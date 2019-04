Am Gründonnerstag gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Nach der Messe werden oft Blumen, Schmuck und Kerzen aus Kirchen entfernt. Kirchenglocken bleiben bis in die Nacht auf Ostersonntag still, ebenfalls wird an diesem Tag das Ende der Fastenzeit eingeläutet. In früheren Zeiten waren unter anderem der Verzehr von Fleisch,

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Nach der Messe werden oft Blumen, Schmuck und Kerzen aus Kirchen entfernt. Kirchenglocken bleiben bis in die Nacht auf Ostersonntag still, ebenfalls wird an diesem Tag das Ende der Fastenzeit eingeläutet. In früheren Zeiten waren unter anderem der Verzehr von Fleisch, Milchprodukten und Alkohol in der Fastenzeit streng verboten.

Einen Tag später folgt der Karfreitag, an dem Christen an die Leidenszeit Jesu Christi erinnern. Laut der biblischen Überlieferung wurde Gottes Sohn an diesem Tag auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Christen glauben, dass Jesus durch den freiwilligen Kreuzestod die Sünde aller Menschen auf sich nahm. Das Wort "Kar" ist abgeleitet vom althochdeutschen "kara" und bedeutet "Klage" oder "Kummer". In Deutschland und in den meisten Kantonen der Schweiz zählt der Karfreitag zu den sogenannten "stillen Tagen" mit besonderen Einschränkungen wie etwa dem Tanzverbot. dpa

