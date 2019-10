Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Otto-Fricke ist Haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Herr Fricke, die deutsche Steuereinnahmen lagen im September 5,6 Prozent höher als vor einem Jahr? Können sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Länder-Kollegen jetzt zurücklehnen?

Sie werden beim Haushalt 2019 wohl mit einem blauen Auge davonkommen. Ihnen werden auf der Ausgabenseite die niedrigen Zinsen helfen. Man kann aber erkennen, dass die Saat der Inaktivität dieser Regierung im Bereich Wirtschaft langsam aufgeht. Denn man sieht, dass gerade die Steuern, durch die sich schwächere Zeiten ankündigen, nicht gut laufen. Dazu gehören die Körperschaftssteuer und die nicht-veranlagten Steuern vom Ertrag.

Wie interpretieren Sie, dass es mit den Steuern weiter bergauf geht, während doch die Konjunktur schwächelt?

Das ist typisch für eine hochkomplexe Marktwirtschaft. Während die Zahlen bei der Industrieproduktion, den Auftragseingängen und beim Geschäftsklima rückläufig sind, bleibt, auch aufgrund vieler Schutzregelungen im Bereich Arbeit, zum Beispiel die Lohnsteuerentwicklung noch günstig. Es gibt aber erste Warnzeichen bei der Kurzarbeit. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Die vielen negativen Dinge werden sich im nächsten Jahr bemerkbar machen. Bereits in der anstehenden neuen Steuerschätzung wird sich die schwächere Wirtschaftsentwicklung niederschlagen.

Erwarten Sie, dass Deutschland in eine echte Rezession kippt?

Ich halte wenig von der Definition, dass nach zwei Minus-Quartalen beim Wachstum eine Rezession besteht. Entscheidend ist: Handelt es sich um eine konjunkturell bedingte oder strukturell bedingte Rezession. Derzeit haben wir Bereiche, die gut und andere, die schlecht laufen. Für mich überwiegen die negativen Zeichen, aber die Gesamtentwicklung ist noch nicht klar. Ich vergleiche das mit einem Eisfeld, auf dem ein Feuerchen brennt.

Die Steuerzahlen für den Bund liegen in den ersten drei Quartalen unter den Erwartungswerten der Steuerschätzer. Bekommt Finanzminister Scholz schon mit seinem Budget 2019 Schwierigkeiten?

Er wird dieses Jahr, das ist langsam aber sicher zu erkennen, zwar weniger Steuereinnahmen als erwartet haben, aber das mit weniger Zinsausgaben ausgleichen können. Das ist übrigens anders als bei den Bundesländern, die aktuell kräftig profitieren. Sie dürften spätestens in zwei Jahren mehr Steuern einnehmen als der Bund.

Ist jetzt der Zeitpunkt, den Schwächezeiten mit einem Hochfahren der Staats-Investitionen entgegenzusteuern und dabei die "Schwarze Null" und die Schuldenbremse zu missachten?

Für eine solche Investitionsoffensive ist es, zumindest wenn sie erfolgsversprechend sein soll, eigentlich schon zu spät. Wenn man eine strukturelle Krise in Ansätzen erkennt, muss man umgehend dagegenhalten. Ich gehe dennoch davon aus, dass es Veränderungen bei den Abschreibungen geben wird, um die privaten Investitionen anzureizen. Denn die Privaten sind für neun Zehntel aller Investitionen verantwortlich. Wenn der Staat mehr investiert, muss er zugleich überlegen, auf was er verzichten sollte. Es kommt darauf an, klare Schwerpunkte zu setzen. Ich bin weiter für die Wahrung der Schuldenbremse und der "Schwarzen Null".