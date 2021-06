Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Es geht um viel, als Annalena Baerbock am Samstagnachmittag vor den Grünen-Parteitag tritt. Für sie, die erste Kanzlerkandidatin der Partei, genauso wie für ihre Partei. Sie soll, so die hoch gesteckte Erwartung, den durch Fehler und Ungeschicklichkeiten ausgelösten Abwärtstrend stoppen und die Grünen wieder auf Kurs bringen, um den Unionsparteien ernsthaft Paroli im Duell um die Führungsposition in der deutschen Parteienlandschaft bieten zu können.

Die 41-Jährige beginnt angespannt, hochkonzentriert. Sie bedankt sich für den Rückenwind, nachdem der Parteitag sie in einem Wahlgang als Kanzlerkandidatin und zusammen mit Robert Habeck als Führungsduo mit 98,5 Prozent bestätigte. Das tue gut nach dem Gegenwind der letzten Wochen, "wo wir, wo vor allem ich Fehler gemacht habe". Sie wiederholt den Satz, dass sie sich "tierisch" über sich geärgert habe. Ein Lob und Dank geht an Habeck, der am Vorabend mit einer souveränen, dichten Eröffnungsrede die Latte hoch gelegt hatte. "Robert, dich da an meiner Seite zu wissen, das hat Kraft gegeben und volle Power", sagt sie.

Manchmal, gerade am Anfang, glaubt man, eine angezogene Handbremse zu spüren. Nur keine Fehler machen, scheint die Devise zu lauten. Es ist kein emotionales Feuerwerk, das sie abbrennt, , keine Rede nach dem Motto: Schaut her, ich bin’s, eure nächste Kanzlerin. Es ist auch keine Wahlkampfrede, in der sie politische Gegner zerpflückt. Nur stellenweise attackiert sie die Union bei den Themen Mindestlohn und Kinderrechte im Grundgesetz. Dem Lobbyverband INSM hält sie entgegen: "Eine neue soziale Marktwirtschaft ist eine sozial-ökologische Markwirtschaft."

Es wird eine Rede, die Habeck später als "souverän" bewerten wird. Baerbock liefert einen programmatischen Diskurs, eine Tour durch das weite Feld der großen und kleinen Herausforderungen, auch einen Gang durch das Parteiprogramm, das die Grünen am ganzen Wochenende diskutieren und beschließen. Emotional und persönlich wird sie nur dosiert, etwa dann, wenn sie vom Werdegang ihrer Mutter zur Sozialpädagogin erzählt, davon, dass Menschen nicht immer gerade Wege gehen und gehen können.

Baerbock versucht alle anzusprechen, nicht nur die eigenen Mitglieder und Anhänger, sondern die breite Gesellschaft. Sie wendet sich an die "Mitbürgerinnen und Mitbürger". Die Kandidatin tut alles, um den Menschen deutlich zu machen, dass es ohne große Veränderungen nicht geht. Sie versucht jedoch zugleich, ihnen die Angst davor, vor den Folgen zu nehmen. "In diesem Sommer dreht sich der Wind", sagt sie mit Blick auf die abflauende Pandemie. "Was kommt, wenn die Krise geht?". Im Zentrum dabei steht für sie natürlich die "große Herausforderung unserer Zeit: das Abwenden der Klimakrise." Aus dem "Umbruch einen Aufbruch" machen will sie. Nur, wenn man die Veränderung akzeptiert, könne man sie gestalten, und zwar so, dass sie sozial gerecht verläuft, dass sie nicht Freiheit beschneidet, sondern diese sichert. "Veränderung schafft Halt", sagt Baerbock – und bietet sich und ihre Partei als die an, die diesen Halt bieten können.

Und dann dekliniert sie die Politikbereiche durch. Als übergeordnetes Ziel nennt sie, klimagerechten Wohlstand zu schaffen. Da sind Gemeinplätze dabei, etwa die Versöhnung von Wirtschaft und Umwelt, oder Europa, das widerstandsfähiger und handlungsfähiger werden müsse. Aber sie wird auch konkret – manche sprechen später von zu viel Klein-Klein. Sie plädiert für einen Mindestlohn von zwölf Euro, für eine Kinder-Grundsicherung, unterstreicht das klare Nein zur Gaspipeline Nord Stream 2 und kündigt einen Pakt mit der Industrie an, um auf dem Weg zu Klimaneutralität für Produktion "Made in Germany" einen finanziellen Ausgleich zu schaffen.

Gastrednerin am Sonntag: Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja.

Der Parteitag machte es der Kandidatin so leicht wie möglich. In der Programmdebatte vermied er geradezu übereifrig große Konfrontationen – trotz fast 3300 Änderungsanträgen. Am Ende kann Geschäftsführer Michael Kellner von einem "historischen Tag" für die Grünen schwärmen, von einer richtungsweisenden Rede der Kanzlerkandidatin. Sogar etwas internationale Aufmerksamkeit konnte die Partei auf sich ziehen: Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sprach.

Allein – Baerbock selbst war nach ihrer Rede unzufrieden. Mikrofone fangen auf dem Weg zurück zum Platz einen Kraftausdruck auf – womöglich wegen eines besonders auffälligen Versprechers: Statt vor "Feinden der liberalen Demokratie innen wie außen" hatte sie zunächst vor "liberalen Feinden innen wie außen" gewarnt, ehe sie den Satz neu ansetzte.

Doch von einem, der unter den Grünen wie kein anderer weiß, wie man Wahlen gewinnt, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, erhielt sie vollmundig Zuspruch: "Ich bin mir sicher, du wirst es schaffen."