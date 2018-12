Von Andreas Herholz

Berlin. Interview mit Heinrich Bedford Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Herr Landesbischof, welche aktuelle Botschaft vermittelt uns die Weihnachtsgeschichte noch im Jahr 2018?

Bedford-Strohm: Die Weihnachtsbotschaft ist hochaktuell. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das ist nicht nur eine schöne Stimmung. Das ist etwas ganz Zentrales für das menschliche Leben. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist in Jesus Mensch geworden. Die Welt soll mit der Liebe Gottes durchstrahlt werden. Dieses Kind strahlt die Liebe aus. Die Menschen fühlen sich angezogen von dem Kind, Reiche wie Arme, die Weisen aus dem Morgenland wie die Hirten auf dem Felde. Wir spüren auch heute, welche Kraft das Leben, das Wirken und die Worte Jesu Christi haben. Deswegen feiern wir Weihnachten. Das ist eine große Quelle der Hoffnung.

Viele Menschen entdecken nur zu Weihnachten die Kirche für sich ...

Es ist kein Zufall, dass die Kirchen prall voll sind. Das ist nicht nur die Stimmung. Die Menschen gehen in die Gottesdienste, weil sie etwas von dieser frohen Botschaft hören wollen. Ich lade alle ein, in die Kirche zu kommen. Weihnachten kann der Ausgangspunkt für mehr sein. Die Menschen erwarten etwas vom Gottesdienst. Das haben wir etwa am 31. Oktober 2017 erlebt, dem Höhepunkt des Reformationsjubiläums, als wir von dem unglaublichen Zuspruch in den Gottesdiensten überrascht worden sind. Die Kirchen waren übervoll. Unsere Aufgabe ist es, Gottesdienste zu feiern, in denen die Menschen spüren, dass sie Orientierung und Kraft erhalten, einen Segen mit auf den Weg bekommen. Meine Hoffnung ist, dass die Menschen gute Erfahrungen in den Weihnachtsgottesdiensten machen und vielleicht auch an den anderen Tagen des Jahres öfter in die Kirche kommen.

Jugendliche bringen einmal mehr das Friedenslicht von Bethlehem nach Europa und Deutschland – ein besonders wichtiges Signal in Zeiten der Konflikte und Kriege?

Junge Menschen haben ein Licht aus Bethlehem über verschiedene Staatsgrenzen zu uns in die Gemeinden gebracht. Das ist ein ganz starkes Zeichen. Es drückt die Universalität der Friedensbotschaft von Weihnachten aus und wird überall in der Welt verbreitet. Das verdeutlicht uns, was jetzt notwendig ist: Wir brauchen Menschen, die sagen, wir wollen keine Gewalt, wir wollen keinen Hass und keinen Nationalismus. Wir wollen, dass Menschen in Frieden, in Toleranz, in wechselseitiger Achtung, Zuwendung und Empathie miteinander leben. Dafür engagieren wir uns.

Die Gesellschaft in Deutschland wirkt tief gespalten. Gerät das Land aus den Fugen? Wie kann man gegensteuern?

Wir müssen klare Kante zeigen gegen diejenigen, die die gemeinsamen Grundorientierungen mit Füßen treten, die unserem Land bis heute Zusammenhalt gegeben haben. Klare Kante gegen Antisemitismus und gegen Rassismus, klare Kante gegen die Abwertung von Menschengruppen aufgrund ihrer Religion. Wir müssen wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen auch über unterschiedliche Auffassungen hinweg. Dann kann auch Nachdenklichkeit entstehen und Gemeinsamkeit. Dazu ermutige ich jeden.

Mit der AfD sitzt eine Partei im Bundestag und in den Landtagen, die spaltet, Rassisten und Extremisten in ihren Reihen duldet. Ist die AfD eine unchristliche Partei?

