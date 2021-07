Von Michael Abschlag

Heidelberg. Jörn Birkmann (49; Foto: zg) ist Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Uni Stuttgart.

Herr Birkmann, was müssen Städte ändern, um besser auf Extremwetterereignisse vorbereitet zu sein?

Bei Starkniederschlägen müssen wir uns stärker damit beschäftigen, wie wir sie schadlos durch die Stadt ableiten. Die Vorstellung, dass wir uns alleine durch Umsiedlung oder Deiche und Polder vor solchen Starkregenereignissen schützen können, ist trügerisch. Wir müssen stärker Grünflächen und "tiefergelegte" Sportplätze so miteinander vernetzen, dass die Aufnahme von Wasser möglich ist.

Das Konzept der "Schwammstadt"?

Genau. Das ist ein Ansatz, das Wasser in der Stadt und Landschaft zu halten und versickern zu lassen. Hier in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel auch Landschaften – wenn man etwa an die Weinberge denkt – in denen nicht viel Wasser gehalten wird. Also brauchen wir in der Stadt Grünflächen und auch Seen, die als Schwämme oder Speicherorte benutzt werden können. Sie helfen dann auch im Sommer, um die Städte zu kühlen.

Zumal auch Hitzesommer zunehmen.

Ja, und hier muss auch die Stadt handeln. Wir haben es ja heute mit enorm hohen Immobilien- und Baulandpreisen zu tun. Da kann man nicht von einem Privateigentümer, der ein Grundstück kauft, erwarten, dass er 50 Prozent der Fläche frei lässt. Da braucht es eine strategische Planung.

Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind Deiche und Polder gar nicht das Entscheidende?

Doch, für Hochwasser schon. Wenn Sie ein Hochwasser am Rhein oder an der Mosel oder der Ahr haben, dann braucht man Polder und Deiche. Damit bremst man etwa in Karlsruhe das Rhein-Hochwasser in Köln. Der Nutzen ist dann flussabwärts bemerkbar. Das ist auf jeden Fall sinnvoll für klassische Hochwasser. Aber Starkregen kann überall auftreten – egal, ob in Münster, Berlin, Stuttgart, Heidelberg oder München. Dazu braucht es keinen großen Fluss, da reicht ein kleiner Bach, der innerhalb von Minuten zu einer reißenden Flut wird. Das kann nicht alles die Kanalisation schlucken.

Ist es auch ein Problem, dass über diese kleinen Bäche zu wenig bekannt ist?

Das wäre nicht so schwierig. Dank Fernerkundung und historischen Karten weiß man relativ genau, wo noch alte Bäche liegen. Wir haben beispielsweise in Schwäbisch Gmünd alte Mühlbäche, die wurden in den 1950er und 1960er Jahren überbaut. Bei der Stadterneuerung, wenn man neue Quartiere plant oder alte umbaut, sollte man auch solche Bäche wieder freilegen. Sie sind ja auch ein Element der Stadt.

Welche Rolle spielt die Flächenversiegelung?

Bei großen Städten ist das sicher ein Teil des Problems. Bei den ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, die betroffen waren, ist das anders. Bitburg oder Ahrweiler haben eine eher geringe Flächenversiegelung. Aber in Großstädten wie Berlin oder London kann das Wasser nicht einsickern. Teils ballt sich das Wasser auch in kleinen Städten, wenn die Straßen nicht vorbereitet sind.

Muss man manche Orte aufgeben?

In Hochrisikogebieten ist das sicher sinnvoll. Aber der Starkregen kann einen ja überall treffen. Da würde ich mich eher fragen: Wo sammelt sich das Wasser in einer Stadt, wo habe ich kritische Infrastruktur? Es verwundert schon, dass in einem Behindertenheim oder in einem Krankenhaus plötzlich die Keller volllaufen. Da sind sicher Schutzmaßnahmen möglich, um dafür zu sorgen, dass Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Schulen, Kindergärten und Altenheime geschützt sind, oder dass zumindest die Möglichkeit besteht, sich in obere Stockwerke zu flüchten.

Das müsste man dann aber bei der Stadtplanung schon mitdenken.

Ja, und bei Genehmigungen für einzelne Gebäude. Die Stadt sollte beim Hausbau mitteilen: Vorsicht, da ist Ihr Haus gefährdet, denken Sie an den Schutz der Kellerfenster oder an Mulden im Garten. Wenn das Baugebiet steht, ist es zu spät.

Braucht es ein Frühwarnsystem?

Wir haben Frühwarnsysteme, die Information kommen aber teilweise nicht beim Bürger an. Viele wissen auch nicht, was sie mit der Information anfangen sollen: Es fallen 150 Milliliter Regen in den nächsten sechs Stunden – was heißt das? Da sind wir beim Starkregen- nicht so weit wie beim Hochwasserschutz. Die Bürger müssen wissen, was sie in so einem Fall tun müssen und was sie nicht tun dürfen. Sonst können Sie innerhalb von einer halben Stunde nicht reagieren. Hier brauchen wir auch eine stärkere Verzahnung von Bevölkerungsschutz und Stadtentwicklung. Schon im Vorfeld sollte man sich stärker überlegen: Wo sind neuralgische Punkte, wie schütze ich sie? Da kann man sicher noch mehr tun.