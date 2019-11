Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. „Wenn das gelingt, schaffen wir ein Stück Zusammenhalt, ein Stück mehr Chancen“, sagt Annegret Kramp-Karrenbauer zum Abschluss des Werkstattgespräches mit Experten gestern im Konrad-Adenauer-Haus. Es sei der Beginn der Debatte über die Dienstpflicht und nicht das Ende. Seit dem Sommer 2018 wirbt Kramp-Karrenbauer bereits für ihren Plan einer Dienstpflicht für junge Deutsche. Damals war sie noch Generalsekretärin und suchte das Gespräch mit der Parteibasis. Auf kein Thema sei sie auf ihrer Zuhörtour so oft angesprochen worden wie auf die Dienstpflicht.

„Gibt es überhaupt noch einen Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält?“, fragt die CDU-Chefin. Ein soziales Pflichtjahr soll wieder mehr Halt geben. Schließlich gebe es „ein Bedürfnis nach Sinn, ein Bedürfnis nach Zusammenhalt“, weiß Kramp-Karrenbauer. Wäre die Dienstpflicht für junge Menschen ein wirksames Mittel gegen die Spaltung? Die juristischen Hürden und der politische Widerstand dagegen sind hoch. Nicht nur von der Opposition hagelt es Kritik, gibt es vor allem verfassungsrechtliche Bedenken. Und die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine notwendige Grundgesetzänderung gibt es für das Projekt nicht.

Der Staat solle Freiheit garantieren und nicht als Vormund oder Erzieher auftreten, warnt FDP-Chef Christian Lindner. „Ein ganzes Lebensjahr junger Menschen würde verstaatlicht, nur damit die CDU sich parteipolitisch profilieren kann“, kritisiert er.

Gestern verteidigt Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß bei der Diskussionsveranstaltung in der CDU-Zentrale. Doch rudert sie bereits zurück, zeigt sich offen dafür, dass ein solches soziales Jahr nicht verpflichtend, sondern auch freiwillig sein könne und hält unterschiedliche Modelle für denkbar.

Nicht wenige CDU-Politiker fordern eine Dienstpflicht für alle, und selbst eine Rückkehr der Wehrpflicht war nach ihrer Aussetzung vor acht Jahren zwischenzeitlich wieder im Gespräch. Doch Kramp-Karrenbauer, die auch Verteidigungsministerin ist, rechnet nicht mit einer Wiedereinführung der Wehrpflicht, will aber über eine allgemeine Dienstpflicht, über „ein Chancenjahr“ reden. So könnten junge Männer und Frauen etwa ein Jahr lang in sozialen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, in der Pflege, bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder der Entwicklungshilfe arbeiten.

Kehrt der Zivildienst auf Umwegen wieder zurück? Die Debatte über eine Dienstpflicht geht weiter. Auch in der CDU gibt es Vorbehalte. Die beiden stellvertretenden CDU-Chefs Armin Laschet und Volker Bouffier sprechen sich dagegen aus und rechnen nicht mit einer für eine Änderung des Grundgesetzes notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit. Gelingt es nicht, die Dienstpflicht noch in dieser Wahlperiode durchzusetzen, und danach sieht es aus, will Kramp-Karrenbauer die Forderung mit ins nächste Wahlprogramm aufnehmen.

Für FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki ist der Vorstoß ein durchschaubares Manöver: „CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will dadurch nur davon ablenken, dass ihre Position in der CDU nicht so stark ist“, sagte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Wer wie AKK zuletzt mit Rücktritt drohen müsse, dokumentiere damit nicht seine Stärke, sondern seine Schwäche. „Die Dienstpflicht ist nicht nur verfassungswidrig. Sie wäre auch ein Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention“, erklärte der Bundestagsvizepräsident. Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen zum Allgemeinwohl sei mit der Verfassung nicht vereinbar. „Wenn es zu wenige Pflegekräfte gibt, muss sich Jens Spahn anderweitig umsehen“, so der Liberale. „Junge Menschen dazu zu verpflichten, ein Jahr ihres Lebens wem auch immer zu opfern, geht nicht“, erklärte er.

Auch die Linksfraktion wandte sich gegen eine Dienstpflicht. „Zwangsdienste sind nach europäischem Recht verboten“, erklärte Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte. Er forderte die Union auf, dafür zu sorgen, „dass die bestehenden freiwilligen Dienste ausgebaut und attraktiver für junge Menschen werden“.