Von Matthias Kehl

Berlin/Heidelberg. Hans-Joachim Funke (74) ist Politikwissenschaftler und lehrte bis zur Emeritierung 2010 am Institut für Politische Wissenschaften der Freien Universität Berlin.

Herr Funke, Hans-Georg Maaßen sorgte in Weinheim mit der Äußerung "Ich bin vor dreißig Jahren nicht in die CDU eingetreten, damit 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen" für Aufsehen. Ist Maaßen der Thilo Sarrazin der CDU?

Seine Rhetorik wird immer radikaler und stellt bestimmte Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht. Mit diesen fremdenfeindlichen Äußerungen verlässt er einen freiheitlich rechtsstaatlichen Rahmen. Das hat Sarrazin auch getan. Dieser hat rassistische Thesen vertreten und dafür ein Millionenpublikum bekommen. Sarrazin hat damit die Vorlage gegeben für die Rechtspopulisten der Jahre danach. Spätestens mit seiner Aussage, man könne eine Kooperation mit der AfD nicht ausschließen, hat Maaßen mit dem Konsens gebrochen, den die Union für sich klar festgelegt hat.

Hans-Joachim Funke. Foto: dpa

Maaßen trat im Februar der "Werteunion" bei, der der Plankstädter Alexander Mitsch vorsteht. Mitsch sagt, dass die Bewegung für die "verloren gegangenen Grundwerte der CDU" steht. Wie ordnen Sie die Werteunion ein?

Ich spreche von der sogenannten Werteunion. Die christdemokratischen Werte vertritt die Union in einem konservativ und liberalen Rahmen. Das sind die Werte des Grundgesetzes. Das Nationalistische, für das die sogenannte Werteunion steht, gehört nicht zu den Grundwerten der Union. Die Werteunion versucht von rechts Einfluss auf die CDU auszuüben. Doch dabei wirft diese Gruppe mit radikaler nationalistischer Herangehensweise die Werte der CDU über Bord. Die Gruppierung von Alexander Mitsch ist ein verhältnismäßig kleiner Verein, der auch in Zukunft nur einen begrenzten Einfluss haben dürfte.

Im Alten Rathaus in Weinheim bekam Maaßen für seine Ansicht, die Regierung lasse sich von integrationsunfähigen Migranten auf der Nase herumtanzen, kräftigen Applaus.

Das ist eine gefährliche Rhetorik. Diese offenen, fremdenfeindlichen Äußerungen hätte er sich als Verfassungsschutzchef verkneifen müssen. Als er wahrheitswidrig die Verfolgungsjagden in Chemnitz zu leugnen versucht hat, hat er öffentlichkeitswirksam eine Grenze überschritten. Dies offenbart seine Haltung. Nämlich die einer weitreichenden Verharmlosung des gewaltbereiten Rechtsextremismus. Wenn er so weitermacht, ist er auf dem Weg in die AfD.

Maaßen bewertete die Personen mit rechtsextremistischem Potenzial in Deutschland (24.100 ) im Verhältnis als "nicht besorgniserregend". Wie beurteilen Sie diese Einschätzung?

12.700 davon sind gewaltbereite Straftäter, das ist eine Menge. Dahinter verbirgt sich eine große Gefahr. Dies sind nicht die 12.700 per se, sondern vor allem die terrorbereiten Netzwerke innerhalb dieser Gruppe. Prepper, Nordkreuz, C18, Blood and Honour, Hanibal sind gewaltbereit und gut vernetzt, kümmern sich auch intensiv um Waffenbeschaffung. Da lauern Gefahren, die er als Präsident verharmlost hat. Der Mordfall Lübcke zeigt den neuesten Ausdruck dieser Gefahr.

Ist die Verfassungsschutzbehörde nach der Amtszeit von Maaßen den Herausforderungen gewachsen?

Veränderungen im Verfassungsschutz sind nicht nur an eine Person gebunden. Maaßen hat als Präsident in der Aufklärung des NSU-Terrors und seiner Unterstützer umfassend versagt. Er hat den riesigen Schatz an Informationen nicht in vollem Umfang mit den Strafverfolgungsbehörden geteilt. Die Strukturen sind leider so, dass eine Kooperation des Verfassungsschutzes mit den Strafverfolgungsbehörden nicht verpflichtend ist. Das muss sich ändern. Da sehe ich jetzt bessere Voraussetzungen.

Sie haben Maaßens über sechsjährige Amtszeit als Verfassungsschutzboss genau verfolgt. Wie haben Sie ihn im persönlichen Umgang erlebt?

Ich erinnere mich an ein Gespräch in seinem Amt in Berlin-Treptow. Dort ist es üblich vor Gesprächen, die Handys abzugeben. Maaßen veröffentlichte vor dem Gespräch eine Presseerklärung mit dem von ihm erhofften Inhalten des Gesprächs, das so überhaupt nicht stattgefunden hatte: Wir hatten uns noch nicht unterhalten! Kurz nachdem ich nach dem Gespräch mein Handy wieder zurückhatte, erfuhr ich von einem Journalisten von der Erklärung. So ein Verhalten ist als Chef der Verfassungsschutzbehörde schlicht unseriös.

In Weinheim bekräftigte Maaßen, ihm gefalle sein Leben nach dem Staatsdienst und sein politisches Engagement als "Kommentator vom Spielfeldrand". Ist es denkbar, dass er in Zukunft ein politisches Amt übernimmt - sogar in der CDU?

Mit Äußerungen wie in Weinheim hat er die Positionen der Christdemokratie verlassen. Sein Image ist lädiert, einen einflussreichen Posten in der CDU dürfte es für ihn auf absehbare Zeit nicht geben.