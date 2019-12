Von Matthias Kehl

Heidelberg. Dass er genau weiß, wovon er spricht, macht Matthias Quent gleich zu Beginn deutlich. Mit einem persönlichen Einblick in seine Jugend in Thüringen. „Als ich 14 Jahre alt war, haben mich Rechtsextreme im voll besetzten Bus gepackt und mir die Haare abgeschnitten“, erzählt der 33-jährige Extremismusforscher am Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Niemand sei eingeschritten, um ihm zu helfen. „Sie mochten nicht, wie wir aussahen und dachten“, erzählt Quent, den der Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD) zur zweitstärksten Partei bei den Landtagswahlen in Thüringen nicht überrascht hat.

Es ist kein leichtes Thema, das Quent bei der Vorstellung seines Spiegel-Bestsellers „Deutschland rechts außen“ behandelt. Dennoch sind die Stuhlreihen in der Pfaffengasse bis zum letzten Platz belegt. Der Wahlerfolg der Rechtspopulisten, die Gefahr des Rechtsextremismus und die Frage, wie die Zivilgesellschaft damit umgehen sollte, stehen im Fokus des Vortrags des Extremismusforschers.

Die rechte Szene von heute sei unverändert groß, so der Politologe. Doch werde für diese Menschen – vor allem in Ost-Deutschland und insgesamt in der Bundesrepublik – durch die AfD ein politisches Angebot geschaffen. „Der Prozess der Radikalisierung verläuft schleichend“, beschreibt Quent die Entwicklung der zunächst als „eurokritisch“ gestarteten Partei, die mittlerweile deutschlandweit in die Landtage einzog.

Dass AfD-Wähler in der Regel zu den „sozial Abgehängten“ in der Gesellschaft zählen, verweist Quent ins Reich der Fabeln. Fremdenfeindliche, offen rassistische Ansichten würden sich quer durch die gesellschaftlichen Schichten ziehen. „Wenn es zum öffentlichen Aufschrei kommt, ist die Entwicklung meist schon bedenklich weit“, sagt Quent, der an der Universität Jena mit einer Arbeit über die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Radikalisierung des NSU promoviert wurde. „Die Zeit“ zählte den 33-Jährigen jüngst zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen unter 40 Jahren.

Quent achtet in seinem Vortrag genau auf Begrifflichkeiten. Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Wähler und Sympathisanten vermag er stets genau im Kontext zu verorten. Dennoch wird deutlich, dass man die Grundhaltung der „Rechten“ festmachen kann: in der rassistischen Vereinfachung politischer Antworten auf hochkomplexe Fragen. Die „Flüchtlingskrise“ als negativ aufgeladenen Begriff nennt er beispielhaft als Thema, mit der die AfD ihrer Wähler anspricht und mobilisiert.

Der Thüringer Quent ist selbst kein Lautsprecher. In der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte redet er betont ruhig. Seine Ausführungen spickt er immer wieder mit Zahlen, die er empirisch belegt. Zum Beispiel als er auf die Frage hinsteuert, wie man im Alltag mit politisch rechts Abgebogenen umgehen sollte. „Zwei Drittel der AfD-Anhänger stimmen mit den ideellen Werten der Partei überein. Sie ,zurückzuholen’ ist illusorisch“, sagt Quent. Vielmehr gelte es, darauf zu achten, den Weg der Rechten selbst nicht mitzugehen, Rechte auf ihrem Weg nach rechts links liegen zu lassen. „Wir müssen eine Normalisierung entschieden verhindern“, fordert der Politologe.

Im Anschluss an seinen Vortrag diskutiert Quent zusammen mit Vertretern der Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich für die Opfer von rechtsextremer Gewalt einsetzt, und dem Publikum. Auf leichte Antworten ist an diesem Abend niemand aus. Doch eins bleibt unter den Anwesenden Konsens: dass Deutschland nicht noch weiter nach rechts rücken darf.