Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Ich sage mal: Lieber zwei herausragende Optionen als einen Olaf." Vor Beginn der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion im Bundestag klang CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch etwas bemüht, als er auf die leidige Kanzlerkandidaten-Debatte in der Union und den SPD-Bewerber Olaf Scholz anspielte. Ein paar Stunden später war zumindest eines klar: Sowohl der neue CDU-Chef Armin Laschet will es werden als auch CSU-Chef Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der seinen Kontrahenten in Umfragen meilenweit hinter sich lässt.

"Ich bin bereit zu dieser Kandidatur", sagte Söder. Wenn die CDU ihn mit breiter Mehrheit unterstütze, werde er antreten. Wenn nicht, werde er das auch ohne Groll akzeptieren. Laschet warf seinen Hut ebenfalls in den Ring. "Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten", sagte er. Vorausgegangen sei ein langes, offenes und freundschaftliches Gespräch.

Wann die endgültige Entscheidung fällt, wer die Union am Ende in den Wahlkampf führt, ist noch immer nicht klar. Der CDU-Chef sprach davon, dass die Unionsparteien nun "sehr schnell und sehr zeitnahe Lösungen brauchen". Söder drängte, die Entscheidung müsse "eher schneller denn später" fallen. Womöglich wird schon am heutigen Montag vieles klarer. Dann sollen die Präsidien von CDU und CSU über die jüngste Entwicklung befinden. Auf "Biegen und Brechen" werde man aber nicht eine Lösung herbeiführen, so Söder. "Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß", merkte er an. Inhaltlich gebe es untereinander keine größeren Differenzen.

Beide versicherten, Ziel müsse der Wahlsieg der Union im Herbst sein. Dabei erinnerte Söder Laschet an dessen Aussage, dass der antreten sollte, der die besten Chancen beim Wahlvolk habe – das wäre Stand jetzt Söder.

Als Hauptgegner sieht die Union die Grünen. Als Grundvoraussetzung für einen Erfolg betrachten die beiden Parteichefs, die Reihen geschlossen zu halten. "Wir beide schätzen und durchschauen uns", sagte Söder vielsagend. Ansonsten hätten aber jetzt die beiden Parteien mit ihren Gremien das Wort.

Söder und Laschet reagierten mit ihrer Entscheidung auf den wachsenden Druck vieler Politiker aus dem Unionslager, endlich Klarheit zu schaffen. Eine Gelegenheit dazu bot ein Treffen des geschäftsführenden Fraktionsvorstands in Berlin. Dazu waren nicht nur Laschet und Söder, sondern auch Kanzlerin Angela Merkel eingeladen. Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten zuletzt mehrfach gefordert, die Fraktion müsse in die Entscheidung eingebunden werden. "Die Zeit ist reif, dass wir auch in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen", sagte Dobrindt. Die Frage, ob er selbst womöglich noch in das Kandidatenrennen einsteigen könnte, beantwortete Brinkhaus mit der Bemerkung, die Frage stelle sich nicht.

Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident und Vize-Parteichef der CDU, mahnte die Entscheidung binnen einer Woche an. Sonst müssten die Präsidien der beiden Schwesterparteien die Regie übernehmen. Unter den Unionsabgeordneten forderten etliche, im Zweifel sollte in der Fraktion entschieden werden. Das allerdings traf auf prominenten Widerstand. So konnte weder Laschet dem etwas abgewinnen, noch Bouffier.

Als Streitpunkt bleibt, dass in der CDU zuletzt die Zweifel wuchsen, ob Armin Laschet der richtige Mann sei. Eine Handvoll CDU-Abgeordneter machten dieser Tage deutlich, dass sie Söder für die bessere Wahl halten. Der CSU-Vorsitzende lässt Laschet in Umfragen seit Langem meilenweit hinter sich. Und auch gegenüber den Konkurrenten von SPD und Grünen liegt Laschet zurück.

Nachdem Söder in den letzten Monaten betont die Nähe zu Merkel suchte und seine Einigung mit ihr gerade in der Corona-Politik unterstrichen hatte, versuchte Laschet in einem Zeitungsinterview zu kontern. Er habe, anders als die CSU und Söder, in vielen politischen Fragen der letzten Jahre an der Seite Merkels gestanden. "In den Grundfragen der Politik stimme ich seit Jahren mit der Bundeskanzlerin überein – von der Euro-Rettung bis zur Flüchtlingspolitik. Auch als vor zwei Jahren der Konflikt mit der CSU über eine europäische Flüchtlingspolitik eskalierte", betonte er. Als offensichtliche Spitze gegen Söder ist auch zu verstehen, dass der CDU-Chef äußerte: "Bei mir werden Sie keine Sticheleien, Schmutzeleien oder Ähnliches feststellen. Das ist nicht mein Stil". "Schmutzeleien" hatte der damalige CSU-Chef Horst Seehofer seinem späteren Nachfolger Söder unterstellt.