Die Vereinbarkeit mit dem christlichen Glauben macht sich nicht an der Mitgliedschaft in einer Partei fest. Sie hängt an den Inhalten. Aus den Reihen der AfD-Spitze kommen Aussagen, die im tiefen Widerspruch zum christlichen Glauben stehen. Wenn Menschen nach schrecklichen Verbrechen aufgehetzt werden, wenn Hass gesät wird, anstatt über besseren Schutz gegen Gewalt nachzudenken, muss man klar Position beziehen und dagegenhalten. Aber man muss auch differenzieren: Es gibt in der AfD Menschen, die nur protestieren wollen. Und es gibt Menschen, die wollen ihr rechtsradikales Gedankengut unter dem Logo der AfD verbreiten. Wer diesen Menschen Deckung gibt, verschafft ihnen auch Legitimation. Dagegen muss man sich wehren.

Sie warnen eindringlich davor, dass Europa dabei sei, seine Seele zu verlieren. Wie meinen Sie das?

Wenn Europa es immer noch nicht geschafft hat, eine klare Infrastruktur zur Rettung von Menschen in Schlauchbooten auf dem Mittelmeer zu etablieren, besteht in der Tat die Gefahr, dass Europa seine Seele verliert. Eine Flüchtlingspolitik darf nicht in Kauf nehmen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir müssen andere Wege finden, um das Recht durchzusetzen und die Wege für Flüchtlinge so zu bahnen, dass sie sich nicht auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben müssen. Natürlich muss es ein klares Rechtsverfahren geben, das klärt, ob die Menschen, die kommen, bei uns bleiben können oder nicht.

2015 haben Sie mit Flüchtlingen im Münchener Hauptbahnhof Weihnachten gefeiert. Kanzlerin Angela Merkel hat damals erklärt, „wir schaffen das!“. Haben wir es geschafft und die Herausforderung der Flüchtlingsaufnahme bewältigt?

Wir können stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer überall in Deutschland haben viel geschafft. Wir sollten stolz darauf sein, was die Menschen in den Verwaltungen innerhalb kürzester Zeit geschafft haben mit jeder Menge Improvisation und großer menschlicher Empathie. Auch die Menschen in den Kirchengemeinden haben sich engagiert und begleiten Flüchtlinge bis heute. Das ist eine große Leistung und die sollte auch nicht kleingeredet werden. Wir haben viel geschafft. Auch Jesus war vom politischen Machthaber Herodes verfolgt worden, konnte nach Ägypten fliehen und wurde nicht an der Grenze abgewiesen. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Auch Jesus, in dem sich Gott den Menschen zeigt, war auf der Flucht. Das sollte uns zum Nachdenken bringen, auch wenn daraus nichts Direktes abgeleitet werden kann. Menschen in Not zu helfen und Sicherheit zu geben, hat sehr viel zu tun mit dem christlichen Glauben.

Wir erleben immer mehr Fremdenhass, aber auch Antisemitismus. Wie ist das zu erklären?

Das hat mehrere Gründe: Zum einem gibt es neue Bewegungen, die vereinfachen, emotionalisieren und daher bei manchen Menschen Widerhall finden. Zum anderen sind es aber auch die neuen, digitalen Technologien, mit Algorithmen, die negative Aussagen und Hassbotschaften nach oben spülen, weil sie öfter angeklickt werden. Das gibt dann zwar nicht die tatsächliche Stimmung in der Bevölkerung wider. Aber es erweckt den Eindruck, dass viele Menschen so denken würden. Doch ich sehe auch eine klare Gegenbewegung. Die Demokraten stehen zusammen. Hunderttausende Menschen haben im Herbst für ein weltoffenes Deutschland demonstriert. Kirchen, Gewerkschaften sowie die großen Arbeitgeberverbände haben als „Allianz für Weltoffenheit“ Flagge gezeigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 9. November im Bundestag eine Rede über die Kraft der Demokratie gehalten. Das war eine ganz starke Ansprache, bei der ich mit Blick auf die Abgeordneten im Parlament sehen konnte, wie breit der demokratische Konsens ist. Bei allen mit Ausnahme einer Fraktion konnte man spüren, wie eindeutig die Abgeordneten sich hinter die klare Abgrenzung des Bundespräsidenten stellten.

Aus China kommen Meldungen über die Geburt von genveränderten Babys, von Zwillingen. Muss es nicht einen lauteren Aufschrei geben, wenn der Mensch Gott spielt?

