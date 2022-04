Von Lucie Lequier

Paris. Männliche Avatare bedrängen und begrapschen einen weiblichen Avatar. Ist das sexueller Missbrauch? Immer mehr Frauen berichten von Belästigungen im sogenannten Metaversum – der 3D-Version des Internets. Nun diskutieren dessen Architekten, wie Übergriffe in der virtuellen Welt verhindert werden können.

"Ich betrat den gemeinsamen Raum und sofort kamen mir drei oder vier männliche Avatare sehr nahe. Ich fühlte mich wie in einer Falle", berichtet die britische Unternehmerin Nina Jane Patel von ihrer Erfahrung. "Sie berührten und befummelten meinen Avatar ohne mein Einverständnis und ein anderer Avatar machte davon Selfies."

Patel arbeitet mit ihrer Firma Kabuni Ventures an einer kindgerechten Version des Metaversums. Als ihr die Angreifer im virtuellen Raum die Schnappschüsse der Szene zeigten, wurde Patel im echten Leben klar, dass es sich um "nichts weniger als einen sexuellen Übergriff" handelte. Der Missbrauch richtete sich zwar nur gegen ihr digitales Double, für Patel aber fühlte er sich real an.

"Bei der virtuellen Realität geht es im Wesentlichen darum, dem Gehirn vorzugaukeln, dass die virtuelle Welt um einen herum real ist", sagt Katherine Cross, die an der University of Washington zu Online-Belästigung forscht. "Wenn es um Sexualdelikte in der virtuellen Realität geht, kann das bedeuten, dass der Körper die Situation im ersten Moment als real ansieht, bevor das Bewusstsein realisiert, dass es sich nicht um einen körperlichen Vorfall handelt."

Cross’ Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Übergriffe im virtuellen Raum negative Folgen in der realen Welt verursachen können. Die Wissenschaftlerin rechnet damit, dass einige Länder ihre Gesetze gegen Missbrauch auch darauf anwenden werden.

Nachdem Patel ihre Angreifer vergeblich aufgefordert hatte, sie in Ruhe zu lassen, nahm sie ihre VR-Brille ab. Doch die Belästigung ging weiter: Über die Lautsprecher in ihrem Wohnzimmer verfolgten sie die Männerstimmen und beschimpften sie: "Tu nicht so, als ob es dir nicht gefallen hätte" oder "deswegen bist du doch hierher gekommen".

Der Übergriff auf Patel fand im November statt, in der VR-Welt "Horizon Venues" von Meta – der Muttergesellschaft von Facebook, in der virtuelle Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen oder Basketballspiele stattfinden. Mehrere weitere User verschiedener Plattformen berichteten von Belästigungen in der virtuellen Welt. Als Reaktion darauf kündigten Meta und Microsoft im Februar an, dass sie eine unsichtbare Schutzhülle um die Avatare legen, die Fremde auf einen gefühlten Meter Abstand hält.

"Ich glaube, dass das Problem der Belästigung gelöst wird, weil die Spieler die Plattformen auswählen, die sie nutzen", sagt Ingenieur Louis Rosenberg. Größere Sorgen macht ihm die "Belästigung durch private Unternehmen". Firmen könnten sehr genaue persönliche Daten wie den Herzrhythmus über die Spieler aufzeichnen und für ihre unternehmerischen Zwecke nutzen. Rosenberg wendet sich auch deshalb gegen ein frei zugängliches Metaversum: "Das Geschäftsmodell sollte nicht mehr auf Werbung basieren, sondern auf Abonnements."

Es gibt bereits erste Ansätze für ethische und Sicherheitsstandards in virtuellen Welten. Zum Beispiel jene des Thinktanks Oasis Consortiums. Er empfiehlt unter anderem eine Zusammenarbeit mit den Behörden, um problematisches Verhalten wirksam zu melden.