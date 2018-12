Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Die Heidelberger Abgeordnete Franziska Brantner (39) ist europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.

Frau Brantner, Theresa May wird in London hart für das Brexit-Abkommen angegangen. Ein Zeichen, dass dieses doch zu hart gegenüber den Briten ist?

Nein. Was das aktuelle Brexit-Chaos zeigt, ist, dass Nationalismus und Populismus zu Spaltung und Chaos führen. Es ist einfach überhaupt nicht klar, welche Art des Brexit, welche Art der künftigen Beziehungen zwischen UK und dem Rest der EU eine Mehrheit im Unterhaus bekommen könnte. Seit Tag 1 vom Brexit ist doch das zentrale Problem: Niemand weiß, was man eigentlich will. Deshalb hat sich das Land in den vergangenen zweieinhalb Jahren immer weiter gespalten.

Theresa May reiste am Dienstag nochmal durch die europäischen Hauptstädte, als Bittstellerin. Warum nicht nachgeben?

Es ist überhaupt nicht klar, welche Änderungen zu einem Ergebnis führen würden, so dass sie eine Mehrheit im Parlament bekommt. Und natürlich könnte es Bewegung geben: Wir wären doch froh, wenn die Briten dabei bleiben wollten. Oder wenn wir die Beziehungen ähnlich wie mit Norwegen regeln könnten. Aber es kann auch nicht sein, dass ein Abkommen auf Kosten des Zusammenhalts der EU geht.

Aber eine harte Verhandlungslinie war ja durchaus wichtig für die EU.

Wichtig war, dass die EU sich nicht spalten lässt. Das ist gelungen. Es muss immer eine Balance zwischen Rechten und Pflichten geben. May hätte gerne mehr Rechte, aber weniger Pflichten. Da kann die EU nicht zustimmen - sonst zerlegt es das gesamte Haus. Trennungen sind schwierig, meist auch nicht sonderlich schön. Hinzu kommt: Die Briten wollen ja auch gar nicht wirklich raus. Sie wollen bei der Sicherheitspolitik dabei bleiben, bei der Forschung, sie wollen Zugang zum Binnenmarkt. Und dann gibt es noch die Problematik mit Irland. Das macht es sehr schwierig. Nicht die Verhandlungslinie der EU, die den Briten an vielen Stellen sehr weit entgegen gekommen ist. Rosinenpickerei können wir aber nicht zulassen.

Wie sollen die EU-Staaten sich also verhalten? Einfach abwarten?

Es gibt nicht viel zu tun, außer den Briten zu raten: Jetzt ist die Zeit, einmal innezuhalten und die Bevölkerung auf der Insel zum vorliegenden Vertrag zu befragen: Ist das die Vision des Brexit, auf die gehofft wurde? Dafür kann die EU den Briten mehr Zeit geben. Es gibt kein Fallbeil, das automatisch Ende März fällt. Und die Briten können, so das aktuelle Gerichtsurteil, ja auch jederzeit den Austritt zurückziehen.

Ist es demokratietheoretisch legitim, einfach nochmal abzustimmen?

Solange abzustimmen, bis das Ergebnis gefällt: Das geht nicht. In diesem Fall liegt das Problem jedoch beim Referendum über den Brexit, bei dem so getan wurde, als sei es für die Briten ganz einfach, aus der EU auszutreten, was offensichtlich nicht der Fall ist. Jetzt hat man aber einen Austrittsvertrag. Es ist legitim, die Bevölkerung zu fragen, ob es das ist, was sie wollte. Das Unterhaus scheint zu einer Entscheidung ja nicht fähig. Dann sollte die Bevölkerung darüber abstimmen können.

Das No-Brexit-Lager wird generell nicht für den Austritt stimmen. Den Brexiteers geht das Abkommen nicht weit genug. Ist da eine Ablehnung nicht vorbestimmt und am Ende steht man wieder an der gleichen Stelle wie jetzt?

