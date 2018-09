Der 23 Jahre alte Dalai Lama (l.) bei der Ankunft in Indien, wohin er 1959 floh. Foto: dpa

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Es ist der 17. März 1959, als Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, damals 23-jährig aus seiner Heimat flieht. Chinesische Artilleriegeschosse waren unmittelbar in der Nähe von Norbulingka, dem Sommerresidenz-Palast des Dalai Lama eingeschlagen, sieben Tage nach dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Regierung. Diese hatte angekündigt, nicht davor zurückzuschrecken, auch den Glaubensführer selbst ins Visier der Angriffe zu nehmen. Daraufhin verschwindet Gyatso ins Exil nach Indien, wo der heute 85-Jährige lebt. Der buddhistische Mönch ist nach wie vor die Stimme des tibetischen Volkes, das der Unterdrückung Chinas trotzt. In diesem Konflikt geht es um weit mehr als das Territorium des "Dachs der Welt". Aus Protest gegen die Unterdrückung Chinas nahmen sich bereits über 150 Tibeter durch Selbstverbrennung das Leben.

Der Konflikt

"Tibet kämpft vor allen Dingen für Zugeständnisse in puncto Autonomie, um seine Kultur zu erhalten", sagt Rahul Mukherji, Abteilungsleiter am Südasien-Institut in Heidelberg. Nach der Ausrufung der Volksrepublik (VR) China durch Mao Zedong, beschließt dieser mit seiner "Volksbefreiungsarmee" im September 1950 gewaltsam den zuvor de facto unabhängigen Staat Tibet zu vereinnahmen. Dies soll nicht nur das chinesischen Herrschaftsgebiet durch Enteignungen vergrößern, sondern auch zwanghaft die chinesischen Kultur im buddistisch geprägten Gebiet durchsetzen.

Die Rolle des Dalai Lama

Beim Einmarsch der chinesischen Truppen ist der Dalai Lama gerade mal 15. Das von China aufgesetzte 17-Punkte-Abkommen zur Befreiung Tibets, das dem "Dach der Welt" innenpolitisch Autonomie und Religionsfreiheit sichert, aber außenpolitisch durch die VR China vertreten werden soll, unterzeichnet der 16 Jahre alte Dalai Lama im Oktober 1951. "Ich tat dies, um mein Land vor der völligen Zerstörung zu retten", lässt er Jahre später aus dem Exil mitteilen. Inmitten der Zerstörungswelle, in der China zwischen 1959 und 1962 90 Prozent aller religiösen Heiligtümer der Tibeter dem Erdboden gleich machte, flieht der "ozeangleiche Lehrer" ("Dalai Lama" übersetzt) ins Exil. "Der Fakt, dass der Dalai Lama in Indien wohnt, stört die chinesische Regierung bis heute", sagt Mukherji. Doch auch von dort aus wirkt "Seine Heiligkeit"- mittlerweile auch über die sozialen Medien - als Sprecher der buddhistischen Kultur und des Friedens.

Die Darstellung Chinas

Der Propaganda-Film "Der Leibeigene", in dem ein hinterhältiger, brutaler Dalai Lama sein eigenes Volk drangsaliert und ihnen die Hilfe der Chinesen versagt, wird ab 1960 Pflicht an chinesischen Schulen. Mit Zunahme der Digitalisierung kommen auch im chinesischen Volk vermehrt Zweifel an der Darstellung auf. "Aufgrund der Tatsache, dass die Volksrepublik keine freie Presselandschaft hat, ist die öffentliche Darstellung des Dalai Lama dort völlig realitätsfern", gibt Südasienforscher Mukherji zu bedenken.

Der Ausblick

US-Schauspieler Richard Gere, Vorsitzender der International Campaign for Tibet, glaubt, dass das zunehmende Verständnis der chinesischen Bevölkerung für die Situation der Tibeter dazu beitragen kann, die kommunistische Regierung zu stürzen. Dass es soweit kommt, glaubt Mukherji nicht, der aber auch einen Wandel der Wahrnehmung ausmacht. Nach wie vor lehnt Peking jegliche Gespräche mit dem Dalai Lama ab. "Ich denke, dass der Dalai Lama im Sinne des Friedens keine Unabhängigkeit Tibets anstrebt, sondern lediglich gewisse Autonomierechte, um die Kultur seines Volkes zu wahren", glaubt Mukherji. Chancen auf eine Annäherung bestehen allerdings nur dann, wenn Peking die Initiative ergreift, so Mukherji.