Von Verena Schmitt-Roschmann

Brüssel. Das Halberstädter Würstchen hat es, der Allgäuer Emmentaler und der Dresdner Stollen. Sie alle tragen ein EU-Siegel, das regionale Spezialitäten schützen und billige Plagiate verhindern soll. "Geschützte geografische Angabe" klingt bürokratisch - wie vieles in der Europäischen Union, die gerne mit sperrigen Abkürzungen und Fantasienamen hantiert. Doch ihre Erfinder in Brüssel sind stolz darauf.

Diese Errungenschaft nimmt jedenfalls einen prominenten Platz ein in der Kampagne "Das tut die EU für mich", die das Europaparlament mit Blick auf die Europawahl 2019 gestartet hat. Die Macher wissen um das schlechte Image von "Brüssel".

Drei Viertel der Deutschen geben zwar in Umfragen an, dass die Bundesrepublik von der EU profitiere. Aber wie, das wissen viele nicht genau. Oder sie schimpfen. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sagte neulich über die Leute in seiner Heimat Wildenberg: "Sie lieben Europa, kein Zweifel, aber die Europäische Union?" Kanzlerin Angela Merkel forderte in ihrer Videobotschaft vor wenigen Tagen: "Redet mehr über Europa!" Das hätten ihr viele Menschen in Bürgerdialogen mit auf den Weg gegeben.

Genau das versucht die Informationskampagne - mit geradezu eurokratischer Gründlichkeit, in 24 Amtssprachen. Auf der deutschen Internetseite lassen sich nicht nur EU-Hilfen für einzelne Bundesländer nachvollziehen - an Bayern fließen unter anderem rund 1,5 Milliarden Euro aus dem Agrarfonds ELER. Nach Baden-Württemberg gehen 247 Millionen Euro für Forschungsprojekte aus dem Regionalfonds EFRE, 150 Millionen Euro für grenzübergreifende Projekte entlang des Rheins und 260 Millionen aus dem Sozialfonds ESF, vor allem für Bildungsthemen.

In Hunderten Einzeleinträgen kann zudem jeder haarklein erfahren, wie die EU den Alltag prägt. Gemeinsame Sicherheits-, Qualitäts-, Umwelt- und Sozialstandards sollen der Wirtschaft gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt sichern und alle EU-Bürger vor Risiken schützen.

Vieles wirkt aber auch einfach kurios. Surfer zum Beispiel profitieren demnach nicht nur von Umwelt- und Abwasservorschriften. Es gibt tatsächlich ein EU-gefördertes Projekt "SURFINGEUROPE". Teilnehmer könnten die gesamte Surfstrecke von Bundoran in Irland bis Viana do Castelo in Portugal erkunden, heißt es da.

Für 220.000 Kranführer soll es bald einen anerkannten europäischen Kranführerschein und ein Register geben. Für "Schüler, die Schach spielen" hält die EU Geld aus dem Programm "Gemeinnützige Sportveranstaltungen" bereit. Und für "Bananenfans" gibt es das Logo für Ware aus der EU - von Produzenten auf den Azoren, Kanaren oder zum Beispiel Martinique. Der ideale Krümmungsgrad werde aber, der Legende zum Trotz, nicht bestimmt, versichern die Macher.

Ob das echte Skeptiker von der EU überzeugt, ist offen. Nicht nur der italienische Rechtspopulist Matteo Salvini oder der EU-Kritiker Viktor Orban beklagen ja lautstark, dass "Brüssel" sich zu viel einmische. "Ich glaube, Europa sollte einige wenige Dinge sehr gut machen", sagte Salvini dieser Tage. Alles andere möge man doch bitte den Nationalstaaten überlassen.

Die allerdings sitzen natürlich bei allen wichtigen Entscheidungen in Brüssel mit am Tisch. Und ohne sie gäbe es weder das Bananen-Label noch den Kranführerschein.

Info: www.what-europe-does-for-me.eu/de