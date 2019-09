Von Tim Müller

Heidelberg. Sie sind leise, stinken nicht und stoßen keine klimaschädlichen Abgase aus: Elektroautos sind im Kommen! Doch die Stromer sind teuer, Ladestationen selten und die Ökobilanz nicht so sauber wie erwartet. Die Hintergründe:

Warum sind E-Autos so teuer? Oft stellen sich Verbraucher die Frage, warum die Preise für Elektroautos im Vergleich zu den Verbrennern so hoch sind - es liegt an der Batterie. Sie ist nicht nur das Herzstück eines E-Fahrzeugs, sondern auch teuer in der Herstellung. Besonders schwer wiegt dabei die Kapazität des Akkus: Je mehr Kilowattstunden sie vorweisen soll, umso tiefer muss in die Tasche gegriffen werden. Die Kapazität bestimmt nämlich, wie hoch die Reichweite des Wagens ist.

Heute besteht das Herzstück jedes E-Autos fast ausschließlich aus einer Lithium-Ionen-Batterie. Experten forschen aber auch an einem anderem Typ Batterie: dem Feststoff-Akku. Bei seiner Nutzung kommt es zu keinerlei Wärmeentwicklung, daher braucht er auch keine Kühlung. Der gewonnene Raum kommt der Kapazität zu gute. Zudem kann der Feststoff-Akku theoretisch schneller geladen werden und die Reichweite steigt auf bis zu 800 Kilometer - Zwangspausen sollen so seltener und kürzer werden. Steht uns also eine Revolution beim Thema Reichweite und Preis bevor? Wohl eher nicht: "Bis man die neue Feststofftechnologie zu einer Reife führt, wie sie heute Lithium-Ionen-Batterien aufweisen, werden noch etliche Jahre vergehen", sagt Dr. Ludwig Jörissen, kommissarischer Geschäftsbereichsleiter Elektrochemische Energietechnologien am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg. Weiter könnten Produktionsprozesse nicht eins zu eins übernommen werden, deshalb müssten Hersteller zunächst wieder in einen Lernprozess eintreten der langwierig und preisintensiv sei. Mit einer Revolution in Sachen Reichweite und Preis sei also erst einmal nicht zu rechnen. "Es ist eher ein evolutionärer als revolutionärer Prozess", erklärt Jorissen.

Scheitert die E-Mobilität am Laden? Noch nicht mal 100.000 Elektroautos sind zur Zeit zugelassen. Zurückhaltend zeigen sich Autokäufer unter anderem, weil die Ladeinfrastruktur noch löchrig ist. Aktuell existieren in Deutschland rund 18.000 öffentliche Ladepunkte. Der Ausbau weiterer Ladestationen sei meist zu mühsam, kritisiert Ulf Schulte vom Ladesäulenbetreiber Allego im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Sondergenehmigungen, Gespräche mit dem Netzbetreiber und viele weitere Extrapunkte nähmen einfach zu viel Zeit in Anspruch. Deshalb seien mehr öffentliche Ladestationen auch nur eine Bedingung, um die Elektromobilität zu fördern, so Schulte. Vor allem die Errichtung von privaten Ladestationen müsse von der Bundesregierung besser unterstützt werden, meint ein Sprecher des VW-Konzerns auf Anfrage der RNZ. "Da gibt es noch viele Hürden. Wir erwarten da vom Gesetzgeber eine Verbesserung", sagt er weiter. Insgesamt sähe man aber, dass das Problem erkannt wurde und man sich Mühe gibt, es zu lösen. "Am Laden scheitert die Verkehrswende definitiv nicht", so der Sprecher.

Werden die Rohstoffe zum Problem? Eine Lithium-Ionen-Batterien besitzt eine hohe Energiedichte und verliert über ihre Lebensdauer hinweg kaum an Kapazität. Allerdings werden für die Herstellung der Akkus viele Spezialrohstoffe benötigt, die aus dem Ausland importiert werden müssen. Gerade Lithium, Kobalt und Grafit werden meist nur in geringeren Mengen abgebaut, weshalb das Angebot knapp ist und Minenbetreiber über die Preise bestimmen können. Vor allem das wichtige Lithium könnte bei höherem Verbrauch schon 2050 knapp und teuer werden, wie Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie und vom Helmholtz-Institut Ulm in einer neuen Studie schreiben.

Wie steht es um die Ökobilanz? Allgemein gilt: Elektroautos haben eine bessere Klimabilanz als Verbrenner. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. "In der Produktion steht das E-Auto schlechter da, was vor allem auf die energieintensive Batterieproduktion zurückzuführen ist", erklärt Anika Regett. Die Wissenschaftlerin arbeitet an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, Spezialgebiet: Ökobilanzierung.

Die meisten Studien gehen von 100 bis 200 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde (kWh) Batterieleistung aus. Nimmt man einen Mittelwert von 150 Kilogramm Treibhausgasen pro Kilowattstunde an, so entstehen bei der Herstellung eines gängigen E-Auto-Akkus mit 35 kWh Leistung rund fünf Tonnen CO2. Addiert man die restliche Herstellung, kommt man am Ende auf gut zwölf Tonnen. Zum Vergleich: Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind es rund sieben Tonnen. Ihren ökologischen Nachteil bei der Herstellung machen die E-Autos jedoch im Betrieb wett. Der Elektromotor sei "wesentlich effizienter" als ein Verbrennungsmotor, sagt Regett. Ein Ökobilanz-Vorteil gegenüber einem Benziner gäbe es nach rund 50.000 gefahrenen Kilometern.

Wasserstoff - Eine Alternative? Das Herz eines mit Wasserstoff angetriebenen Fahrzeugs ist die Brennstoffzelle. In ihr kommt es zu einer Reaktion mit Sauerstoff aus der Luft. Dabei entsteht Strom, der den Elektromotor antreibt.

Der Antrieb hat einige Vorteile gegenüber der Batterie: So besitzt ein Brennstoffzellenauto eine größere Reichweite und kann fast genau so schnell tanken wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Für den Batterie-Experten Jörissen gilt dennoch: "Wenn man am Tag unter 250 Kilometer zurücklegt, dann ist man mit dem Batterie-Fahrzeug prima bedient." Erst wenn die tägliche Fahrstrecke über 250 Kilometer betrage, komme man zu einem Punkt, an dem sich das Wasserstoff-Auto lohne. "Das Wasserstoff-Fahrzeug wird langfristig das Feld übernehmen, das der Diesel gerade verlässt", sagt Jörissen. Dieselfahrzeuge seien auf der Langstrecke Benzinern in Sachen Effizienz überlegen. Für den Wasserstoff-Antrieb gelte das Gleiche, wenn man ihn mit der Batterie vergleiche. so der Experte.

Für Jörissen ist die Zukunft deshalb zweigeteilt: "Für die Kurzstrecke wird man sich wohl ein batteriebetriebenes Fahrzeug aussuchen, für die Langstrecke dagegen die Wasserstoffbrennstoffzelle."