Das kann sein. Die Lage ist extrem vertrackt. Aber wenn klar ist, dass die Mehrheit der Briten mit dem aktuellen Ergebnis unzufrieden ist, dann eröffnet das neue Möglichkeiten, um nach neuen Perspektiven zu suchen. "Norwegen plus" ist beispielsweise eine Variante, die debattiert wird. Wenn das Unterhaus die Kraft und den Mut hätte, selbst ein Szenario zu entwickeln, wäre das natürlich auch gut. Das sehe ich aber noch nicht.

Einige Punkte sind auch auf EU-Seite umstritten - etwa der "Backstop", mit dem der Irland-Frieden gewahrt werden soll.

Ja, im "Backstop" liegt schon ein Risiko für die EU. Großbritannien wird dadurch de-facto ein Binnenmarktzugang über Nordirland zugestanden, ohne dass man sich an zukünftige Umwelt- und Sozialstandards halten muss. Jeden weiteren Schritt darüber hinaus können wir Europäer eigentlich nicht mitgehen. Die Risiken für unsere Verbraucher und Unternehmen sind sonst zu groß. Wir dürfen nicht Theresa May retten, indem wir uns selbst schwächen.

Was ist das zentrale Problem der "Backstop"-Regelung?

Die Unterschiede, wie verschiedene Bereiche durch europäisches Recht abgesichert sind, sind auffällig. Sehr stark geschützt sind Regelungen für staatliche Beihilfen, Fragen des Kartellrechts. Bei Steuerpolitik, Umwelt- und Sozialstandards ist nur festgelegt, dass sich die Briten an den Stand bei Austritt, also 2019, halten müssen, aber keine Änderungen vornehmen müssen, wenn die EU ihre Standards erhöht. Dazu kommt: Echte Möglichkeiten der Sanktionierung gibt es nicht. Das ist ein Risiko. Künftig wird es keinerlei Kontrollen zwischen Irland und Nordirland geben - was gewünscht ist, weil man den Friedensprozess nicht in Gefahr bringen will. Aber es bedeutet, dass Produkte und Dienstleistungen auch aus Nordirland in den Binnenmarkt gelangen können, ohne dass ihre Sozial- oder Umweltstandards kontrolliert werden.

In der Gesamtbetrachtung: Hat das aktuelle Abkommen nicht schon das Potenzial, Unfrieden zu stiften - weil die Beziehungen zu Norwegen, zur Schweiz ganz anders geregelt sind?

Besonders problematisch ist die politische Erklärung. Wir haben aktuell einen großen Konflikt mit der Schweiz, wie das "Gesamtpaket" auszusehen hat. Den Briten werden große Ausnahmen eingeräumt. Ein Beispiel: In der politischen Erklärung ist vereinbart, dass sie für diejenigen europäischen Programme - Forschung, Justiz, etc. - zahlen, an denen sie sich beteiligen. Einen allgemeinen Beitrag in den EU-Haushalt sollen sie aber nicht zahlen. Das ist absurd. Denn alle diese Programme gibt es ja nur, weil es eine Kommission gibt. Es wäre eine ganz neue Logik, dass man sich nach Belieben Programme herauspicken kann. Norwegen und Schweiz können das nicht. Das wird am Gefüge im Haus Europa rütteln. Das zweite ist der Zugang zum Binnenmarkt ohne Freizügigkeit. Deutsche können künftig nicht mehr in Großbritannien studieren oder arbeiten, ohne eine extra Erlaubnis zu beantragen. Darum ringen wir ständig mit den Schweizern.

Was droht, wenn der harte Brexit kommt?

Dann hoffe ich, dass die Europäer gut vorbereitet sind. Diesen Ernstfall kann man leider nicht ausschließen. Er wäre eine Katastrophe.

Letzter Punkt: Die Europawahlen stehen vor der Tür. Wäre eine Teilnahme der Briten in dieser unsicheren Situation sinnvoll?

Es gibt Übergangsmodelle. Die EU ist da flexibel. Man könnte Delegierte aus den nationalen Parlamenten nach Brüssel schicken. Die Briten könnten an den Wahlen regulär teilnehmen. Das ist aber derzeit nicht die zentrale Frage.