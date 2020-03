Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Gerald Gaß ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Das Kabinett hat einen Schutzschirm für die Krankenhäuser beschlossen. Sie hatten am ersten Gesetzentwurf Kritik geübt. Wie bewerten Sie die neue Fassung?

Der neue Entwurf greift einige wesentliche Kritikpunkte der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf. Es gibt Verbesserungen bei der Finanzierung. Der Rettungsschirm hat aber noch eine zentrale Schwäche. Der Minister und die Krankenkassen wollen auch während der Ausnahmesituation die Krankenhäuser über das übliche, komplexe Abrechnungsmodell finanzieren. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat dagegen eine pauschale, monatliche Abschlagszahlung an die Kliniken vorgeschlagen. Unser unbürokratischer Finanzierungsvorschlag wurde aber nicht umgesetzt. Das hat den Nachteil, dass wir nicht wissen, ob wir im weiteren Verlauf der außergewöhnlichen Situation unsere Verwaltungen so aufrechterhalten können, dass wir diese hochkomplexen Abrechnungsmodelle bedienen können. Wenn die Verwaltungen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Mitarbeiter erkrankt sind oder an anderer Stelle im Krankenhaus eingesetzt werden müssen, können wir die Abrechnung nach dem vom Ministerium vorgeschlagenen Konzept nicht weiterführen.

Wie ist die Lage in den Kliniken?

Die Situation ist sehr angespannt. Die Kliniken bereiten sich auf den zu erwartenden Ansturm von Patienten, der unweigerlich auf uns zukommen wird, vor. Wir haben radikale Veränderungen vorgenommen. Stationen wurden zu Isolierstationen umgebaut. Beatmungs- und Intensiv-Kapazitäten wurden aufgestockt. Wir haben Besuchsverbote ausgesprochen. Mit den örtlichen Gesundheitsämtern wurden Fieberambulanzen aufgebaut. Wir haben völlig unbürokratisch mit großem Engagement unseren Ablauf verändert und uns auf die bevorstehende Situation eingestellt.

Wie steht es um die Belastung des Personals und die Ausstattung?

Die Belastung des Personals durch Behandlung von an Corona erkrankten Patienten ist ganz überwiegend noch moderat. Flächendeckend über ganz Deutschland betrachtet haben wir noch ausreichend freie Betten und Kapazitäten, um ankommende Patienten gut und umfänglich zu versorgen. In einigen Regionen, unter anderem in Heinsberg, gibt es bereits eine erhebliche Zahl an Patienten. Sowohl das Personal als auch die Krankenhauskapazitäten werden dort belastet. Die Ausstattung mit Schutzmaterial ist unterschiedlich. Es gibt Krankenhäuser, die aus eigenen Mitteln heraus noch für einige Wochen ausgestattet sind. Andere Kliniken haben uns zum Ende der vergangenen Woche gemeldet, dass in den kommenden Tagen die Schutzausrüstung knapp wird. Hier hat es aber über das Wochenende Initiativen aus den Ländern gegeben, diese Kliniken schnell zu unterstützen. Es gibt nach meiner Kenntnis kein Krankenhaus, das aktuell seine Versorgung einschränken muss, weil ihm das entsprechende Material nicht zur Verfügung steht.

Wie lange können die Kliniken den Betrieb aufrechterhalten?

Wir werden den Betrieb natürlich durchgängig aufrechterhalten. Wir wissen in etwa, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden ein bis zwei Wochen entwickeln werden. Die Regeln, die am Wochenende beschlossen wurden, werden ihre Wirkung in den Zahlen der Infizierten erst in den kommenden zehn bis 14 Tagen zeigen können. Wir sind auf die steigende Anzahl von Patienten, soweit wir das für die kommenden 14 Tage anhand der Infektionsentwicklung absehen können, vorbereitet. Es stehen ausreichend Intensiv- und Beatmungsplätze zur Verfügung. Man muss sehen, ob es in 14 Tagen zu einem Abflachen der Kurve kommt. Wenn das passiert – und es kommt auf die Bevölkerung an – dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine totale Überlastung, so wie wir es in Italien und Spanien sehen, nicht haben werden.