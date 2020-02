Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Politikwissenschaftler Hajo Funke (75, dpa-Foto) lehrt an der Freien Universität Berlin.

Herr Professor Funke, wie bewerten Sie die Tat von Hanau?

Das ist ein rassistisch paranoides Attentat. Solche Taten häufen sich. Es gab den Mord an dem Politiker Walter Lübcke wegen der Flüchtlingspolitik. Bei dem Anschlag auf die jüdische Synagoge von Halle war der Attentäter nicht als rechtsextrem bekannt. In allen Fällen gibt es bei den Tätern eine rassistische Gesinnung. Diesmal richtete sich der Hass gegen Araber und Türken. Das Attentat von Hanau ist in doppeltem Sinne paranoid. Der Täter spricht in seinem Bekennervideo von der Vernichtung anderer Völker und dem Kampf gegen angebliche Geheimorganisationen. Der Alltagsrassismus hat sich in den letzten Jahren in Teilen der Bevölkerung ungeheuer ausgedehnt. Er wird von jemanden wie Thüringens AfD-Chef Björn Höcke befeuert, der von wohltemperierter Grausamkeit spricht, mit der man die Migration umkehren müsse, und Millionen so genannter Kulturfremder aus dem Land werfen will. Wir haben eine extreme Stimmungsmache, die die Bereitschaft solcher Einzeltäter erhöht, solche Anschläge zu verüben.

Der Täter hat ein Bekennervideo mit kruden Äußerungen veröffentlicht. Welche Rolle spielt das digitale Netz?

Das Internet spielt hier eine immer größere Rolle. Das Netz ist leider eine agitatorische Waffe geworden. Wir haben das bereits bei dem norwegischen Massenmörder Anders Breivik erlebt und bei dem Christchurch-Attentäter in Neuseeland. Das Internet ist Verstärker und Beschleuniger dieser rassistisch wahnhaften Ideologien. Das Wahnhafte ähnelt im Kern dem, was Hitler in "Mein Kampf" beschrieben hat. Damals ging es gegen Juden, heute geht es gegen Muslime. Diese paranoide Weltwahrnehmung zeigt sich auch hier in diesem Verbrechen in Hanau. Er verfügte als Sportschütze über Waffen und hat dann zugeschlagen.

Der Täter ist bisher nicht einschlägig bekannt gewesen. Lassen sich solche Einzeltäter überhaupt stoppen?

Ob es sich wirklich um einen Einzeltäter handelt, sollten wir erst einmal abwarten. Wir wissen noch nichts über sein unmittelbares Umfeld. In der Öffentlichkeit nimmt die Mentalität zu, zu hetzen, ohne dass dem genügend Einhalt geboten würde. In Hessen gibt es sehr verzweigt Hochburgen und Netzwerke von Rechtsextremen und eine starke neonazistische und rechtsextreme Szene. Solche Gruppierungen und Netzwerke gilt es zu verfolgen und aufzulösen. Wenn es ein schärferes Waffenrecht geben würde, wäre es schwieriger. Die Kontrolle und Verfolgung von Straftaten im Internet muss intensiver werden. Nach dem Lübcke-Mord und dem Attentat von Halle hat die Politik ja reagiert.

Bund und Länder haben ein Maßnahmenpaket gegen rechtsextreme Gewalt auf den Weg gebracht. Reicht es aus?

Das ist ein überfälliger Schritt. Er kommt aber 20 Jahre zu spät. Seit Anfang der Neunzigerjahre erleben wir eine ungeheure Ausdehnung rechtsextremer Gewaltnetzwerke wie etwa des Thüringer Heimatschutzes, aus dem die Terrorgruppe NSU entstanden ist. Man wollte damals den rechtsextremen Home-Grown-Terror, dem bei uns im eigenen Land entstandenen Terror, nicht gesehen oder nicht wahrnehmen wollen. Da gab es eine Blockade im Kopf von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, eine unendliche Skandalkette, mit der sich ein Dutzend Untersuchungsausschüsse beschäftigt haben. Erst seit dem Mord am CDU-Politiker Lübcke hat sich das verändert. Das war natürlich zu spät. Die Veränderung der Aufmerksamkeitskultur braucht Zeit. Auch eine kluge Umsetzung in den Sicherheitsbehörden geht nicht von heute auf morgen. Wir brauchen mehr Prävention. Es muss auch öffentlich klare Kante gezeigt werden. Mit der AfD und Hetzern wie Höcke darf keine gemeinsame Sache gemacht werden.

Die Behörden gehen von 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten und rund 50 Gefährdern aus. Muss ihre Überwachung verstärkt werden?

Die Zahl von rund 50 rechtsextremen Gefährdern ist absurd. Das räumt auch das Bundeskriminalamt inzwischen ein. Es sind einige Hundert Gefährder. Die Geheimdienste sind hoch informiert. Man weiß mehr als man mitteilen will. Natürlich kann man mehr tun. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden muss optimiert werden. Es muss auch eine ganz andere öffentliche Distanz von jenen geben, die den Hass säen und solche Taten vorbereiten. Aus Worten werden Taten.