Ich bin froh, dass es in Deutschland einen deutlich hörbaren Aufschrei gegeben hat. Ich selber habe diesen Vorgang in klaren Worten kritisiert. Das ist in der Tat ein qualitativer Schritt, wenn Menschen das Genmaterial von Embryonen durch eine Keimbahntherapie so manipulieren, dass auch die folgenden Generationen davon betroffen sind. Dies ist der Einstieg in die Menschenzüchtung - so deutlich muss man es sagen. Diese Grenze dürfen wir nicht überschreiten. Es hat seinen guten Sinn, dass wir sagen: Der Mensch wurde von Gott geschaffen, zu seinem Bilde und nicht zum Bilde des Menschen. Und deswegen ist das Leben etwas Unverfügbares, bei dem es Grenzen gibt. Man darf und soll Menschen heilen, aber Menschen züchten darf man nicht.

Der Ruf nach Beschränkung von Rüstungsexporten wird lauter. Wie sollte sich Deutschland verhalten?

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben gemeinsam sehr deutlich gemacht, dass die Rüstungsexport-Praxis so nicht aufrechterhalten werden darf. Die Bundesregierung hat Rüstungsexporte in 52 Länder genehmigt, deren Menschenrechtssituation als sehr schlecht eingestuft wurde. Rüstungsexporte gingen auch an die so genannte Jemen-Kriegs-Koalition, auch an Saudi-Arabien. Eine Umkehr ist dringend erforderlich.

Das Wort des Jahres lautet „Heißzeit“. Die Klimakonferenz in Kattowitz hat sich auf einen Kompromiss geeinigt, den Kritiker als sehr lasch bemängeln. Zerstören wir die Schöpfung?

In der Tat gehört der Klimawandel zu den größten Herausforderungen der Zukunft. Der Umgang damit hat viel mit unseren christlichen Werten zu tun. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass Gott die Welt erschaffen hat. Deswegen ist für uns die Natur Mitschöpfung und darf nicht einfach Objekt unserer Ausbeutung sein. Daher bin ich selbst nach Kattowitz gefahren und habe mich mit führenden Klimawissenschaftlern getroffen. Gemeinsam haben wir dort zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, dass sich die Zivilgesellschaft bei dem Thema einbringt und die Politik drängt, die Erderwärmung auf zwei Grad oder besser noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Konferenz von Kattowitz stand in der Gefahr zu scheitern, weil sich sehr wichtige Staaten wie die USA und Brasilien verweigert haben. Gut, dass man dennoch am Ende ein Ergebnis gefunden hat. Die Beschlüsse reichen aber noch nicht aus. Auch in Deutschland müssen wir noch ehrgeiziger werden und vor allem die Beschlüsse konsequenter umsetzen.

Die Zahl der Kirchenmitglieder geht in Deutschland weiter zurück. Wie ernst ist die Lage?

Überall in der Gesellschaft schließen sich die Menschen nicht mehr aus einem Pflichtgefühl heraus oder wegen einer Konvention einer Gemeinschaft an, sondern in einer freien Entscheidung. Das gilt für Parteien, Gewerkschaften aber auch für die Kirchen. Das ist eine völlig andere Situation als in den 1950er Jahren. Daher freue ich mich darüber, dass sich 46 Millionen Menschen frei dafür entscheiden, Mitglied einer Kirche zu sein. Wir sind nicht kurz vor dem Aussterben. Wir müssen aber auf die veränderte Ausgangslage reagieren, die Menschen überzeugen. Daher sind wir als Kirche in der Pflicht, deutlich zu machen, wie wunderbar die Botschaft des Evangeliums als Basis für unser je eigenes Leben ist. Dafür gibt es viele, viele positive Beispiele, dass dies auch gelingt. Ich denke ans Reformationsjubiläum aber auch an viele Gottesdienste und Veranstaltungen, die ich als Landesbischof in diesem Jahr miterlebt habe. In der Kirche engagieren sich viele junge Leute. Sie helfen uns dabei, uns die digitale Welt endlich mit großer Konsequenz zu erschließen. Wir sind am Ball und zeigen damit: Diese Botschaft des Evangeliums gehört mitten ins Leben hinein. Deswegen bin ich zuversichtlich. Als Christ ist man ja ohnehin ein Hoffnungsmensch. Dies gilt für jeden Einzelnen, aber auch für die Kirche insgesamt. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen - vorher aber nicht.