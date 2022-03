Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Friedrich Merz (CDU) gegen Olaf Scholz (SPD), der neue Oppositionsführer gegen den erst seit gut 100 Tagen gewählten Bundeskanzler. So lautet das Duell bei der Generaldebatte im Bundestag in Zeiten des Ukraine-Krieges. Es ist für beide ein Balanceakt. Der eine, Scholz, muss sich als entschlossener politischer Führer beweisen, mit klarem Kurs in Krisenzeiten. Der andere, Merz, steht vor der Herausforderung, in Sachen militärischer Bedrohung durch Russland und Unterstützung für die Ukraine den Schulterschluss mit der Regierung zu üben, sich aber andererseits von ihr abzugrenzen. Überzeugend gelungen war am Ende keinem der beiden seine Mission.

Herausforderer Merz hielt sich nicht lange mit Anmerkungen zum Krieg auf, ging Scholz an – konzentriert, scharf, unerbittlich. Das Wort des Kanzlers von der Zeitenwende: Richtig, aber ohne die entsprechenden Konsequenzen. Die Wende bei den Verteidigungsausgaben: Richtig, aber halbherzig. Das neue Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro: Ja, aber nur unter klaren Bedingungen. Und was die Finanzierung angeht, durch Aushebeln der Schuldenbremse: So nicht. Merz wurde auch emotional, scharf, etwa als er der FDP vorwarf, während ihrer Zeit als Regierungspartner vor ein paar Jahren ganz besonders die Ausgaben für die Bundeswehr gebremst zu haben. Da sah sich selbst Grünen-Co-Chefin Katharina Dröge bemüßigt, die Liberalen zu verteidigen und Merz zu erinnern, dass damals durchweg Unionspolitiker das Verteidigungsressort besetzten.

Eines war Merz wichtig: Nicht nur in der Verteidigungspolitik, in keinem Feld könne die Ampel auf Unionsunterstützung hoffen, sollte sie einmal keine eigenen Mehrheit haben. Das gelte auch für die Impfpflicht. Die Union werde "nicht die Ersatzbank" der Koalition sein – dafür will er mit einem Abstimmungstrick sorgen. Der Verankerung des Bundeswehr-Sondervermögens im Grundgesetz werde seine Fraktion nur unter sechs konkreten Bedingungen die Zustimmung geben. Vor allem müsse das Ziel von gut zwei Prozent Verteidigungsausgaben "fest" gemacht und im Kernhaushalt langfristig abgesichert werden. Zudem dürfe der Geldtopf nur allein für die Bundeswehr verwendet werden und müsse von einem Gesetz über die Fähigkeiten der Bundeswehr sowie einem Tilgungsplan begleitet sein. Über neue Rüstungsprojekte aus dem Sondervermögen will die Union mitentscheiden. "Wir werden nicht für 100 Milliarden Euro einen Blankoscheck erteilen und sie machen anschließend damit, was sie wollen", so der Fraktionschef.

Scholz sprach unmittelbar nach Merz und er antwortete, wie man es von ihm gewohnt ist: Mit meist gleichförmiger Stimme, ohne sichtbare Emotionen, meist sehr allgemein. Auf die sechs Bedingungen von Merz zum Sondervermögen ging er nicht konkret ein, bedankte sich aber höflich dafür. Dass die Union ihre eigenen Ideen dazu habe, sei "völlig in Ordnung". Scholz geht schon mal davon aus, dass CDU und CSU seinen Weg am Ende mitgehen. "Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun."

Andererseits hatte der Kanzler dann doch ein paar klare Ansagen an die Ukraine, an Russland und die eigenen Bürger. Kiew könne sich "auf unsere Hilfe verlassen". Die Sanktionen gegen den Aggressor Russland schärfe man ständig nach. Dabei müsse aber gelten: Sie dürften Deutschland und seinen Partnern nicht mehr schaden als der russischen Führung. Mit Blick auf Forderungen nach einer Flugverbotszone und einer Nato-Friedenstruppe stellte er klar: "Wir werden dem nicht nachgeben". Eine militärische Konfrontation der Nato mit Russland dürfe es nicht geben.

Anders als Merz weitete Scholz den Blick auch auf andere Themen. So wichtig die Sicherheit sei, so wichtig bleibe die Modernisierung und Transformation des Landes hin zur Klimaneutralität bis 2045. "Das eine zu tun, ohne das andere zu unterlassen", formulierte er seinen Anspruch. Über die hohen Energiepreise und weitere Entlastungen der Bürger sei man im Gespräch. Preisstopps halte er für den falschen Weg. "Ein Aushebeln von Marktmechanismen oder Dauersubventionen, gerade auch von fossilen Energien, wird es nicht geben".