Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Die Krankenhäuser kämpfen an vorderster Front gegen das Virus. Mit einem Milliardenpaket sollen sie nun vor finanzieller Schieflage geschützt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte gestern Hilfen vor, die das Kabinett am Vormittag bewilligt hatte. Bis zu zehn Milliarden Euro könnte der Schutzschirm kosten, sagte Spahn. Das Paket entlastet auch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten. Der Bundestag soll es noch in dieser Woche beschließen. Zeitgleich wird das Infektionsschutzgesetz reformiert. Der Bund erhält dann bei künftigen Epidemien mehr Zuständigkeiten. Hintergründe:

> Zuschüsse für Betten: Die Krankenhäuser haben planbare Operationen verschoben, um Betten für schwer erkrankte Corona-Patienten freizuhalten. Dafür erhalten sie nun einen finanziellen Ausgleich vom Bund in Höhe von 560 Euro pro Tag. Die Regelung gilt zunächst bis Ende September und könnte 2,8 Milliarden Euro kosten. Darüber hinaus sollen zusätzliche Intensiv-Betten, die etwa mit Beatmungsgeräten ausgestattet sind, geschaffen werden. Die Kliniken erhalten dafür pro Bett einen Zuschuss von 50.000 Euro statt bisher 30.000 Euro. Diese Kosten tragen die Krankenkassen. Dadurch soll sich die Zahl der Intensivbetten von derzeit 28.000 verdoppeln. Die Länder sollen sich an den Kosten kurzfristig beteiligen.

> Schutzausrüstung: Durch das Coronavirus kann es zu Mehrkosten bei Schutzmaterialien, wie etwa Masken, Handschuhen und Anzügen, kommen. Pro Patient gibt es pauschal einen Zuschuss von 50 Euro. Die Regelung gilt bis Ende Juni, kann aber bei Bedarf verlängert werden.

In einer Telefonkonferenz mit den Kommunen sagte Spahn außerdem zu, auf Hersteller einzuwirken, um die Produktion hochzufahren. Das berichtete der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner, Mitglied im Präsidium des Städtetags, im Anschluss. "Es darf nicht passieren, dass unser Gesundheitssystem durch mangelnde Schutzausrüstung in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird", so Würzner. Spahn habe zugesagt, eine zentrale Bundeslieferung noch am Montag auf den Weg zu bringen.

> Zahlungsfähigkeit: Die Vergütung für Pflege-Leistungen in Kliniken wird erhöht. Zudem sollen die Kassen Klinikrechnungen binnen fünf Tagen zahlen. Die Kliniken können nun unter bestimmten Voraussetzungen auch Leistungen erbringen, die sonst Reha-Einrichtungen vorbehalten sind. Rechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst sollen seltener stattfinden, um Bürokratie abzubauen. Strafzahlungen werden für 2020 und 2021 komplett gestrichen.

> Zuschüsse für Praxen, Therapeuten und Studenten: Einbußen haben zurzeit niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, deren Behandlungen nicht in Anspruch genommen werden. Zu hohe Ausfälle will Spahn ausgleichen. Langfristig soll es auch möglich werden, Videosprechstunden abzurechnen. Studenten sollen Jobs, die zur Bewältigung der Epidemie beitragen, nicht aufs Bafög angerechnet werden. Viele Medizin-Studenten helfen laut Spahn zurzeit in Krankenhäusern aus.

> Hilfen für Eltern: Das Infektionsschutzgesetz wird bis Ende des Jahres ergänzt. Der Bund bekommt dann bei künftigen Epidemien mehr Kompetenzen. Eltern, die bei Kita- und Schulschließungen keine Betreuung für ihre Kinder finden, bekommen einen Teil ihres Gehalts erstattet: sechs Wochen lang 67 Prozent des Verdienstausfalles, maximal 2016 Euro.

> Klinikbau: Mit der Änderung des Gesetzes wird auch das Baurecht reformiert. Es soll erleichtern, Bauten im Gesundheitswesen infolge einer Epidemie, wie etwa Krankenhäuser, beschleunigt zu errichten.