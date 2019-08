Nicht immer funktioniert die Rettungsgasse so gut wie hier - das will Scheuer nun ändern. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Härtere Strafen für Verkehrssünder, besserer Schutz für Radfahrer und die Öffnung von Bus-Spuren in Innenstädten für E-Scooter und Fahrgemeinschaften: Verkehrsminister Andreas Scheuer plant eine Reform der Straßenverkehrsordnung. Der CSU-Politiker will damit für mehr Sicherheit sorgen und die Zahl der Unfälle reduzieren. Die neuen Regelungen sollen noch in diesem Jahr in Kraft treten. Ein Überblick:

> Parken: Parken in zweiter Reihe, auf Rad- und Gehwegen soll künftig mit einem Bußgeld von 100 statt bisher 15 bis 30 Euro geahndet werden. Das soll auch für das Halten auf Schutzstreifen gelten - also Radwegen, die mit gestrichelter Linie auf die Straße aufgemalt sind.

> Überholen: Beim Überholen von Fußgängern und Fahrradfahrern müssen Autofahrer einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten, außerhalb von Ortschaften sogar zwei Metern. Unklar bleibt, wie das kontrolliert werden soll. Auf bestimmten Strecken soll das Überholen von Zweirädern generell untersagt und das Verbot mit einem neuen Verkehrsschild angezeigt werden.

> Lkw: Lastwagen ab 3,5 Tonnen dürfen beim Rechtsabbiegen nur Schritttempo fahren, sonst müssen die Fahrer mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen. So sollen Radfahrer besser vor Unfällen geschützt werden. 2018 waren in Deutschland mehr als 400 Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

> Fahrradzonen: Es gibt schon Fahrradstraßen, künftig soll es ganze Zonen geben. Dort gilt generell Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit, der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Auch Elektro-Tretroller sollen dort künftig fahren dürfen.

> Grünpfeil für Radfahrer: Ein grüner Pfeil an Ampeln erlaubt das Rechtsabbiegen, wenn die Ampel rot leuchtet - wenn man erst anhält und niemanden gefährdet. Künftig soll es einen gesonderten Grünpfeil geben, der nur für Radfahrer gilt.

> Bremssysteme: Das Abschalten von automatischen Notbremssystemen soll ab einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer verboten sein. Auch hier drohen 100 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. Schließlich sind eigens ausgewiesene Parkplätze für Wagen von Car-Sharing-Unternehmen geplant, wie es sie bereits in einigen Städten gibt.

> Rettungsgasse: Wer künftig den Einsatz von Rettungskräften an Unfallorten behindert, muss ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Autofahrer, die an einer Unfallstelle keine Rettungsgasse bilden und den Weg für Feuerwehr, Notärzte, Sanitäter und Polizei blockieren, müssen in Zukunft mit 320 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Bisher lag die Strafe bei 200 Euro.

Es sei gerecht, dass jeder hart bestraft werde, der eine Rettungsgasse blockiert. "Denn hier geht es um Leib und Leben", so Scheuer. Zuletzt hatten sich Fälle gehäuft, in denen die Einsatzkräfte behindert und die Rettungsgassen nicht frei gemacht wurden.

> Fahren auf der Busspur: Kritik gibt es vor allem an Scheuers Plan, Busspuren in den Städten auch für Fahrgemeinschaften und E-Scooter freizugeben. Geht es nach den Plänen des Verkehrsministers, können Autos mit mindestens drei Insassen die Busspuren nutzen. Der CSU-Politiker will so Anreize für Fahrgemeinschaften schaffen. Kommunen und Verkehrsanbieter befürchten dagegen Probleme im Busverkehr. Der Deutsche Städtetag lehnt den Vorstoß als "lebensfremd" ab. Die Kontrollen, wie viele Leute im Auto sitzen, dürften ein "fruchtloses Unterfangen" werden, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy.