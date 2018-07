Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Eva Högl ist Rechtsexpertin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Die 59-Jährige stammt aus Osnabrück und hat ihren Wahlkreis in Berlin-Mitte. Im Interview erläutert sie die Haltung ihrer Fraktion zum Asylkompromiss der Union und erhebt Vorwürfe gegen Innenminister Horst Seehofer.

Frau Högl, die Union will Dublin-Flüchtlinge in Transitzentren festhalten. Die SPD sagt: Keine geschlossenen Lager. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen?

Die Haltung der SPD ist klar: Mit uns gibt es keine geschlossenen Lager. Wir werden eine Lösung für diejenigen finden, die schon in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Dabei handelt es sich um wenige Personen. Für sie muss in Schnellverfahren geklärt werden, wie sie zurückgeführt werden können.

Während der Prüfungszeit will die Union die Migranten in den Zentren festhalten.

Einen massiven Freiheitsentzug für diese Personen wird die SPD nicht akzeptieren. Ob und wie lange die Menschen höchstens festgehalten werden dürfen, muss noch geklärt werden.

Bislang hat jeder Mensch das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen. Für Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten wird dieses Recht jetzt abgeschafft?

Nein. In Artikel 16a des Deutschen Grundgesetzes ist klar geregelt, dass das Asylrecht nicht für diejenigen gilt, die aus einem anderen EU-Mitgliedstaat oder aus einem anderen sicheren Drittstaat einreisen. Das Asylrecht wird also nicht eingeschränkt. Entscheidend ist, dass es gemeinsame europäische Lösungen gibt. Nationale Alleingänge ohne Abkommen mit den EU-Partnern trägt die SPD nicht mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nun die Aufgabe, mit Österreich und Italien Verfahrensabkommen zu schließen und die Rückführungen zu beschleunigen. Er sollte sich rasch an die Arbeit machen.

Manche in der SPD signalisieren, wenn die Lager "Express-" statt "Transitzentren" genannt würden, könne man sich sofort mit der Union einigen.

Es geht nicht nur um den Namen, sondern um ein sinnvolles Konzept. Keine geschlossenen Zentren, rechtstaatliche Verfahren: das muss die Grundlage sein. Jetzt muss es um die konkrete Umsetzung gehen. Wir warten auch immer noch auf Seehofers Konzept für die Ankerzentren. Es ist höchste Zeit, dass er mit Hochdruck das abarbeitet, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden ist. Die Liste ist lang.

Warum akzeptiert die SPD Transitzentren, obwohl diese nicht im Koalitionsvertrag stehen?

Wir lehnen geschlossene Zentren ab. Aber wir haben bereits Grundlagen für beschleunigte Verfahren für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten gelegt. Das wurde 2016 eingeführt. Und die Ankerzentren sind im Koalitionsvertrag vereinbart. Diese haben das Ziel, schneller zu prüfen, wer hierbleiben darf und wer das Land wieder verlassen muss.

Wird der Streit beim Koalitions-Gipfel am heutigen Donnerstagabend beigelegt werden können?

Ich erwarte, dass es am heutigen Abend eine Einigung geben wird. Notwendig dafür ist, dass die Union akzeptiert: An einem humanitären Asylrecht machen wir keine Abstriche und wir brauchen legale Einwanderungsmöglichkeiten. Der Innenminister hat also genug zu tun und sollte zügig seinen Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz vorlegen.

Hat Horst Seehofer gegen das Parteiengesetz verstoßen, indem er seinen "Masterplan Migration" im Bundesinnenministerium hat schreiben lassen, ihn aber als CSU-Vorsitzender vorgelegt hat?

Es ist höchst merkwürdig, wenn ein Papier im Bundesinnenministerium erstellt und dann als CSU-Papier herumgereicht wird. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Die SPD hat den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, den Vorgang zu prüfen.