eine Institution, die wir brauchen. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats wählt die Richter des Gerichtshofs für Menschenrechte und die Mitglieder des Anti-Folter-Komitees. Es geht um die Wahrung der Menschenrechte, die ja in vielen Ländern Europas bedroht sind. Da ist es wichtiger denn je, eine glaubwürdige Institution zu haben, deren Beurteilungen man sich nicht kaufen kann. Und wenn schon ein kleines Land wie Aserbaidschan es schafft, das auszuhebeln – was ist dann erst mit größeren Ländern mit noch größeren Ressourcen?

Sie sagten vorher, wir kennen nur die Spitze des Eisbergs. Glauben Sie, dass noch weitere Fälle bekannt werden?

Ich glaube, wenn Staatsanwälte aktiv werden, oder wenn irgendwo jemand beschließt, darüber offen zu reden – dann würde noch sehr viel mehr herauskommen.