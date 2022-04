Von Michael Abschlag

Heidelberg. Es war eine Ankündigung, die für Aufsehen sorgte: In ihrem Koalitionsvertrag erklärte die Ampel-Regierung, Cannabis legalisieren zu wollen. Die einen feierten es als überfälligen Schritt, andere warnten vor der Normalisierung einer Droge. Aber was ist geplant? Was sind Chancen, was Risiken? Hintergründe:

Was plant die Regierung? SPD, FDP und Grüne wollen laut Koalitionsvertrag eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einführen. Geplant ist offenbar die sogenannte "kanadische Lösung": Anbau, Weiterverarbeitung, Großhandel und Handel werden gleichzeitig legalisiert. Ab wann diese Regelung kommen soll, ist noch unklar – zumal die Bundesregierungderzeit drängendere Sorgen hat. Aber auch wenn das Gesetz kommt, ist noch unsicher, ob Cannabis auch dauerhaft legalisiert wird: Nach vier Jahren sollen die "gesellschaftlichen Auswirkungen" des Gesetzes geprüft werden – dann wird entschieden, ob die Regelung zur Legalisierung wird.

Wie gefährlich ist Cannabis? Das hängt, wie bei fast allem, von der Menge ab. Bei Erwachsenen ist Cannabis in überschaubaren Mengen unbedenklich und weniger gesundheitsschädlich als Alkohol; ein Joint am Wochenende ist für einen normalen Erwachsenen medizinisch kein großes Problem. Anders sieht es bei Jugendlichen aus: Hier kann regelmäßiger Cannabiskonsum das Gehirn schädigen und zu Psychosen führen. Zudem gilt es als potenzielle Einstiegsdroge.

Was spricht für eine Legalisierung? Befürworter einer Legalisierung argumentieren, dass die Kriminalisierung von Cannabis Probleme nicht beseitigt, sondern erst schafft. Junge Erwachsene, die Cannabis nicht legal erwerben können, kaufen es dann eben bei Dealern an Straßenecken – wo es oft mit weit gefährlicheren Stoffen gestreckt wird, etwa mit Heroin. Die Illegalität begründet manchmal erst kriminelle Karrieren: Ein verlorener Job, ein Eintrag ins Vorstrafenregister oder gar eine Haftstrafe können dazu führen, dass ein bis dahin eher harmloser Kiffer endgültig ins kriminelle Milieu abrutscht. Eine vom Staat kontrollierte Abgabe, verbunden mit Aufklärung, könnte all das verhindern – und würde zudem zahllose Polizisten und Richter entlasten, die sich dann anderen Aufgaben widmen können.

Was spricht dagegen? Cannabis ist nicht harmlos. Es macht süchtig und kann zur Einstiegsdroge für härtere Substanzen wie Kokain oder Heroin werden. Eine Legalisierung würde, so die Befürchtung von Kritikern, die Hemmschwelle senken, zum Konsum verführen und generell den falschen Eindruck erwecken, Drogen wären unbedenklich. Die leichte Verfügbarkeit könnte dazu führen, dass mehr Menschen Cannabis konsumieren. Der häufig vorgebrachte Einwand, mit Alkohol und Tabak seien zwei mindestens ebenso schädliche Drogen erlaubt, ist kein Argument für eine Legalisierung. Im Gegenteil: Dass es bereits zwei schädliche Volksdrogen gibt, die sich kaum verbieten lassen, wäre ein Grund mehr, nicht auch noch zusätzlich eine dritte entstehen zu lassen. Auch der Schwarzmarkt verschwindet bei einer Legalisierung nicht zwingend, wie das Beispiel der Niederlande zeigt.

Was ist in den Niederlanden passiert? In den Niederlanden gibt es bereits seit 1976 Coffeeshops, in denen Cannabis, Marihuana und Haschisch (siehe Lexikon) in geringen Mengen an Erwachsene verkauft werden dürfen. Das Problem: Die Coffeeshops dürfen den Stoff zwar verkaufen, aber nicht legal einkaufen – und sind deshalb auf den Schwarzmarkt ausgewichen. Das hat eine mächtige und äußerst brutale Drogenmafia entstehen lassen, die sich nun kaum noch zurückdrängen lässt. Dominiert wird der Markt vom marokkanischen Taghi-Clan, der allein 2021 drei Menschen, die am Prozess gegen seinen Anführer beteiligt waren, ermorden ließ, darunter den bekannten Starreporter Peter R. de Vries.

Welche Erfahrungen haben andere Länder gemacht? Anders verlief die Entwicklung in Kanada: Hier wurde 2018 der Cannabis-Verkauf in lizensierten Läden erlaubt. Nach staatlichen Angaben stieg der legale Handel bis Ende 2020 von 23 auf 68 Prozent, der illegale Handel ging gleichzeitig von 51 auf 35 Prozent zurück. Die Zahl der Cannabis-Konsumenten insgesamt stieg um sechs Prozent – der befürchtete Massenansturm blieb also aus. Auch in den USA ist inzwischen in 18 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt der Konsum von Cannabis zum Genuss erlaubt, über eine landesweite Legalisierung wird diskutiert (siehe Text unten). Italien erlaubt den Besitz von bis zu vier Hanfpflanzen zum Eigenkonsum.