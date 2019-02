Von Petra Sorge

Berlin. In deutschen Innenstädten haben sich die Mieten für den Einzelhandel in den vergangenen zehn Jahren teils verdoppelt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt.

Am stärksten war die Teuerung in Erfurt, wo sich die Gewerbemieten in Top-Lagen zwischen 2009 und 2018 für große Geschäfte um 217 Prozent und für kleinere Händler um 120 Prozent erhöhten. Auch normale, so genannte B-Lagen verteuerten sich in der thüringischen Landeshauptstadt zwischen 127 und 212 Prozent. In Berlin betrugen die Steigerungen je nach Lage und Geschäftsgröße zwischen 45 und 267 Prozent. Die weiteren Städte mit den größten Mietpreissteigerungen für Einzelhändler über alle Lagen und Geschäftsgrößen sind Chemnitz (bis zu 100 Prozent), Bonn (bis zu 192 Prozent), Mannheim (bis zu 106 Prozent) und Krefeld (bis zu 80 Prozent). In Gelsenkirchen (minus 37 Prozent), Oberhausen, Lübeck und Kiel (je minus 33 Prozent je nach Lagen) sanken die Gewerbemieten dagegen teils deutlich.

Zwar habe die Bundesregierung keine verlässlichen Daten, „die auf ein strukturelles und erhebliches Ungleichgewicht“ zwischen Vermietern und Mietern auf dem Gewerbemarkt schließen lassen, heißt es in der Antwort des Ministeriums. Doch auf Anregung des Bundesrates prüfe die Regierung derzeit Maßnahmen, um „einer Verdrängung von kleinen und mittleren Unternehmen, von Einzelhandels- und Handwerksbetrieben und sozialen Einrichtungen in innerstädtischen Lagen entgegenzuwirken“. Die Mietpreisbremse gilt nur für Wohn- und nicht für Geschäftsmieten.

Canan Bayram, die direkt gewählte Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Berlin, kritisierte das „Desinteresse und die Untätigkeit bei dem dringenden Problem der steigenden Gewerbemieten“. „Dies zeigt, dass es bei der Bundesregierung weder ein Bewusstsein für den dringenden Regelungsbedarf bei den Gewerbemieten gibt, noch irgendwelche Bereitschaft oder gar Ansätze, sich um das Problem zu kümmern“, sagte Bayram gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Es müsse von örtlichen Initiativen bundesweit Druck aufgebaut werden, „um auf allen Ebenen die Gewerbemieter zu stärken und zu schützen“, so die Grünen-Politikerin.