Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Zum Feiern ist niemandem so richtig zumute. Zu viele Krisen, Dauerstreit und beinahe das vorzeitige Ende. Dennoch zieht SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles eine positive Bilanz: Man begehe "ein Jahr Große Koalition ohne Party, aber mit Grund zur Freude", schließlich habe man vieles auf den Weg gebracht, ist sie sich mit Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus einig.

Doch ein Jahr nach dem Start knirscht es weiter in der Großen Koalition, verhärten sich schon wieder die Fronten zwischen Union und SPD. Kurz vor dem Koalitionsgipfel am Donnerstagabend gibt es Spekulationen über einen möglichen Bruch der GroKo noch in diesem Jahr. Und auch die Debatte über einen Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel sorgt für Unmut vor allem auf Seiten der Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will den Koalitionspartner SPD zur Ordnung rufen: "Raus aus der Sinnkrise, rein in den Regierungsmodus", rät er den Genossen.

Ringen um die Grundrente und den Solidaritätszuschlag, Differenzen über die Finanzen, Streit um den Klimaschutz und keine gemeinsame Linie in der Dieselkrise - jede Menge Konfliktstoff für den Koalitionsgipfel am Donnerstagabend im Kanzleramt. Neuer Streit droht jetzt beim Geld und dem Bundeshaushalt 2020. Ausgabenwünsche der SPD, die nicht im Koalitionsvertrag vereinbart seien, könnten nicht erfüllt werden, zieht Dobrindt schon einmal rote Linien. Am ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung werde auch weiter "nicht gerüttelt". Es brauche "mehr Wachstumsimpulse und weniger Sozialstaatsdebatten". Die Union setze vor allem auf "Infrastruktur, Investitionen und Innovation". Steuererhöhungen, wie etwa die von der SPD geforderte Anhebung des Spitzensteuersatzes, erteilt der Christsoziale eine strikte Absage und pocht weiter auf eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die wiederum lehnt der Koalitionspartner ab. Und dann ist da noch der Streit um die Grundrente: Die Union pocht weiter auf einer Bedürftigkeitsprüfung. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt das ab.

Wie lange hält die GroKo? Spätestens im Herbst nach den Wahlen in den neuen Bundesländern rechnet man in der Union mit einer Entscheidung. Sollte die SPD weitere Wahlschlappen erleiden, dürften die Stimmen für einen Ausstieg lauter werden.

Die Bilanz der Opposition fällt erwartungsgemäß vernichtend aus: "Wir haben ein Jahr lang vor allem viel Streit erlebt, wie etwa um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Von Zukunftsgestaltung war dagegen nicht viel zu sehen", erklärte FDP-Chef Christian Lindner gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Im Falle eines Koalitionsbruchs stehe die FDP bereit: "Wir laufen nicht weg."

Ex-SPD-Chef Franz Müntefering dagegen warnte vor einem Bruch der Großen Koalition. Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 gelte bis zur nächsten Bundestagswahl. "Die Große Koalition war kein Wunschbündnis, aber sie regiert jetzt und muss liefern", sagte Müntefering im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Ich warne davor, nach den Wahlen in diesem Jahr für neue Irritationen zu sorgen." Es sei wie im Fußball: "Wer meint, in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufs Spielfeld gehen zu müssen, der kann nicht gewinnen."